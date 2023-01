NeuroDerm annonce des résultats très positifs de l'essai pivot BouNDless de phase III évaluant le ND0612 chez des patients atteints de la maladie de Parkinson présentant des fluctuations motrices





Le ND0612, une perfusion sous-cutanée (SC) continue 24 heures/jour de lévodopa/carbidopa liquide (LD/CD), a montré une efficacité supérieure à celle de la LD/CD par voie orale pour le critère d'évaluation principal (temps « ON » sans dyskinésie gênante, également appelé temps « Good ON ») et le critère secondaire clé (temps « OFF »). 1

Le ND0612 a également démontré une efficacité supérieure sur plusieurs critères secondaires prédéfinis, y compris le score de l'échelle MDS-Unified Parkinson's Disease Rating Scale Part II (sous-score MDS-UPDRS des expériences motrices de la vie quotidienne), l'impression globale de changement du patient (PGIC) et l'impression globale clinique d'amélioration (CGI-I). 1

Les effets indésirables systémiques du ND0612 étaient typiques du profil d'innocuité bien établi de la LD/CD par voie orale. 1,3 Les réactions au site de perfusion associées au traitement par le ND0612 étaient pour la plupart sans gravité et de sévérité légère à modéré. 1

Le ND0612 a été bien toléré, puisque seulement 6,3 % des patients randomisés pour le ND0612 ont abandonné l'essai, dont 5,5 % en raison d'effets indésirables.1

REHOVOT, Israël, 9 janvier 2023 /PRNewswire/ -- NeuroDerm Ltd, une filiale à part entière de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), a annoncé aujourd'hui les résultats très positifs de l'essai BouNDless de phase III multicentrique, randomisé, en double aveugle et à double placebo (DBDD). L'essai, qui évaluait le ND0612 (une perfusion sous-cutanée (SC) continue, 24 heures par jour, de lévodopa/carbidopa liquide (LD/CD) pour les patients atteints de la maladie de Parkinson (MP) présentant des fluctuations motrices) a atteint son critère d'évaluation principal, à savoir le temps « Good ON ».1

Après deux périodes ouvertes séquentielles visant à optimiser la LD/CD par voie orale et le ND0612, les patients ont été randomisés pour recevoir soit le ND0612, soit la LD/CD par voie orale pour une période de 12 semaines en DBDD.4 Le traitement avec le ND0612 a démontré sa supériorité par rapport à la LD/CD par voie orale, avec une différence statistiquement significative (p<0,0001) de 1,72 heure dans le temps « Good ON ».

L'essai a également démontré des résultats positifs et cliniquement significatifs pour le critère secondaire clé du temps « OFF » (p<0,0001) et d'autres critères secondaires, notamment le score de l'échelle MDS-Unified Parkinson's Disease Rating Scale Part II (sous-score MDS-UPDRS des expériences motrices de la vie quotidienne), l'impression globale de changement du patient (PGIC) (p<0,0001) et l'impression globale clinique d'amélioration (CGI-I) (p<0,0001).1

« Avec ces résultats positifs pour le critère d'évaluation principal et les quatre critères d'évaluation secondaires, le ND0612 a confirmé son potentiel en tant que stratégie de traitement efficace pour les patients atteints de la maladie de Parkinson présentant des fluctuations motrices, malgré l'optimisation des thérapies orales », a déclaré le professeur Alberto Espay, MD, FAAN, principal investigateur américain de BouNDless et directeur du James J. and Joan A. Gardner Family Center for Parkinson's Disease and Movement Disorders à l'Université de Cincinnati. « Le traitement continu par la LD/CD sous-cutanée est prometteur pour changer le paradigme de traitement et transformer la vie des patients atteints de la maladie de Parkinson. »

Le profil d'innocuité systémique du ND0612 était conforme au profil d'innocuité bien établi de la norme de soins LD/CD par voie orale.1 Parmi les effets indésirables (EI) les plus fréquents (?5 %) rapportés dans n'importe quel groupe de traitement pendant la période DBDD, certaines réactions au site de perfusion (hématome, infection et érythème) ont été plus fréquemment rapportées dans le groupe ND0612 par rapport au groupe LD/CD par voie orale, tandis que les « phénomènes ON et OFF » et les chutes ont été moins fréquemment rapportés dans le groupe ND0612 par rapport au groupe LD/CD par voie orale.?

Seuls 6,3 % des patients randomisés dans le groupe ND0612 ont interrompu l'étude pendant la période DBDD pour une raison quelconque, dont 5,5 % en raison d'EI, comparé à 6,1 % et 3,1 %, respectivement, des patients randomisés dans le groupe LD/CD par voie orale.1

« Ces résultats sont significatifs à la fois pour les patients et les fournisseurs de soins de santé, car il y aura une nouvelle option de traitement continu par LD/CD sous-cutanée, peu invasive, démontrant une efficacité et une tolérabilité encourageantes, aidant ainsi les patients à rester sous traitement avec une meilleure fonction motrice ; une étape importante menant à de meilleurs résultats de santé et à une réduction du fardeau clinique pour les personnes atteintes de la MP subissant des fluctuations motrices », a déclaré le professeur Olivier Rascol, investigateur principal de BouNDless en Europe et en Israël, professeur de pharmacologie clinique à l'hôpital universitaire de Toulouse et président du réseau français de recherche clinique NS-Park sur la maladie de Parkinson.

