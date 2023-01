Déclaration du ministre Hussen à l'occasion du Noël orthodoxe





Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes au Canada et partout dans le monde célèbrent Noël

OTTAWA, ON, le 7 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les membres des communautés chrétiennes orthodoxes et catholiques de rite oriental au Canada et partout dans le monde célèbrent Noël.

Partout au pays, les membres de ces communautés prendront un moment pour se réunir avec leur famille et leurs amis afin de célébrer la naissance de Jésus-Christ en assistant à des services religieux. Beaucoup d'entre eux se réuniront aussi pour déguster un bon repas afin de souligner l'occasion.

Pour bon nombre de ceux et celles qui célèbrent cette journée, Noël est l'occasion de réfléchir aux enseignements de Jésus-Christ, notamment l'importance d'avoir de la compassion pour les autres, de faire preuve de générosité et d'incarner le pouvoir de la persévérance. Ces valeurs se manifestent chaque jour dans les actions des membres des communautés chrétiennes orthodoxes et catholiques de rite oriental au Canada, et montrent qui nous sommes en tant que pays.

Ce jour est aussi une merveilleuse occasion de reconnaître la contribution que les chrétiens et chrétiennes orthodoxes et les catholiques de rite oriental ont apportée et continuent à apporter à l'édification d'un Canada plus équitable et plus inclusif pour tout le monde. J'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre davantage sur la façon dont ces communautés contribuent à faire de notre pays ce qu'il est aujourd'hui.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite un Noël heureux et paisible à tous ceux et celles qui célèbrent aujourd'hui.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 7 janvier 2023 à 12:00 et diffusé par :