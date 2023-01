HECLA ANNONCE SES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022





Hecla Mining Company (NYSE:HL) a dévoilé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation du troisième trimestre 2022.

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Capacité de traitement record à Greens Creek; production d'un million d'onces à Lucky Friday pour deux trimestres consécutifs.

Hausse des prévisions de production d'argent et maintien des prévisions pour les coûts d'exploitation et d'investissements en capital

Environ 24 millions de dollars de ventes de Greens Creek et Lucky Friday reportées au quatrième trimestre

À Keno Hill, on a terminé en date du 31 octobre 2022 environ 30 % des travaux de développement de préproduction

Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de (23,7) millions de dollars ou (0,04) $ par action ordinaire, et perte nette rajustée attribuable aux actionnaires ordinaires de (12,0) millions de dollars, soit (0,02) $ par action 1

BAIIA rajusté de 26,6 millions de dollars, avec un rapport dette nette/BAIIA rajusté de 1,9 2

Tous nos établissements enregistrent des flux de trésorerie disponible positifs depuis le début de l'exercice, avec un coût des ventes total pour l'argent de 246,4 millions de dollars et un coût de maintien opérationnel total (CMOT) de 10,17 $ par once d'argent

144,7 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie, avec environ 260 millions de dollars en liquidité disponible

Résultats de forage favorables à Keno Hill et Greens Creek avec des intercepts dont la teneur est supérieure à 100 onces d'argent par tonne à Keno Hill et de larges intercepts à teneur élevée à Greens Creek

Excellente performance sur le plan de la sécurité avec un taux d'incidence de 1,32, c.-à-d. 37 % sous la moyenne américaine, pour une amélioration de 19 % par rapport aux trois premiers trimestres de l'exercice précédent

« Hecla signe un autre trimestre de performance opérationnelle exemplaire, dont une capacité de traitement record à Greens Creek et une production supérieure à un million d'onces pour un deuxième trimestre consécutif à Lucky Friday », nous apprend Phillips S. Baker fils, président et chef de la direction. « Notre génération de flux de trésorerie disponible a fléchi durant le trimestre en raison du report de la vente d'environ un million d'onces d'argent et d'autres métaux, de la hausse des dépenses en immobilisations dans nos mines et de l'acquisition d'Alexco. Depuis le début de l'exercice, toutes nos mines affichent des flux de trésorerie disponible positifs, ce qui témoigne de marges solides à nos mines d'argent, malgré une baisse des prix et les répercussions du contexte d'inflation.

Hecla est la plus grande société argentifère aux États-Unis, car elle produit plus de 40 % du total d'argent extrait. Avec les travaux de préproduction qui respectent l'échéancier à Keno Hill, nous devrions être le plus grand producteur d'argent au Canada d'ici quelques années », conclut M. Baker.

APERÇU FINANCIER

Le « coût total des ventes », tel qu'il est utilisé dans ce communiqué, comprend le coût des ventes et les autres coûts de production directs, ainsi que la dépréciation, l'épuisement et l'amortissement.

En milliers, sauf indication contraire T3-2022 T2-2022 T1-2022 T4-2021 T3-2021 Depuis le

début de

l'exercice-2022 Depuis le

début de

l'exercice-2021 FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET OPÉRATIONNELS Chiffre d'affaires 146 339 $ 191 242 $ 186 499 $ 185 078 $ 193 560 $ 524 080 $ 622 395 $ Coût total des ventes 137 892 $ 153 979 $ 141 070 $ 131 837 $ 158 332 $ 432 941 $ 457 835 $ Bénéfice brut 8 447 $ 37 263 $ 45 429 $ 53 241 $ 35 228 $ 91 139 $ 164 560 $ Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires (23 664)$ (13 661)$ 4 015$ 11 737$ (1 117)$ (33 310)$ 22 806$ Bénéfice (perte) de base non dilué par action ordinaire (en dollars) (0,04) $ (0,03) $ 0,01 $ 0,02 $ ? $ (0,06) $ 0,04$ BAIIA rajusté2 26 554$ 70 474$ 58 202$ 58 249$ 49 414$ 155 230$ 220 531$ Dette nette / BAIIA rajusté2 1,9 1,1 Encaisse issue (utilisée pour) des activités d'exploitation (24 322)$ 40 183$ 37 909$ 53 355$ 42 742$ 53 770$ 166 982$ Dépenses en immobilisations (37 430)$ (34 329)$ (21 478)$ (28 838)$ (26 899)$ (93 237)$ (80 210)$ Flux de trésorerie disponibles3 (61 752)$ 5 854$ 16 431$ 24 517$ 15 843$ (39 467)$ 86 772$ Faits saillants de la production Onces d'argent produites 3 549 392 3 645 454 3 324 708 3 226 927 2 676 084 10 525 917 9 660 313 Onces d'argent payables vendues 2 479 724 3 387 90 2 687 261 2 606 622 2 581 690 8 554 894 9 027 180 Onces d'or produites 44 747 45 719 41 707 47 977 42 207 132 173 153 350 Onces d'or payables vendues 40 443 44 225 41 053 44 156 53 000 125 721 157 454 Coûts décaissés et CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4,5 Coûts décaissés par once d'argent 3,43$ (1,14)$ 1,09$ 1,69$ 2,49$ 1,11$ 1,26$ CMOT par once d'argent 14,20$ 8,55$ 7,64$ 10,08 $ 12,82$ 10,17$ 8,88$ Coûts décaissés par once d'or 1 349$ 1 371$ 1 516$ 1 143$ 1 163$ 1 409$ 1 127$ CMOT par once d'or 1 738$ 1 641$ 1 810$ 1 494 $ 1 450$ 1 729$ 1 349$ Prix réalisés Argent ($/once) 18,30$ 20,68$ 24,68$ 23,49$ 23,97$ 21,25 $ 25,75$ Or ($/once) 1 713 $ 1 855 $ 1 880$ 1 802$ 1 792$ 1 817$ 1 794$ Plomb ($/livre) 0,95 $ 0,97$ 1,08 $ 1,13 $ 1,02$ 0,98$ 1,00$ Zinc ($/livre) 1,23 $ 1,44$ 1,79$ 1,74$ 1,35$ 1,47$ 1,34$

*Témoigne de la période de 12 mois terminée le 30 septembre 2022. Les rapprochements sont présentés à la fin du communiqué.

Les ventes du troisième trimestre ont reculé de 44,9 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de 2022, ce qui s'explique principalement par la baisse des prix réalisés de tous les métaux et par la baisse de revenus entraînée par le report au quatrième trimestre des expéditions de concentré d'argent à partir de Greens Creek et Lucky Friday. Par rapport au trimestre antérieur, le prix réalisé de l'argent a chuté de 12 %, l'or de 8 %, et les prix du plomb et du zinc ont respectivement perdu 2 % et 15 %. Par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, le cours de l'or n'a pratiquement pas changé, alors que celui de l'argent a reculé de 24 %, avec des baisses respectives de 7 % et de 9 % pour le plomb et le zinc. Le report de la vente d'environ 1 million d'onces d'argent, 1800 onces d'or et 1300 tonnes de plomb dans les expéditions de concentré d'argent de Greens Creek avait pour objectif d'expédier un volume adéquat de concentré à faible coût. À Lucky Friday, le report s'explique par une fermeture de nombreuses semaines prévue pour la maintenance de la fonderie à Trail. Ce concentré sera expédié à un nouveau client et représente environ 5 % de la production annuelle de concentré à Lucky Friday.

