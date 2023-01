Wellington-Altus accueille Dennis Stewner au sein de son équipe de direction





WINNIPEG, MB et TORONTO, le 10 janv. 2023 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), la société de gestion de patrimoine la mieux cotée du Canada*, a annoncé aujourd'hui d'autres changements stratégiques au sein de son équipe de haute direction. Ayant atteint plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous administration (« AUA ») en moins de six ans depuis sa fondation, en avril 2017, Wellington-Altus continue d'opérer des changements stratégiques pour faciliter sa trajectoire de croissance dynamique prévue.

Trevor Coates, vice-président directeur et chef des finances, avait annoncé qu'il prendrait sa retraite à l'automne 2022. La société a tiré parti de cette occasion pour le remplacer par un dirigeant possédant une expérience directe dans des situations discernables de croissance.

Aujourd'hui, Wellington-Altus se targue d'annoncer que Dennis Stewner ralliera ses rangs en tant que vice-président directeur, chef de l'exploitation et chef des finances, sous réserve de toutes les approbations réglementaires. Pour appuyer la transition au cours des prochains mois, Trevor Coates continuera provisoirement d'assumer son rôle de cadre.

Dennis fait profiter à Wellington-Altus de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers au Canada, où il a occupé plusieurs postes de haute direction. Il possède de l'expertise dans les domaines de la gestion financière et des immobilisations, de la communication de l'information financière, de la conformité et de la mise à l'échelle des opérations. À son rôle, Dennis se chargera de l'ensemble des fonctions financières et opérationnelles de Wellington-Altus.

« Trouver quelqu'un avec la feuille de route de Dennis à ce moment-ci de notre parcours ne pouvait mieux tomber, explique Shaun Hauser, chef de la direction et cofondateur de Wellington-Altus. Je suis extrêmement rassuré par l'expérience directe qu'a acquise Dennis dans le secteur et qui lui servira dans ses fonctions de dirigeant à Wellington-Altus. En outre, il a récemment fait partie d'une équipe ayant géré une très forte croissance pendant de longues périodes, ce qui nous sera tout aussi profitable. »

Avant de se joindre à Wellington-Altus, Dennis était chef des finances et chef de l'exploitation à People Corporation, un important fournisseur canadien de services de santé collectifs. Pendant qu'il était au service de la société, celle-ci a enregistré une croissance importante, sa capitalisation boursière passant de 150 millions de dollars à 1,1 milliard de dollars en cinq ans. Précédemment, Dennis a été premier vice-président et directeur national à la Financière Banque Nationale, Gestion de patrimoine, supervisant les activités canadiennes de courtage à service complet à l'extérieur du Québec. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de haute direction, dont ceux de chef de l'exploitation et de chef des finances à Wellington West Holdings Inc. Dennis est comptable professionnel agréé (CA) et titulaire d'un baccalauréat en commerce (avec distinction) de l'Université du Manitoba.

« Je suis ravi de me joindre à la société de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, a déclaré Dennis. L'entreprise est bien placée pour poursuivre sa trajectoire de croissance rapide, et je me réjouis à l'idée de soutenir ce parcours grâce à mon expérience de la gestion financière et des immobilisations, ainsi que de la mise à l'échelle des opérations. »

Parallèlement à l'ajout de Dennis Stewner à l'équipe de direction, la société a également annoncé que Gilles Belair a été promu au poste de vice-président principal des finances et qu'il travaillera en étroite collaboration avec Dennis.

