Affidea fait l'acquisition de Plastic Surgery Group (PSG) à Zurich, un centre spécialisé en chirurgie mammaire reconstructive, créant ainsi un centre d'excellence en médecine mammaire unique en Suisse





Cette acquisition fait suite au rachat du Brust-Zentrum Zurich en avril 2022

Grâce à ce fort développement, Affidea est désormais en mesure d'offrir un service unique en Suisse : un parcours de soins intégré et spécialisé en médecine mammaire qui bénéficie directement aux patientes.

THE HAGUE, Pays-Bas, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Affidea, le plus grand prestataire européen de services d'imagerie diagnostique, de soins ambulatoires et de traitement du cancer, annonce aujourd'hui l'acquisition de Plastic Surgery Group (PSG) de Zurich. Celle-ci succède à l'instauration d'un partenariat stratégique avec le Brust-Zentrum Zurich en avril 2022.

Centre de renommée mondiale basé à Zurich, Plastic Surgery Group (PSG) est spécialisé dans la chirurgie mammaire reconstructive.

Avec l'acquisition de Plastic Surgery Group (PSG) qui fait suite au rachat du Brust-Zentrum Zürich annoncé en avril 2022, Affidea renforce son centre d'excellence, intégré, le plus grand de Suisse, qui englobe la prévention, le traitement et le suivi du cancer du sein.

Fondateur et CEO de l'entreprise, le Professeur Jian Farhadi restera actif au sein du centre sur le plan opérationnel et en tant qu'actionnaire. Grâce à sa vaste expérience et à ses recherches intensives en chirurgie reconstructive et esthétique du sein, le Pr Farhadi a développé des méthodes chirurgicales innovantes. Il est régulièrement invité aux plus grands congrès et symposiums internationaux et nationaux en tant que spécialiste et leader d'opinion. Il co-organise notamment le plus important congrès de chirurgie mammaire et reconstruction, le London Breast Meeting.

Guy Blomfield, Président et CEO du groupe Affidea, a déclaré : « L'acquisition de PSG représente un jalon majeur dans la croissance d'Affidea et témoigne de notre engagement à offrir une meilleure intégration des parcours de soin. Je suis ravi d'accueillir le Professeur Farhadi et l'équipe de PSG au sein du groupe Affidea. Ce nouveau jalon nous permet d'établir un Centre d'excellence de classe internationale à Zurich, avec un parcours complet en médecine mammaire et un service sur mesure pour chaque patiente. Nous sommes convaincus par le principe de la super-spécialisation, c'est pourquoi nous consacrons notre expertise clinique exceptionnelle à un domaine précis de la médecine. »

Marc-André Christinat, CEO d'Affidea Suisse et membre du Conseil d'administration de PSG, a ajouté : « Nous nous réjouissons de l'acquisition de Plastic Surgery Group qui nous permet de proposer l'offre intégrée la plus complète de Suisse dans le domaine de la médecine mammaire. » En combinant les capacités cliniques et opérationnelles de Plastic Surgery Group avec celles du Brust-Zentrum Zürich et d'Affidea Suisse, nous créons un pôle d'excellence afin de fournir une médecine intégrée et spécialisée de pointe au service des patientes.

Nous avançons ensemble avec toujours une même priorité : placer les besoins de nos patientes, de nos médecins et de la communauté au coeur de tout se que nous entreprenons. »

Pr Jian Farhadi, CEO et propriétaire de PSG : « Je suis enchanté de rejoindre le groupe Affidea et de continuer à offrir, au sein de son réseau, les soins les plus complets en médecine mammaire en Suisse. Au cours de ces dernières années, Plastic Surgery Group est devenu le leader de la chirurgie mammaire reconstructive. Grâce à une équipe de 6 chirurgiens plastiques, nous proposons le spectre complet de la reconstruction mammaire en recourant à des techniques innovantes, disponibles uniquement au centre PSG à Zurich. »

Dans le cadre de cette transaction, la société Plastic Surgery Group AG a été conseillée par Capitalmind sur le plan financier et par Bär & Karrer sur le plan juridique. Affidea a de son côté fait appel à Niederer Kraft Frey et à KPMG pour, respectivement, les domaines juridique et financier. Les détails de la transaction demeurent confidentiels.