Le coût total des ventes pour l'argent s'établit à 76,7 millions de dollars pour le troisième trimestre et représente une baisse de 14,2 millions de dollars par rapport au trimestre précédent en raison d'une plus faible dépréciation et d'une hausse des stocks. Les coûts décaissés et le CMOT (dans les deux cas, déduction faite des crédits liés aux sous-produits) par once d'argent représentant respectivement 3,43 $ et 14,20 $. Les coûts décaissés affichent une hausse de 4,57 $ l'once par rapport au trimestre précédent, ce qui est principalement attribuable à la baisse des crédits liés aux sous-produits, et en fin de compte à la baisse des prix et de la production de plomb et de zinc. Le CMOT a enregistré une hausse de 5,65 $ par once d'argent par rapport au trimestre précédent en raison des facteurs qui influent sur les coûts décaissés.4,5

Le coût total des ventes d'or s'est chiffré à 59,5 millions de dollars, ce qui représente un déclin marginal par rapport au trimestre précédent. Le coût décaissé par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits a reculé de 22 $ en raison d'une hausse de la production. Le CMOT a enregistré une hausse de 97 $ l'once en raison d'une hausse des réinvestissements de maintien qui a été partiellement atténuée par une hausse de la production.4,5

La main-d'oeuvre et le contexte d'inflation actuel représentent des défis dans tous nos établissements. La disponibilité de la main-d'oeuvre demeure réduite sur le marché où l'on remarque une pénurie de mineurs qualifiés et de travailleurs de maintenance. Les pressions inflationnistes ont entraîné une hausse des coûts de 10 % à 15 % depuis le début de l'exercice. Les coûts de la main-d'oeuvre et des autres intrants, comme l'acier, le carburant et les autres produits consommables demeurent élevés, ce qui touche l'ensemble de nos activités.

Durant le premier semestre, les crédits liés aux sous-produits ont contribué à atténuer les effets de l'inflation pour la production d'argent en raison des prix et de la production élevée. Une production plus faible de métaux communs combinée à une baisse des prix de ces métaux au troisième trimestre a toutefois réduit la valeur des crédits liés aux sous-produits. On prévoit que le contexte d'inflation permettra aux défis actuels de se prolonger au dernier trimestre et en 2023.

La perte attribuable aux actionnaires ordinaires pour le troisième trimestre se chiffre à (23,7) millions de dollars, soit (0,04) $ par action, relativement à une perte de (13,7) millions de dollars, ou (0,03) $ par action, pour le deuxième trimestre de 2022, ce qui s'explique par les facteurs suivants :

Le bénéfice brut a chuté de 28,8 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des revenus et de la hausse des coûts unitaires décrits ci-dessus

Les frais d'exploration et de pré-exploitation ont augmenté de 3,9 millions de dollars, ce qui témoigne d'une hausse de l'activité d'exploration et de forage dans l'ensemble des mines et des projets d'Hecla durant la saison de l'exploration

Les frais généraux et administratifs ont augmenté de 1,3 million de dollars, ce qui est soutenu par la hausse proportionnelle des coûts liée à l'acquisition d'Alexco

Ceci a été partiellement atténué par les éléments ci-dessous :

Gain net sur les opérations de change de 5,7 millions de dollars, contre une perte de 4,5 millions de dollars au trimestre précédent qui témoigne de la hausse du dollar américain (« USD ») par rapport au dollar canadien (« CAD ») durant le trimestre actuel.

Baisse de 10,6 millions de dollars des pertes non réalisées sur notre portefeuille d'investissements ce qui est un plus faible recul de la valeur du portefeuille qu'au trimestre précédent

Économie d'impôts de 9,5 millions de dollars, par rapport à une mince provision de 0,3 million de dollars au trimestre précédent

La trésorerie utilisée dans le cadre des activités d'exploitation se chiffre à 24,3 millions de dollars, par rapport à une trésorerie issue des activités d'exploitation de 40,2 millions de dollars au trimestre précédent La trésorerie, compte non tenu des variations au fonds de roulement, a été supérieure au résultat du trimestre précédent. Les variations du fonds de roulement au troisième trimestre ont généré un mouvement négatif de 36,7 millions de dollars, par rapport à 32,6 millions de dollars au trimestre précédent. Elles s'expliquent principalement par une hausse des stocks à la clôture du trimestre issue du report au quatrième trimestre de la livraison de concentré d'argent à Greens Creek et à Lucky Friday et par un paiement d'intérêts semestriel sur la dette.

Les dépenses en immobilisations ont totalisé 37,4 millions de dollars, pour une hausse de 3,1 millions de dollars par rapport au trimestre précédent qui correspond aux prévisions. Les dépenses se sont chiffrées à 7,0 millions de dollars pour Greens Creek, à 16,1 millions de dollars pour Lucky Friday, à 10,8 millions de dollars pour Casa Berardi et à 3,6 millions de dollars pour Keno Hill. Les flux de trésorerie disponible pour le trimestre s'établissent à -61,8 millions de dollars, un déclin de 67,6 millions de dollars par rapport au dernier trimestre qui est attribuable à l'évolution du fonds de roulement et à une hausse des dépenses en immobilisations.3

Contrats de vente à terme pour les métaux de base et les devises

La Société utilise des contrats de vente à terme réglés financièrement pour gérer son exposition à la fluctuation des cours du zinc et du plomb. Au 30 septembre 2022, la Société avait des contrats représentant environ 39% de la production payable prévue de zinc jusqu'en 2025 à un prix moyen de 1,32 $ la livre et 38% de la production payable prévue de plomb jusqu'en 2024 à un prix moyen de 1,00$ la livre. La juste valeur nette des contrats dérivés portant sur des métaux relatifs aux prévisions qui orientent notre couverture correspond à 27,4 millions de dollars, pour une hausse de 11,3 millions de dollars par rapport au trimestre précédent.

La Société gère aussi son exposition au dollar canadien (CAD) à l'aide de contrats à terme. Au 30 septembre 2022, la Société avait couvert environ 52 % des coûts de production directs prévus en CAD jusqu'en 2026 à un taux de change moyen de 1,31 pour CAD/USD. La Société a également couvert environ 32 % des coûts d'immobilisation pour 2022 en fonction d'un taux de change de 1,33. À Keno Hill, on a couvert 66 % des dépenses prévues au quatrième trimestre selon un taux de change moyen de 1,34. La juste valeur nette des contrats dérivés sur devises constitue un passif de 10,8 millions de dollars, pour une hausse de 12,7 millions de dollars par rapport au trimestre précédent.

