Sondage de l'Observateur auprès des locataires : 87% jugent avoir une bonne relation avec leur propriétaire

MONTRÉAL, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) rend publics les résultats d'un sondage effectué auprès des locataires révélant que 87% des locataires au Québec jugent avoir une bonne ou très bonne relation avec leur propriétaire. Un résultat satisfaisant qui démontre les efforts quotidiens des 250 000 propriétaires locatifs à offrir le meilleur environnement possible pour loger les ménages québécois.

Satisfaction élevée des locataires envers les propriétaires

C'est la firme indépendante l'Observateur qui a réalisé le sondage, par des entrevues téléphoniques ou web issues d'échantillons représentatifs entre juin et septembre 2022. À la question « Diriez-vous que vos relations avec le propriétaire de votre logement sont très bonnes (47%), plutôt bonnes (40%), plutôt mauvaises (9%) ou très mauvaises (3%) », les répondants ont significativement indiqué avoir une opinion favorable envers les propriétaires locatifs. « Être propriétaire ou gestionnaire d'un parc de logements est exigeant en 2023 et nécessite des compétences diversifiées pour s'adapter aux différentes réalités des locataires au Québec. La récente pandémie de la COVID-19 a sollicité davantage les propriétaires de logements qui ont dû faire preuve de souplesse pour atténuer les effets collatéraux de cette situation sur le plan social. Ceux-ci étant souvent les premiers intervenants à faire appel aux services communautaires et policiers. Nos membres sont aux premières loges d'un contexte social en pleine évolution. La CORPIQ joint d'ailleurs sa voix pour un renforcement des ressources sociales pour soutenir les clientèles plus vulnérables. Enfin, notre association profite du début de l'année 2023 pour saluer le travail de tous les propriétaires locatifs du Québec qui redoublent d'efforts au quotidien pour assurer les meilleures conditions de logement », a indiqué M. Marc-André Plante, directeur, Affaires publiques et Relations gouvernementales de la CORPIQ.

L'insalubrité et la gestion du parc locatif : des défis à relever pour tous!

Dans ce même sondage, 92% des locataires ont indiqué n'avoir eu aucun problème d'insalubrité dans la dernière année. Seuls 6% des locataires ont indiqué avoir eu des problématiques d'insalubrité dans la dernière année. Sur une échelle de 1 à 10, les locataires notent 7,95 l'état de leur logement et 7,52 les qualités de gérance de leur propriétaire. « Près de 60% du parc locatif au Québec fut construit avant 1980. Il y a un besoin d'investir dans la rénovation du parc locatif québécois. Les règles et les conditions du marché locatif doivent être révisées afin d'inciter les investissements pour l'entretien des logements. Évidemment, les résultats du sondage révèlent uniquement la perception des locataires qui souligne avantageusement le travail rigoureux d'entretien des propriétaires locatifs. Cependant, la CORPIQ note l'importance d'investir davantage dans la rénovation du parc locatif vieillissant alors que les conditions financières se sont particulièrement détériorées depuis 1 an. Les gouvernements devront davantage soutenir les propriétaires locatifs notamment par des programmes pour stimuler la rénovation visant l'efficience énergétique et une formule de calcul des loyers reconnaissant mieux les investissements en immobilisation. La situation est bonne, mais pourrait se détériorer rapidement en l'absence d'appui des gouvernements », a souligné M. Plante.