« Nous sommes extrêmement encouragés par les résultats positifs de l'essai BouNDless de phase III. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui présentent des fluctuations motrices ont des options limitées pour gérer leur état. Ces résultats remarquables confirment le potentiel du ND0612 en tant qu'option thérapeutique efficace et bien tolérée pour mieux contrôler les fluctuations motrices, répondant ainsi à un important besoin non satisfait », a déclaré Tami Yardeni, vice-présidente exécutive du développement clinique, NeuroDerm. « Nous remercions tous ceux qui ont participé à cet essai important et nous restons déterminés à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de leur famille ».

Les analyses des résultats de l'essai BouNDless en cours complètent les données évaluant l'innocuité du ND0612 à long terme avec un suivi allant jusqu'à 7 ans.5 Des données supplémentaires seront présentées lors des prochaines réunions médicales ; les soumissions aux autorités réglementaires sont prévues aux États-Unis cette année et plus tard dans l'Union européenne.

À propos de la maladie de Parkinson

La maladie de Parkinson touche plus de 10 millions de personnes dans le monde.6 Elle est due à une diminution de la signalisation de la dopamine dans le cerveau en raison de la mort des cellules dopaminergiques du cerveau.7,8?La lévodopa est le principal traitement de substitution de la maladie de Parkinson, administré en association avec un inhibiteur de la dégradation de la lévodopa (généralement la carbidopa).2,8?La prise orale de lévodopa entraîne une fluctuation des concentrations plasmatiques, avec des pics élevés et des creux faibles qui contribuent à l'émergence progressive d'oscillations cliniques invalidantes au cours de la journée dans la fonction motrice de nombreuses personnes atteintes de la maladie de Parkinson.9?Avec la progression de la maladie, les ajustements du traitement par la lévodopa orale deviennent de moins en moins efficaces pour gérer ces complications motrices, laissant aux patients des options de traitement limitées et très invasives.9

À propos du ND0612

Le ND0612 est une association médicamenteuse : une perfusion sous-cutanée continue, 24 heures sur 24, de lévodopa/carbidopa liquide pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson présentant des fluctuations motrices. Il existe un besoin continu et non satisfait d'innovation en matière de traitement pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, car les traitements oraux à base de lévodopa/carbidopa présentent un profil pharmacocinétique variable et défavorable pour maintenir une réponse clinique stable pendant la journée.10 Le ND0612 est conçu pour améliorer les profils pharmacocinétiques des médicaments en évitant l'implication gastrique et en maintenant des concentrations plasmatiques de lévodopa thérapeutiques stables et continues.

À propos de NeuroDerm, Ltd.

NeuroDerm est une filiale à part entière de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), basée en Israël, qui cherche à réduire le fardeau de la maladie et à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille grâce à des technologies et des thérapies combinées médicament-dispositif innovantes. NeuroDerm Ltd. est une société pharmaceutique et de technologie médicale intégrée qui développe des produits candidats pour le système nerveux central (SNC) destinés à combler les principales lacunes des traitements actuels. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de NeuroDerm à l'adresse? www.neuroderm.com ou nous suivre sur LinkedIn .

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation et de Mitsubishi Chemical Group

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), la branche pharmaceutique de Mitsubishi Chemical Group (MCG), est l'une des plus anciennes sociétés pharmaceutiques au monde, fondée en 1678, qui se concentre sur les produits pharmaceutiques éthiques. Le siège de MTPC se trouve à Doshomachi, Osaka, berceau de l'industrie pharmaceutique japonaise. MCG a fait des soins de santé son axe stratégique dans sa politique de gestion, « Forger l'avenir ». Dans le cadre de sa MISSION consistant à « donner de l'espoir à tous ceux qui sont confrontés à la maladie », MCG donne la priorité aux travaux sur la « médecine de précision » afin de fournir des médicaments avec une grande satisfaction de traitement en identifiant les populations de patients présentant un fort potentiel d'efficacité et d'innocuité, en se concentrant sur les domaines pathologiques du système nerveux central et de l'immuno-inflammation. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.mt-pharma.co.jp/e/.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH

Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH, basée à Düsseldorf, a été fondée en 2003 sous le nom de Mitsubishi Pharma Deutschland GmbH en tant que filiale de Mitsubishi Pharma Europe Ltd. (Londres/Royaume-Uni) qui est une filiale de Mitsubishi Tanabe Pharma Cooperation au Japon. L'Allemagne est le premier pays représentant à commercialiser des produits issus de sa propre recherche en dehors de l'Asie.