APERÇU DES OPÉRATIONS

Mine Greens Creek ? Alaska

En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne) T3-2022 T2-2022 T1-2022 T4-2021 T3-2021 Depuis le

début de

l'exercice-2022 Depuis le

début de

l'exercice-2021 GREENS CREEK Tonnes de minerai traitées 229 975 209 558 211 687 221 814 211 142 651 220 620 153 Coût de production total par tonne 185,34 $ 197,84 $ 192,16 $ 174,55 $ 181,60 $ 191,58 $ 178,29 $ Teneur du minerai broyé ? Argent (oz/tonne) 13,6 14,0 13,8 12,6 11,1 13,8 13,8 Teneur du minerai broyé ? Or (oz/tonne) 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 Teneur du minerai broyé ? Plomb (%) 2,4 3,0 2,8 2,6 2,7 2,7 3,0 Teneur du minerai broyé ? Zinc (%) 6,3 7,2 6,6 6,3 7,1 6,7 7,4 Argent produit (oz) 2 468 280 2 410 598 2 429 782 2 262 635 1 837 270 7 308 660 6 980 587 Or produit (oz) 11 412 12 413 11 402 10 229 9 734 35 227 35 859 Plomb produit (tonnes) 4 428 5 184 4 883 4 731 4 591 14 495 15 142 Zinc produit (tonnes) 12 580 13 396 12 494 12 457 13 227 38 470 41 191 Chiffre d'affaires 60 875 $ 92 723 $ 86 090 $ 87 865 $ 84 806 $ 239 688 $ 296 978 $ Coût total des ventes (52 502) $ (60 506) $ (49 636) $ (49 251) $ (55 193) $ (162 644) $ (163 861) $ Bénéfice brut 8 373 $ 32 217 $ 36 453 $ 38 614 $ 29 613 $ 77 044 $ 133 117 $ Flux de trésorerie tirés de l'exploitation 7 749 $ 41 808 $ 56 295 $ 50 632 $ 40 626 $ 105 852 $ 157 387 $ Exploration 3 776 $ 929 $ 165 $ 696 $ 2 472 $ 4 870 $ 3 895 $ Acquisitions d'immobilisations (6 988) $ (14 668) $ (3 092) $ (9 544) $ (6 228) $ (24 748) $ (14 339) $ Flux de trésorerie disponible3 4 537 $ 28 069 $ 53 368 $ 41 784 $ 36 870 $ 85 974 $ 146 943 $ Coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4 2,65 $ (3,29) $ (0,90) $ 0,50 $ 0,74 $ (0,49) $ (1,03) $ CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits5 8,61 $ 3,48 $ 1,90 $ 5,66 $ 5,94 $ 4,69 $ 2,40 $

Nous avons produit 2,5 millions d'onces d'argent à Greens Creek alors que l'usine établissait un record de capacité de traitement avec 2500 tonnes par jour. La production de plomb et de zinc pour le trimestre a chuté respectivement de 15 % et de 6 %, principalement en raison de la baisse des teneurs qui a mené à un report au quatrième trimestre de l'expédition de concentré d'argent dans le but de s'assurer d'offrir un volume adéquat pour assurer une expédition plus économique. Les coûts associés à cette expédition figurent dans la comptabilité du troisième trimestre, et on prévoit que ce report devrait influer au quatrième trimestre sur les flux de trésorerie et sur les produits d'exploitation à la hauteur de 18 millions de dollars.

Le coût décaissé par once d'argent a augmenté de 5,94 $ par rapport au trimestre précédent, ce qui s'explique principalement par une baisse de la valeur des crédits liés aux sous-produits. Le CMOT par once d'argent affiche une hausse de 5,13 $ par rapport au trimestre précédent en raison de l'évolution des coûts décaissés et de la hausse des activités d'exploration, ces deux éléments ayant été partiellement atténués par une réduction des dépenses en immobilisations.4,5

Les flux de trésorerie tirés de l'exploitation se sont soldés à 7,7 millions de dollars pour le trimestre, un déclin de 34,1 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, alors que les flux de trésorerie disponible se sont établis à 4,5 millions de dollars, une réduction de 23,5 millions de dollars. Pour les neuf premiers mois de l'exercice, Greens Creek a généré des flux de trésorerie tirés de l'exploitation de 105,8 millions de dollars des flux de trésorerie disponible de 86,0 millions de dollars, ce qui semble indiquer que la Société respectera ses prévisions de coûts pour l'exercice.

Mine Lucky Friday ? Idaho

En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne) T3-2022 T2-2022 T1-2022 T4-2021 T3-2021 Depuis le

début de

l'exercice-2022 Depuis le

début de

l'exercice-2021 LUCKY FRIDAY Tonnes de minerai traitées 90 749 97 497 77 725 80 097 78 227 265 971 241 740 Coût de production total par tonne 207,10 $ 211,45 $ 247,17 $ 198,83 $ 190,66 $ 220,41 $ 189,06 $ Teneur du minerai broyé ? Argent (oz/tonne) 12,5 13,2 12,0 12,5 11,2 12,7 11,3 Teneur du minerai broyé ? Plomb (%) 8,5 8,8 8,2 8,1 7,2 8,5 7,4 Teneur du minerai broyé ? Zinc (%) 4,2 3,9 3,6 3,3 3,3 3,9 3,5 Argent produit (oz) 1 074 230 1 226 477 887 858 955 401 831 532 3 188 565 2 608 727 Plomb produit (tonnes) 7 172 8 147 5 980 6 131 5 313 21 299 17 006 Zinc produit (tonnes) 3 279 3 370 2 452 2 296 2 319 9 101 7 673 Chiffre d'affaires 28 460 $ 35 880 $ 38 040 $ 32 938 $ 29 783 $ 102 380 98 550 Coût total des ventes (24 166) $ (30 348) $ (29 265) $ (23 252) $ (23 591) $ (83 779) $ (74 287) $ Bénéfice brut 4 294 $ 5 532 $ 8 775 $ 9 686 $ 6 192 $ 18 601 $ 24 263 $ Flux de trésorerie tirés de l'exploitation 11 624 $ 21 861 $ 11 765 $ 16 953 $ 15 017 $ 45 250 $ 45 641 $ Acquisitions d'immobilisations (16 125) $ (11 501) $ (9 652) $ (9 109) $ (9 133) $ (37 278) $ (20 776) $ lux de trésorerie disponible3 (4 501) $ 10 360 $ 2 113 $ 7 844 $ 5 884 $ 7 972 $ 24 865 $ Coût décaissé par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4 5,23 $ 3,07 $ 6,57 $ 4,50 $ 6,35 $ 4,77 $ 7,37 $ CMOT par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits5 15,98 $ 9,91 $ 13,15 $ 12,54 $ 16,79 $ 12,86 $ 15,00 $

Nous avons produit 1,1 million d'onces d'argent durant le troisième trimestre à Lucky Friday, une baisse de 12 % par rapport au trimestre précédent qui est attribuable à une baisse du nombre de tonnes extraites et de la teneur du minerai. Ces baisses découlent de la séquence d'extraction, de la mise en service de nouvel équipement et de la priorité accordée à des projets qui accroîtront la production et la capacité de traitement. Le troisième trimestre marquait également un deuxième trimestre consécutif avec une cadence de traitement supérieure à 90 000 tonnes et une production d'argent supérieure à 1 million d'onces.