À propos d'Affidea

Le groupe Affidea est le plus important prestataire européen de services avancés d'imagerie diagnostique, de traitement ambulatoire et de dépistage du cancer. L'entreprise gère 328 centres dans 15 pays et offre chaque année des services médicaux de qualité à plus de 12 millions de patients. Affidea peut se prévaloir d'une longue expérience et a acquis et intégré avec succès plus de 100 centres au cours des trois dernières années. Grâce à ses normes élevées en matière de sécurité des patients, Affidea est le fournisseur d'imagerie diagnostique le plus récompensé d'Europe. Plus de la moitié des centres européens récompensés par 5 étoiles sur l'Eurosafe Wall of Stars de la Société européenne de radiologie appartiennent à Affidea.

À propos d'Affidea Suisse

Affidea est présente en Suisse depuis 2007 et offre chaque année à plus de 130'000 patients des prestations médicales dans le domaine de l'imagerie diagnostique moderne. Elle possède 10 centres d'imagerie médicale situés dans les régions de Fribourg, du Valais et de Genève. L'entreprise travaille avec plus de 185 professionnels, dont 138 sont des cliniciens. Affidea Suisse est reconnue pour son approche sûre des patients et ses centres avec services de scanner ont obtenu le label « 5 étoiles » pour la sécurité des patients sur l'Eurosafe Wall of Stars de la Société européenne de radiologie.

Affidea Suisse est également présente en Suisse Alémanique depuis 2022 avec l'acquisition majoritaire du Brust-Zentrum Zürich, le plus grand groupe suisse de soins intégrés en médecine mammaire qui occupe une position de leader dans le canton de Zurich. Au cours des 20 dernières années, le Brust-Zentrum Zürich s'est forgé une solide réputation sur le marché : il propose aux patientes de la région de Zurich et de toute la Suisse une large gamme de services intégrés, allant du dépistage du cancer du sein à l'imagerie diagnostique, en passant par les consultations ambulatoires, le traitement oncologique médicamenteux et le traitement chirurgical.

Acteur national de la santé, Affidea réunit désormais plus de 300 spécialistes dans 12 centres, avec plus de 150'000 patients et patientes soignés chaque année.

Annexe au communiqué

Biographie du Pr Jian Farhadi

Actif dans le domaine de la chirurgie, le Pr Jan Farhadi se distingue par une carrière marquée par de nombreux jalons internationaux.

Après des études de médecine à l'Université de Bâle et à la Pitié Salpêtrière à Paris, il entreprend plusieurs années de formation chirurgicale à l'hôpital régional de Berthoud et à l'Inselspital de Berne. Titulaire d'une bourse du Fonds National, le Pr Farhadi entame un séjour de recherche à l'Université de Yale aux États-Unis. Il termine sa formation de spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique en 2005 à l'Hôpital universitaire de Bâle. Au cours de sa formation de spécialiste, il réalise une autre année de recherche dans le domaine de l'ingénierie tissulaire au Département de biomédecine. Le Pr Jian Farhadi obtient son habilitation en 2007. En 2016, il se voit confier le poste de professeur auxiliaire à l'Université de Bâle.

Désireux d'approfondir son expertise en chirurgie mammaire, il commence un stage au Guy's and St. Thomas' Hospital de Londres. Le Pr Jan Farhadi est par la suite élu consultant puis médecin-chef en 2012. Au cours de son mandat, le département de chirurgie plastique et reconstructive devient l'un des plus grands d'Europe avec 24 médecins chefs, 18 chefs de clinique et 14 médecins assistants.

Le Pr Farhadi forme en parallèle de nombreux spécialistes dans le domaine de la chirurgie esthétique et reconstructive du sein. Certains de ces anciens boursiers exercent maintenant dans des centres suisses renommés de chirurgie plastique.

Après son retour en Suisse, le Pr Jian Farhadi s'associe avec le Dr Cédric George et commence à travailler à la clinique Pyramide am See, en étroite collaboration avec le Pr Rageth et le PD Dr Tausch du Brust-Zentrum Zürich. Aujourd'hui, le Pr Jian Farhadi est le partenaire principal et le médecin-chef de la chirurgie plastique au Brust-Zentrum Zürich.

Il est également co-directeur du Master européen en chirurgie mammaire, un diplôme universitaire qui permet aux chirurgiens plasticiens et mammaires d'approfondir tous les aspects de la chirurgie esthétique et reconstructive dans dix centres européens.

