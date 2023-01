Inotrem reçoit un financement de la Crohn's & Colitis Foundation pour développer une nouvelle approche thérapeutique dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI)





Inotrem, une société de biotechnologie en phase clinique avancée spécialisée dans l'immunothérapie pour les maladies inflammatoires chroniques et aigües, annonce aujourd'hui avoir reçu un financement du fonds IBD Ventures de la Crohn's & Colitis Foundation, dans le cadre d'un programme conçu pour accélérer la recherche et le développement afin d'améliorer la qualité de vie des patients souffrants de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI). Ces fonds serviront à financer une nouvelle approche thérapeutique ciblant sur la voie biologique TREM-1.

Ce financement intervient dans le prolongement d'un accord de collaboration R&D avec la Crohn's & Colitis Foundation annoncé en avril 2022. Cet accord de collaboration R&D vise à développer une nouvelle approche de médecine personnalisée qui cible la voie biologique TREM-1 pour les patients souffrants de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Selon les termes de l'accord, Inotrem accède aux données cliniques et aux échantillons biologiques de la cohorte IBD Plexus® de la Fondation, qui reposant sur plus de 25 000 patients est la plus importante base de données américaine sur les MICI. Déployé sur une durée de 18 mois, le projet devrait conduire à une première étude clinique chez l'homme du candidat-médicament INO-02.

Aujourd'hui, plus de 10 millions de personnes dans le monde souffrent de MICI (Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique). Ces maladies demeurent non curables avec des besoins médicaux importants. Environ 30% des patients ne répondent pas du tout aux traitements existants et, parmi ceux qui y répondent, jusqu'à 10% tous les ans deviennent réfractaires au traitement. Inotrem est un pionnier de la recherche sur la voie biologique TREM-1, qui est un régulateur de la réponse immunitaire dans les syndromes inflammatoires aigus et chroniques. TREM-1 pourrait être impliquée dans la physiopathologie des MICI, et cibler cette voie biologique pourrait ouvrir de nouvelles options thérapeutiques aux patients dont le dérèglement immunitaire est causé par la voie TREM-1.

« Nous sommes ravis du soutien que nous apporte une institution aussi réputée mondialement que la Crohn's & Colitis Foundation. Ce financement va nous permettre de diversifier notre plateforme technologique brevetée et développer de nouvelles thérapies pour les syndromes inflammatoires chroniques, en parallèle de nos programmes existants dédiés aux maladies inflammatoires aigües » déclare Sven Zimmermann, Président d'Inotrem.

« Au-delà même du soutien financier, cet accord intervient comme une reconnaissance forte du leadership scientifique d'Inotrem sur le rôle que joue la voie TREM-1 dans les processus inflammatoires et de la qualité de son approche thérapeutique ciblant cette voie biologique » poursuit Marc Derive, Directeur scientifique et cofondateur d'Inotrem.

A propos d'Inotrem