Nous avons également mis en inventaire 2000 tonnes métriques sèches de concentré d'argent qui seront expédiées à un nouveau client au quatrième trimestre. Les coûts associés au report de cette expédition figurent dans la comptabilité du troisième trimestre, et on prévoit que ce report devrait influer au quatrième trimestre sur les flux de trésorerie et sur les produits d'exploitation à la hauteur d'environ 6 millions de dollars. Le coût total des vents s'est établi à 24,2 millions de dollars à Lucky Friday pour une baisse de 6,2 millions de dollars qui s'explique par la baisse des dépenses liées à la dépréciation, une hausse des stocks de concentré et une réduction du volume de minerai extrait et des métaux produits. Le coût décaissé et le CMOT par once d'argent (chacun après déduction des crédits liés aux sous-produits) étaient respectivement de 5,23 $ et 15,98 $, et ont chuté par rapport au trimestre précédent en raison de d'une baisse de la production et des crédits liés aux sous-produits qui est elle-même attribuable à une baisse de la production et des prix des métaux communs.4,5

Mine Casa Berardi ? Québec

En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne) T3-2022 T2-2022 T1-2022 T4-2021 T3-2021 Depuis le

début de

l'exercice-2022 Depuis le

début de

l'exercice-2021 CASA BERARDI Tonnes de minerai traitées ? souterrain 162 215 176 576 161 609 161 355 167 435 500 400 533 262 Tonnes de minerai traitées ? ciel ouvert 227 726 225 042 224 541 225 662 230 708 677 309 607 967 Tonnes de minerai traitées ? total 389 941 401 618 386 150 387 017 398 143 1 177 709 1 141 229 Tonnes extraites en surface ? minerai et résidus 2 822 906 2 149 412 1 892 339 1 507 457 1 483 231 6 864 657 4 996 522 Coût de production total par tonne 114,52 $ 113,07 $ 117,96 $ 108,82 $ 86,95 $ 115,15 $ 95,13 $ Teneur du minerai traité ? Or (oz/tonne) ? souterrain 0,15 0,19 0,14 0,17 0,16 0,17 0,16 Teneur du minerai traité ? Or (oz/tonne) ? ciel ouvert 0,06 0,05 0,05 0,07 0,04 0,06 0,06 Teneur du minerai traité ? Or (oz/tonne) ? combinaison 0,10 0,10 0,09 0,11 0,09 0,09 0,10 Or produit (oz) ? souterrain 22 181 22 866 19 374 22 910 24 170 64 421 75 180 Or produit (oz) ? ciel ouvert 11 154 10 440 10 866 14 356 5 552 32 460 22 065 Or produit (oz) ? total 33 335 33 306 30 240 37 266 29 722 96 881 97 245 Argent produit (oz) ? total 6 882 8 379 7 068 7 967 7 012 22 329 25 604 Chiffre d'affaires 56 939 $ 62 639 $ 62 101 $ 60 054 $ 56 065 $ 181 679 $ 185 098 $ Coût total des ventes (59 532) $ (61 870) $ (62 168) $ (57 069) $ (58 164) $ (183 570) $ (172 760) $ Bénéfice (perte) brut (2 593) $ 769 $ (67) $ 2 985 $ (2 099) $ (1 891) $ 12 338 $ Flux de trésorerie tirés de l'exploitation 8 721 $ 7 417 $ 8 089 $ 10 029 $ 17 058 $ 24 227 $ 71 164 $ Exploration 2 624 $ 1 341 $ 2 635 $ 2 124 $ 4 382 $ 6 600 $ 3 551 $ Acquisitions d'immobilisations (10 771) $ (8 093) $ (7 808) $ (9 537) $ (11 488) $ (26 672) $ (40 080) $ Flux de trésorerie disponible3 574 $ 665 $ 2 916 $ 2 616 $ 9 952 $ 4 155 $ 34 635 $ Coût décaissé par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4 1 349 $ 1 371 $ 1 516 $ 1 137 $ 1 175 $ 1 409 $ 1 127 $ CMOT par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits5 1 738 $ 1 641 $ 1 810 $ 1 470 $ 1 476 $ 1 729 $ 1 387 $

Casa Berardi a produit 33 335 onces d'or contre 33 306 onces au trimestre précédent. L'usine de traitement poursuit son bon travail qui a engendré une capacité de traitement moyenne pour le trimestre de 4239 tonnes par jour (tpj), un record ayant même été établi en septembre avec une production de 4856 tpj qui fracassait le record précédent de 4533 tpj établi en mai 2022.

Le coût total des ventes pour le troisième trimestre 2022 était de 59,5 millions de dollars, soit une réduction de 2,3 millions de dollars par rapport aux 62,2 millions de dollars enregistrés au trimestre précédent. Les coûts décaissés par once d'or ont chuté de 22 $ par rapport au trimestre précédent, passant ainsi à 1349 $ en raison de la hausse de production. Le CMOT par once d'or a connu une hausse de 97 $ pour s'établir à 1738 sous l'impulsion d'une hausse des activités d'exploration et des dépenses en immobilisations qui a été partiellement atténuée par une hausse de la production.4,5

Keno Hill (Yukon)

À la mine Keno Hill, nous mettons l'accent sur le développement et le forage intercalaire des gisements Bermingham et Flame & Moth dans le but d'atteindre une pleine et constante production d'ici la fin de 2023. Au 31 octobre 2022, 30 % des travaux d'aménagement préproduction sont achevés et nous nous attendons à avoir accompli 50 % des travaux d'ici la fin du quatrième trimestre.

Nous prévoyons des dépenses en immobilisations de 10 à 12 millions de dollars pour le développement, le forage intercalaire et l'achat d'équipement. Depuis l'acquisition, on enregistre à Keno Hill le plus faible taux de roulement de l'histoire récente de la mine, si bien que nous prévoyons atteindre le taux d'embauche nécessaire pour lancer la production. Au quatrième trimestre, nous allons mettre en oeuvre les systèmes de gestion de la santé, de la sécurité et de l'environnement d'Hecla.

NOUVELLES SUR LES ACTIVITÉS D'EXPLORATION ET DE PRÉ-EXPLOITATION

Les dépenses liées aux activités d'exploration et de pré-exploitation ont totalisé 15,1 millions de dollars durant le trimestre, et nous avons mis l'accent sur le forage à Keno Hill, sur l'exploration et le forage de définition à Greens Creek, sur le forage souterrain dans la mine ouest à Casa Berardi, et sur le forage d'exploration pour les grandes superficies d'Aurora (Nevada) et de Republic (Washington).

