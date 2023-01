LinKinVax finalise un nouveau tour de financement initié en 2022, d'un montant total de 7,3 M?





LinKinVax, société de biotechnologie au stade clinique, annonce une levée de fonds de 7,3 M? auprès de plusieurs investisseurs de premier plan dans les nouvelles technologies, parmi lesquels le cofondateur de la société, André-Jacques Auberton-Hervé et le nouvel entrant In-Q-Tel, Inc. (IQT), un investisseur stratégique à but non lucratif, impliqué dans le développement de technologies de pointe pour répondre aux besoins critiques de la Sécurité Nationale des États-Unis et de leurs alliés.

Ce financement constitue une première contribution au prochain tour de table de série A de LinKinVax d'un montant cible de 50 M?. Il est le signe que la société dispose de formidables capacités nécessaires à l'accélération du développement clinique de sa plate-forme vaccinale protéique innovante, adaptable aux évolutions et mutations de nombreux pathogènes cibles tels que les maladies infectieuses d'origine virale ou bactérienne (VIH, SARS-CoV-2, HPV, chlamydia) ou cancers liés au papillomavirus.

La technologie innovante de LinKinVax cible directement les cellules dendritiques (« Dendritic Cells » ou « DC ») qui jouent un rôle fondamental dans la stimulation et la régulation des réponses immunitaires. Elle repose sur les travaux de l'unité mixte de recherche associant l'Inserm, l'Université Paris Est Créteil (UPEC) et l'Institut Mondor de recherche biomédicale (IMRB) au sein du Vaccine Research Institute/Inserm (VRI). Grâce au potentiel de sa plate-forme technologique et aux avancées cliniques de son portefeuille (phase I/IIa en indication principale), LinKinVax ambitionne d'apporter une contribution déterminante aux enjeux globaux de santé publique que constituent les maladies infectieuses et le cancer.

J.D. Englehart, Directeur d'IQT International Ltd UK : « Nous sommes impressionnés par l'équipe de LinKinVax et sa vision du développement d'une technologie vaccinale de classe mondiale. Les travaux menés jusqu'alors illustrent le remarquable potentiel de son portefeuille de vaccins pour lutter contre les maladies infectieuses existantes et émergentes ».

André-Jacques Auberton-Hervé, Co-Fondateur et Directeur Général de LinKinVax : « Nous sommes très heureux que notre technologie vaccinale révolutionnaire, conçue pour répondre à un besoin mondial important et en croissance, ait suscité l'intérêt d'In-Q-Tel. Convaincu par le potentiel exceptionnel de notre plate-forme vaccinale protéique, In-Q-Tel est à nos côtés pour notre prochain tour de table de série A d'un montant cible de 50 millions d'euros, qui nous permettra de faire avancer les prochaines étapes de notre ambitieux programme clinique. Notre objectif est de produire aussi rapidement que possible des vaccins efficaces pour répondre aux enjeux de santé publique liés aux différents pathogènes que nous ciblons ».

LinKinVax bénéficie d'ores et déjà de la reconnaissance de l'écosystème français dont Bpifrance qui lui a accordé 31 M? dans le cadre du programme PSPC COVID du PIA et du Plan de relance du gouvernement. Ce nouveau tour de table comprend un financement d'amorçage provenant d'actionnaires privés, initié en 2022.

À propos d'In-Q-Tel, Inc.

IQT favorise le développement de technologies de pointe pour des besoins critiques au service de la sécurité nationale des États-Unis et de leurs alliés, sur la base d'analyses des marchés et des tendances, d'investissements stratégiques, d'adaptations technologiques et de projets de recherche appliquée. Fondé en 1999 sous la forme d'une cellule d'investissement indépendante stratégique à but non lucratif au service de la CIA, IQT a vu sa fonction et son champ d'action s'élargir depuis, et collabore aujourd'hui avec dix agences fédérales américaines. Sa filiale australienne basée à Sydney, IQT International Australia Ltd., collabore avec le service national de renseignement (Office of National Intelligence, www.oni.gov.au) dans l'optique de favoriser des partenariats entre les services de renseignement et de défense des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie. Pour en savoir plus, voir le site internet www.iqt.org

A propos de la technologie de LinKinVax

La plateforme vaccinale de LinKinVax est composée d'un anticorps monoclonal humanisé, fusionné aux régions des pathogènes d'intérêt, ciblant la molécule CD40 exprimée par les DC, cellules fondamentales pour la stimulation du système immunitaire. Les résultats obtenus démontrent l'intérêt de cette stratégie en raison de la faible quantité d'antigènes nécessaire pour activer le système immunitaire, avec ou sans adjuvant, et sa capacité d'induire une réponse immunitaire cellulaire et humorale durable. Cette plateforme bénéficie également de l'expérience et la sécurité des vaccins protéiques utilisés à grande échelle depuis plus de 30 ans.

Trois produits sont ou vont rentrer en phase clinique : un vaccin prophylactique contre le VIH actuellement en phase 1, menée par Inserm/ANRS-MIE), un vaccin contre le SARS-CoV-2 et couvrant les variants d'intérêt et un vaccin thérapeutique contre les cancers liés au papillomavirus.

A propos de LinKinVax

Créée en 2020 et pilotée par deux personnalités de renommée internationale qui combinent les expertises médicales, industrielles et business, - André-Jacques Auberton-Hervé, Président d'Honneur et fondateur de SOITEC, Pr Yves Levy, MD, PhD, immunologiste, Directeur du Vaccine Research Institute (VRI/INSERM/UPEC), LinKinVax développe une plateforme vaccinale protéique innovante vaccins s'appuyant sur les travaux du VRI (Vaccine Research Institute). Cette plateforme vaccinale protéique dite "DC Targeting" est adaptable aux évolutions et mutations des pathogènes cibles. Pour plus d'informations www.linkinvax.com

