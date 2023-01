Lancement de la période de mise en candidature pour le concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle science





QUÉBEC, le 9 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Afin de souligner la volonté et le travail des femmes qui choisissent un métier traditionnellement masculin, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, lance aujourd'hui, en compagnie du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, le début de la période de mise en candidature de la 27e édition du concours Chapeau, les filles! et la 23e édition de son volet Excelle Science.

Ce concours vise à promouvoir la diversification des choix de carrière des filles et à encourager celles-ci à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Chapeau, les filles! s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin. Le volet Excelle Science s'adresse, quant à lui, aux étudiantes inscrites à l'université en sciences ou en génie dans une discipline admissible au concours. Grâce à la contribution des 21 partenaires, dont la liste figure en annexe, les bourses offertes aux lauréates totaliseront un montant de 161 500 $.

Citations :

« J'encourage toutes les femmes qui s'épanouissent dans un domaine majoritairement masculin à tenter leur chance en s'inscrivant au concours. Nous souhaitons célébrer votre audace et vos succès à leur juste valeur. Vous toutes qui êtes des modèles de diversité et de détermination, nous voulons connaître vos histoires et vos parcours hors du commun. Ceux-ci inspireront d'autres jeunes filles à prendre un chemin similaire. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« À toutes celles qui choisissent une formation professionnelle reconnue comme étant traditionnellement masculine, je dis : bravo pour votre choix! Je vous invite fortement à participer à ce concours, qui a déjà récompensé un grand nombre de femmes comme vous au cours des années. Vous prouvez que des cheminements scolaires stimulants et enrichissants sont à la portée de toutes en formation professionnelle. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Créés respectivement en 1996 et en 2001, le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science ont pour objectif de favoriser la diversification des choix de carrière des femmes et d'encourager celles-ci à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme.

et son volet ont pour objectif de favoriser la diversification des choix de carrière des femmes et d'encourager celles-ci à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Les candidates qui souhaitent participer au concours doivent soumettre leur candidature en ligne avant le 3 mars 2023.

- Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)

- Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Commission de la construction du Québec (CCQ)

- Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

- Confédération des syndicats nationaux (CSN), en collaboration avec

la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), la Fédération des professionnèles (FP) et la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP)

- Fédération des cégeps

- Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)

- Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

- Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec (FOIQ)

- Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)

- Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

- Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)

- Ministère de la Culture et des Communications (MCC)

- Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP)

- Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE)

- Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF)

- Ministère de la Sécurité publique (MSP)

- Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD)

- Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

- Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Nom du partenaire Chapeau les filles! Excelle Sciences Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) 2 000 $ - Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 4 000 $ 2 000 $ Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 2 500 $

Commission de la construction du Québec (CCQ) 5 000 $

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 4 000 $

Confédération des syndicats nationaux (CSN), en collaboration avec

la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), la Fédération des professionnèles (FP) et la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP) 4 000 $ 2 000 $ Fédération des cégeps 2 000 $

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) 2 000 $

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 4 000 $ 2 000 $ Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec (FOIQ)

2 000 $ Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) 3 500 $

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 4 000 $ 2 000 $ Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) 5 000 $ 2 500 $ Ministère de la Culture et des Communications (MCC) 5 000 $

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) 4 000 $ 2 000 $ Ministère de l'Économie de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) 7 500 $ 25 500 $ Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) 4 000 $ 4 000 $ Ministère de la Sécurité publique (MSP) 2 000 $

Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) 4 000 $ 2 000 $ Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 4 000 $

Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

3 000 $ Ministère de l'Éducation (MEQ) 9 000 $

Ministère de l'Enseignement supérieur (MES) 9 000 $ 22 000 $