Keno Hill (Yukon)

Le forage d'exploration dans la zone sous-explorée Coral Wigwam, nous a permis de découvrir du minerai argentifère à teneur élevée. Jusqu'ici, les meilleurs résultats d'analyses font état de 101,5 oz d'argent par tonne pour une largeur réelle estimée de 2,2 m.

Greens Creek (Alaska)

À Greens Creek, le forage était axé sur l'expansion des ressources et la conversion, et les résultats ont été positifs. Trois foreuses souterraines visaient la conversion de ressources dans les zones 200 South et East, et l'exploration dans les zones East, 5250, 200 South et Gallagher Fault Block. De plus, deux foreuses appuyées par des hélicoptères étaient axés sur le forage d'extension de la zone Upper Plate près de la mine, et de la zone cible Lil'Sore qui se trouve à environ 5 km au nord-ouest de la mine. Ces résultats positifs nous permettent de continuer à confirmer et à élargir des zones minéralisées. Voici les intercepts significatifs qui sont ressortis des analyses des différentes zones :

Southwest Bench : 74,3 oz d'argent par tonne, 0,52 oz d'or par tonne, 5,7 % de zinc et 2,9 % de plomb sur 3,2 m et 25,7 oz d'argent par tonne, 0,15 oz d'or par tonne, 6,4 % de zinc et 3,1 % de plomb sur 6,1 m.

200 South : 18,5 oz d'argent par tonne, 0,02 oz d'or par tonne, 2,6 % de zinc et 1,1 % de plomb sur 13,6 m.

East Zone : 51,6 oz d'argent par tonne, 0,05 oz d'or par tonne, 0,1 % de zinc et 0,0 % de plomb sur 3,4 m et 227,8 oz d'argent par tonne, 2,84 oz d'or par tonne, 4,2 % de zinc et 0,4 % de plomb sur 0,9 m.

West Zone : 37,0 oz d'argent par tonne, 0,26 oz d'or par tonne, 18,3 % de zinc et 9,5 % de plomb sur 14,4 m et 55,2 oz d'argent par tonne, 0,16 oz d'or par tonne, 16,5 % de zinc et 8,9 % de plomb sur 9,5 m.

Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits saillants plus complets et détaillés sur les analyses de forage.

Casa Berardi (Québec)

À Casa Berardi, jusqu'à sept foreuses souterraines et une foreuse en surface étaient axés sur la définition et l'exploration dans de nombreuses cibles et zones, et une foreuse en surface effectuait du forage de condamnation.

Le forage a eu lieu dans les zones 113, 118, 119 et Lower Inter. Dans la zone 113, deux foreuses visaient à tester et approfondir des décalages et à prolonger de nombreuses lentilles. Dans la zone 118, le forage était axé sur la définition d'une continuité et sur l'expansion de la minéralisation dans les lentilles 118-14, et 118-15 en aval-pendage, en amont-pendage et vers l'est. La plupart des activités de forage de la zone 118 ont démontré une bonne continuité verticale de la minéralisation. Le forage qui ciblait la lentille 119-02 démontre que la structure demeure ouverte en profondeur et fermée vers l'est. Voici les faits saillants :

113 : 0,56 oz d'or/tonne sur 2,9 m et 1,61 oz d'or/tonne d'or sur 0,8 m

118 : 0,20 oz d'or par tonne sur 2,5 m

119 : 0,16 oz d'or par tonne sur 4,5 m

Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits saillants plus complets sur les analyses de forage.

Aurora (Nevada)

Le forage d'exploration nous a permis de confirmer un large filon à forte teneur minéralisée le long du corridor Martinez-Juniata-Chesco. Cette minéralisation demeure ouverte à une expansion le long de la faille et en aval-pendage. Voici quelques intercepts dignes de mention :

Zone Martinez : 0,40 oz d'or par tonne et 1,8 oz d'argent par tonne sur une largeur réelle estimée de 9,5 m qui comprend 1,26 oz d'or par tonne et 4,4 oz d'argent par tonne sur une largeur réelle estimée de 2,0 m.

Zone Juniata : 0,43 oz d'or par tonne et 1,9 oz d'argent par tonne sur une largeur réelle estimée de 4,5 m qui comprend 0,76 oz d'or par tonne et 3,5 oz d'argent par tonne sur une largeur réelle estimée de 2,4 m.

Zone Chesco : 0,73 oz d'or par tonne et 7,7 oz d'argent par tonne sur une largeur réelle estimée de 3,7 m.

Republic (Washington)

Du forage d'exploration a permis d'identifier des filons à teneur élevée dans les zones cibles Lone Pine-Blacktail et Tom Thumb. De larges de zones de minerai à faible teneur pouvant potentiellement convenir à une extraction toutes teneurs entourent les intercepts des filons à teneur élevée de Lone Pine-Blacktail. Le forage nous a également permis de découvrir un segment décalé du filon Tom Thumb à environ 260 m de l'autre côté de la faille Mud Lake, dans le bassin.

DIVIDENDES

Actions ordinaires

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel en numéraire de 0,00375 $ par action ordinaire pour la composante liée au dividende minimal. Le dividende sur les actions ordinaires est payable dans les environs du 7 décembre 2022 aux actionnaires inscrits au registre le 25 novembre 2022. Le prix réalisé pour l'argent a été de 18,30 $ par once au troisième trimestre et par conséquent, il n'a pas satisfait aux critères permettant d'activer un élément lié à l'argent en vertu de la politique de la Société en matière de dividendes pour les actions ordinaires.

Actions privilégiées

Le conseil d'administration a décidé de déclarer un dividende trimestriel en numéraire de 0,875 $ par action privilégiée, à verser dans les environs du 3 janvier 2023 aux actionnaires inscrits au registre au 15 décembre 2022.

PRÉVISIONS POUR 2022

La Société réaffirme ses prévisions pour la production annuelle, les coûts, l'exploration et la pré-exploitation. La Société maintient ses prévisions consolidées pour les dépenses en immobilisations tout en les réduisant pour Lucky Friday et Casa Berardi en raison de la synchronisation des dépenses, atténué par l'ajout de Keno Hill.

(millions) Précédent Actuel Dépenses en immobilisations 150 $ à 160 $ 150 $ à 160 $ Greens Creek 42 $ à 45 $ 42 $ à 45 $ Lucky Friday 60 $ à 64 $ 56 $ à 58 $ Casa Berardi 45 $ à 48 $ 42 $ à 45 $ Keno Hill S.O. 10 $ à 12 $

À PROPOS D'HECLA

Fondée en 1891, Hecla Mining Company est la plus importante société argentifère aux États-Unis. En plus d'exploiter des mines en Alaska, en Idaho et au Québec (Canada), Hecla aménage une mine au Yukon (Canada) et détient un certain nombre de propriétés d'exploration et de projets en pré-exploitation dans des districts d'exploitation aurifère et argentifère de calibre mondial situés en Amérique du Nord.

NOTES

Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR

Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont associées à aucune signification précise en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. On ne devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des PCGR. Les mesures ne correspondant pas aux PCGR utilisées dans le présent communiqué font l'objet d'un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires à la fin du présent communiqué.

1 Le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires est une mesure non conforme aux PCGR. Un rapprochement de cette mesure avec le bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, la mesure conforme aux PCGR qui y correspond le mieux lors de la publication du présent document, est présenté à la fin du présent communiqué. Le bénéfice (perte) net rajusté est une mesure qu'utilise la direction pour évaluer le rendement des activités de la Société, mais on ne peut voir cette mesure comme une solution de rechange au bénéfice (perte) net tel que défini dans les PCGR. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent.

2 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice (perte) net, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure qu'emploie la direction pour évaluer le rendement de l'exploitation de l'entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net, ou à la trésorerie tirée des activités d'exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d'établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La Société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. Le ratio dette nette/BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement entre d'une part la dette nette et le BAIIA rajusté, et d'autre part le bénéfice (perte) net et la dette nette, les mesures conformes aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Il s'agit d'une mesure importante qui permet à la direction de mesurer l'endettement relatif et la capacité d'assurer le service de la dette par rapport aux pairs. Elle est calculée en soustrayant l'encaisse de l'encours de la dette et en divisant le résultat par le BAIIA rajusté.

3 Les flux de trésorerie disponibles, une mesure ne correspondant pas aux PCGR, sont calculés en prenant la trésorerie tirée des activités d'exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles. Les flux de trésorerie disponible de Greens Creek, Lucky Friday et Casa Berardi nous permettent de rajuster la trésorerie issue des activités d'exploitation en excluant les dépenses d'exploration et de pré-exploitation, car il s'agit de dépenses discrétionnaires qui ne sont pas une composante de la performance d'exploitation des mines.

4 Le coût décaissé par once d'or et d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût total des ventes est présenté à la fin du communiqué. Il s'agit d'une importante statistique sur l'exploitation que la direction emploie pour mesurer le rendement d'exploitation de chacune des mines. Cette mesure est également utilisée pour établir des données de référence en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à celles de nos concurrents. Puisque la Société extrait principalement de l'argent, la direction emploie également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d'Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi pour comparer nos résultats à ceux des autres sociétés aurifères. Cette statistique peut également s'avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d'autres mines ayant d'autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l'exploitation. La Société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes.

5 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l'amortissement pour dépréciation et épuisement, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend le coût total des ventes, les frais de réhabilitation et d'exploration et les réinvestissements de maintien aux sites miniers. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également une déduction de l'amortissement pour dépréciation et épuisement.

Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l'heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l'or et de l'argent, aménager les sites et maintenir la production. La direction est d'avis que le coût de maintien opérationnel total est une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes, ce qui les aide à i) comprendre les éléments économiques de notre exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux d'autres producteurs et à ii) avoir une vision plus transparente en raison de la meilleure définition du coût total associé à la production. Cette statistique peut également s'avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d'autres mines ayant d'autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l'exploitation. La Société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes.

Mise en garde pour les investisseurs concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking statements » est défini à l'article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujetties aux règles d'exonération établies par ces lois et d'autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Lorsqu'un énoncé prospectif présente explicitement ou implicitement une prévision ou une opinion concernant des événements ou des résultats futurs, elle exprime cette prévision ou cette opinion en étant convaincue de bonne foi que cette prévision ou cette opinion est raisonnablement fondée. Toutefois, ces énoncés sont assujettis à certains risques, éléments incertains et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient notablement différents des résultats futurs exprimés, projetés ou présumés dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs portent souvent sur nos activités sur et notre situation et performance financières futures et emploient souvent des mots comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attend à », « a l'intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », « anticipe » et d'autres termes semblables. Les énoncés prospectifs du présent communiqué peuvent comprendre ce qui suit, de façon non limitative : i) la Société pourrait être le plus grand producteur d'argent aux États-Unis et au Canada; ii) la Société arrivera à atteindre de façon uniforme la capacité maximale de production à Keno Hill d'ici la fin de 2023; iii) la Société arrivera à accroître la capacité de traitement et la production future à Lucky Friday; iv) la Société atteindra d'ici la fin de 2022 un aménagement permettant d'atteindre 50% de la pré-production prévue à Lucky Friday et arrivera à une production maximale et constante d'ici la fin de 2023, tout cela assorti d'un taux d'embauche permettant d'atteindre les cibles de production; v) les estimations de la production, des ventes et des coûts des ventes futures pour 2022, propres à une mine ou à l'échelle de la Société, ainsi que le coût décaissé et le CMOT par once (déduction faite des crédits liés aux sous-produits dans chacun des cas) et les dépenses estimées à l'échelle de la Société en immobilisations, exploration et pré-exploitation pour 2022. Les hypothèses et les facteurs importants qui ont servi à élaborer ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective partent du principe que les projets de développement et de production de la Société se dérouleront comme prévu et ne nécessiteront pas de révision conséquemment aux risques ou aux incertitudes, qu'ils soient connus, inconnus ou imprévus, découlant des activités de la Société.

Les attentes ou estimations visant les événements ou résultats futurs se fondent sur certaines hypothèses qui pourraient s'avérer inexactes, ce qui pourrait faire que les résultats réels ne correspondent pas aux énoncés prospectifs. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : i) il n'y aura aucun changement important en ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres conditions matérielles; ii) l'obtention des permis et l'aménagement, l'exploitation et l'expansion des projets de la Société seront conformes aux prévisions et aux plans d'exploitation actuels; iii) l'évolution des environnements politique et réglementaire dans les pays où la Société est présente sera conforme aux prévisions actuelles; iv) le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain se maintiendront plus ou moins aux niveaux actuels; v) certaines hypothèses de prix concernant l'or, l'argent, le plomb et le zinc; vi) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; vii) l'exactitude de nos estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les ressources minérales; viii) les plans d'aménagement et de production de la Société se dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les modifier pour tenir compte de certains risques ou éléments incertains connus, inconnus ou imprévus; ix) nos contreparties s'acquitteront de leurs obligations en vertu de nos titres de couverture et de nos contrats d'option de vente; x) nous disposerons de suffisamment de main-d'oeuvre formée adéquatement pour accomplir les tâches attribuées; xi) la météo et les précipitations (pluie et neige) resteront fidèles aux normales saisonnières, de façon à ne pas avoir d'impact sur nos activités; xii) les relations avec les parties intéressées, y compris les Autochtones, demeureront productives; xiii) nous allons maintenir nos droits de captation d'eau; xiv) aucun facteur ne viendra réduire notre encaisse disponible; xv) il n'y aura pas d'augmentation importante de nos exigences actuelles en ce qui a trait à fournir ou à maintenir des cautionnements d'exécution ou de remise en état et aux garanties connexes.

Il existe en outre plus d'importants risques qui, s'ils se concrétisent, pourraient entraîner des écarts entre les énoncés prospectifs et les résultats réels. Voici une liste non limitative de certains de ces risques : i) la volatilité du prix de l'or, de l'argent et des autres métaux; ii) les risques opérationnels; iii) la fluctuation des taux de change; iv) la hausse des coûts de production et des teneurs du minerai, ou des taux de récupération différents de ceux prévus dans les plans d'exploitation; v) les relations avec les collectivités; vi) la résolution des litiges et l'issue des projets ou des oppositions; vii) les risques de litiges, de relations de travail, politiques, réglementaires et environnementaux; viii) les risques et les résultats d'exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d'exploration; ix) le risque que les contreparties de nos contrats de couverture ne s'acquittent pas de leurs obligations; x) le risque que nous fassions l'objet d'une importante charge pour perte de valeur pour nos activités au Nevada; xi) le risque que la Société ne soit pas en mesure de respecter les termes de la convention qui lui donne accès à du crédit renouvelable. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez le formulaire 10-K que la Société a déposé le 23 février 2022 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour l'exercice 2021. Pour une description plus complète des facteurs susceptibles d'influer sur les résultats à venir, consultez le rapport trimestriel 10-Q de 2021 de la Société déposé le 5 août 2022 et les autres documents déposés à la SEC par la Société. La Société ne s'engage pas à diffuser des versions mises à jour des énoncés prospectifs, y compris notamment les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la publication du présent communiqué, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l'absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leurs propres risques.

Personne habilitée (PH)

Kurt D. Allen, CPG, VP de l'exploration de Hecla Mining Company et Keith Blair, CPG, géologue en chef de Hecla Limited, qui agissent à titre de personnes habilitées au sens des S-K 1300 et du NI 43-101, ont supervisé la préparation des renseignements scientifiques et techniques concernant les projets miniers de Hecla qui figurent dans ce communiqué. Les résumés des rapports techniques (dans chacun des cas, un « TRS ») pour chacune des propriétés principales de la Société sont présentés aux points 96.1, 96.2 et 96.3 du rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, et sont disponibles sur le site www.sec.gov. Les renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et enquêtes, au programme d'assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi qu'un résumé des procédures d'analyse ou d'essai sont présentés i) dans son TRS et son rapport technique NI 43-101 intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » du 31 décembre 2018 pour la mine Greens Creek; ii) dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday; iii) dans son TRS et son rapport technique intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada » du 31 décembre 2018 pour la mine Casa Beradi (le « rapport technique de Casa Berardi »); iv) dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015. Chaque TRS et ces quatre rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, ainsi qu'une analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d'environnement, de permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d'autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Il est possible de trouver de l'information au sujet de la vérification des données, des relevés et enquêtes, et du programme et des mesures de contrôle de la qualité ainsi qu'un résumé des procédures d'échantillonnage, d'analyses et essais dans un rapport technique publié par Klondex Mines i) en date du 31 mars 2018 pour la mine Fire Creek; ii) dans un rapport technique en date du 31 mai 2017 et modifié le 9 août 2017 pour la mine Hollister; iii) dans un rapport technique en date du 31 août 2014 et modifié le 2 avril 2015 pour la mine Midas. Ces rapports techniques sont disponibles dans le profil de Hecla sur le site de SEDAR à www.sedar.com. M. Allen et M. Blair ont examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les données collectées de façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la gravité spécifique concernant toutes les mines. L'examen comprenait des programmes d'assurance de la qualité et des mesures de contrôle de la qualité, notamment des pratiques de test et d'analyse, des procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage d'échantillons, ainsi qu'une prise et une analyse indépendantes d'échantillons. Cet examen a permis de conclure que les renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de l'industrie et pouvaient servir aux fins de l'estimation des ressources et des réserves minérales, ainsi qu'à l'aménagement minier.

HECLA MINING COMPANY État consolidé condensé des résultats d'exploitation (dollars et actions en milliers, sauf données par action ? non audité) Trimestre terminé le Période de neuf mois terminée le 30 septembre

2022 30 septembre

2021 30 septembre

2022 30 septembre

2021 Chiffre d'affaires 146 339 $ 193 560 $ 524 080 $ 622 395 $ Coût des ventes et autres coûts de production directs 104 900 112 542 326 579 318 917 Amortissement pour dépréciation et épuisement 32 992 45 790 106 362 138 918 Coût total des ventes 137 892 158 332 432 941 457 835 Bénéfice brut 8 447 35 228 91 139 164 560 Autres dépenses d'exploitation : Frais généraux et administratifs 11 003 8 874 28 989 27 985 Exploration et pré-exploitation 15 128 17 108 39 136 35 039 Coûts d'entretien et de maintenance 5 092 6 910 16 539 17 014 Provision pour mines fermées et questions environnementales 1 781 7 564 4 154 12 297 Autres dépenses d'exploitation 902 3 344 5 310 10 626 Total des autres dépenses d'exploitation : 33 906 43 800 94 128 102 961 Bénéfice (perte) issu des opérations (25 459) (8 572) (2 989) 61 599 Autre produit financier (dépense) : Frais d'intérêt (10 874) (10 469) (31 785) (31 484) Ajustements à la juste valeur, nets (4 240) 9 287 (14 703) (10 651) Gain (perte) net sur les opérations de change 5 667 3 995 8 111 24 Autre produit financier (dépense) 1 853 247 4 828 (192) Total des autres produits financiers (dépenses) (7 594) 3 060 (33 549) (42 303) (Perte) bénéfice avant les impôts sur les bénéfices et les mines (33 053) (5 512) (36 538) 19 296 Économie (provision) d'impôts sur les bénéfices et les mines 9 527 4 533 3 642 3 924 Bénéfice (perte) net (23 526) (979) (32 896) 23 220 Dividende sur actions privilégiées (138) (138) (414) (414) Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires (23 664) $ (1 117) $ (33 310) $ 22 806 $ Bénéfice (perte) non dilué par action ordinaire après dividendes sur actions privilégiées (0,04) $ ? $ (0,06) $ 0,04 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation ? non dilué 554 531 536 966 544 000 535 542 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation ? dilué 554 531 536 966 544 000 541 769

HECLA MINING COMPANY Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie (dollars en milliers ? non audité) Trimestre terminé le Période de neuf mois terminée le 30 septembre

2022 30 septembre

2021 30 septembre

2022 30 septembre

2021 ACTIVITÉS D'EXPLOITATION Bénéfice (perte) net (23 526) $ (979) $ (32 896) $ 23 220 $ Éléments non monétaires inclus dans le bénéfice (perte) net Amortissement pour dépréciation et épuisement 33 087 46 939 106 743 139 800 Réduction de la valeur comptable des stocks 1 405 93 2 159 6 524 Ajustements à la juste valeur, nets 17 671 (13 192) 3 486 (7 978) Provision pour coûts de remise en état et fermeture 1 518 1 638 4 789 7 821 Rémunération à base d'actions 1 773 1 472 4 298 4 774 Impôts reportés (16 538) (10 141) (17 828) (17 886) Perte (gain) sur les opérations de change (4 911) (3 842) (8 353) 615 Autres éléments non monétaires, net 1 472 98 2 454 1 167 Variation de l'actif et du passif : Comptes clients 15 589 5 634 34 788 (3 798) Stocks (11 120) 16 653 (19 472) 22 372 Autre actif à court et à long terme (2 526) (2 475) (3 420) 1 650 Comptes fournisseurs et autre passif à payer et à court terme (38 827) (8 200) (21 708) (14 689) Salaires et avantages connexes à payer 1 401 3 522 1 679 (1 829) Dettes fiscales 3 031 3 729 (2 652) 2 730 Charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture et autre passif à long terme (3 821) 1 793 (297) 2 489 Trésorerie issue des activités d'exploitation (24 322) 42 742 53 770 166 982 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers (37 430) (26 899) (93 237) (80 210) Produit de la vente de placements 6 888 ? 9 375 ? Produit de la cession d'immobilisations corporelles 18 431 748 562 Achat de placements (8 641) ? (30 540) ? Produits de la négociation de placements ? 1 811 ? 1 811 Achat de crédits carbone ? (200) ? (200) Acquisition (net) 8 952 ? 8 952 ? Avance versée à Alexco avant l'acquisition (25 000) ? (25 000) ? Variations des soldes de placements et de liquidités soumis à des restrictions 2 011 ? 2 011 ? Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'investissement (53 202) (24 857) (127 691) (78 037) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Utilisation de la facilité de crédit renouvelable 25 000 ? 25 000 ? Produit de l'émission d'actions, déduction faite des coûts associés 4 542 ? 4 542 ? Actions rachetées ? ? (3 677) (4 525) Dividendes versés aux actionnaires ordinaires et privilégiés (3 522) (6 178) (10 549) (17 169) Frais versés relatifs aux facilités de crédit (443) (26) (517) (108) Remboursements des contrats de location-financement (1 889) (1 828) (5 222) (5 598) Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement 23 688 (8 032) 9 577 (27 400) Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie 517 (443) (804) (471) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à des restrictions (53 319) 9 410 (65 148) 61 074 Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en début de période 199 234 182 547 $ 211 063 130 883 Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en fin de période 145 915 $ 191 957 $ 145 915 $ 191 957 $ Information supplémentaire au sujet des flux de trésorerie : trésorerie affectée aux intérêts 18 430 $ 18 674 $ 37 179 $ 37 173 $ Trésorerie nette affectée aux impôts sur les bénéfices et les mines 1 173 $ 830 $ 13 061 $ 10 299 $

HECLA MINING COMPANY Bilans consolidés condensés (dollars et actions en milliers ? non audité) 30 septembre 2022 31 décembre 2021 ACTIF Actif à court terme : Trésorerie et équivalents de trésorerie 144 669 $ 210 010 $ Comptes clients : Opérations 12 477 36 437 Autres, net 12 846 8 149 Stocks 92 005 67 765 Actifs dérivés 7 190 2 709 Autre actif à court terme 14 733 16 557 Total de l'actif à court terme 283 920 341 627 Placements 13 299 10 844 Trésorerie soumise à des restrictions 1 246 1 053 Immobilisations corporelles et intérêts miniers, nets 2 553 974 2 310 810 Actif lié au droit d'utilisation au titre d'un contrat de location simple 11 632 12 435 Impôts reportés 45 562 45 562 Actifs dérivés 20 794 2 503 Autre actif à long terme 4 202 3 974 Total de l'actif 2 934 629 $ 2 728 808 $ PASSIF Passif à court terme : Comptes fournisseurs et charges à payer 87 850 $ 68 100 $ Salaires et avantages connexes à payer 26 385 28 714 Dettes fiscales 7 344 12 306 Pertes financières et d'exploitation 12 489 8 098 Passif lié aux instruments dérivés 5 774 19 353 Autre passif à court terme 10 949 14 553 Charges de remise en état et de fermeture à payer 10 594 9 259 Total du passif à court terme 161 385 160 383 Pertes financières et d'exploitation 20 242 17 726 Charges de remise en état et de fermeture à payer 105 717 103 972 Dette à long terme 530 745 508 095 Passif d'impôt reporté 154 225 149 706 Passif lié aux instruments dérivés 5 560 18 528 Autre passif à long terme 1 987 9 611 Total du passif 979 861 968 021 FONDS PROPRES Actions privilégiées 39 39 Actions ordinaires 150 839 136 391 Excédent de capital 2 241 649 2 034 485 Déficit accumulé (397 096) (353 651) Cumul des bénéfices (pertes) du résultat étendu (8 965) (28 456) Actions autodétenues (31 698) (28 021) Total des fonds propres 1 954 768 1 760 787 Total du passif et des fonds propres 2 934 629 $ 2 728 808 $ Actions ordinaires en circulation 603 702 545 535

Mesures non conformes aux PCGR

(non audité)

Rapprochement du coût des ventes (mesure conforme aux PCGR) avec le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme aux PCGR), le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme aux PCGR), le coût de maintien opérationnel total, avant déduction des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme aux PCGR) et le coût de maintien opérationnel total, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme aux PCGR).

Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement et les mesures non conformes aux PCGR que sont le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos activités à Greens Creek, Lucky Friday, Casa Berardi et au Nevada durant les périodes de 9 mois ayant pris fin les 30 septembre 2022 et 2021 et pour les périodes de 3 mois ayant pris fin le 30 septembre, le 30 juin et le 31 mars 2022.

Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits sont des mesures créées par des sociétés d'exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute et le World Gold Council) à titre de norme commune à des fins de comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que celle des autres sociétés minières.

Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une statistique d'exploitation importante que nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de nos mines. Le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d'exploitation importante que nous utilisons à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos mines, déduction faite des coûts associés à l'exploration, à la pré-exploitation, à la réhabilitation et au réinvestissement de maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l'heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l'or et de l'argent, aménager les sites et maintenir la production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents. Puisque la Société extrait principalement de l'argent et de l'or, nous employons également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d'Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi à des fins de comparaison aux autres sociétés aurifères. Ces statistiques peuvent également s'avérer utiles pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de comparer le rendement financier d'autres mines ayant d'autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l'exploitation.

Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprennent tous les coûts d'exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités matérielles de production de métaux, incluant l'extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d'affinage et de commercialisation par des tiers, les frais généraux et administratifs sur place, les redevances et les taxes sur la production minière. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits pour chacune des mines comprend également les coûts d'exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d'argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d'administration, de réhabilitation, d'exploration et de pré-exploitation. Les crédits liés aux sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux, exception faite du métal primaire produit par chacune des mines. Comme l'indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts de nos mines d'argent, ce qui distingue nos opérations d'extraction d'argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits offrent à la direction et aux investisseurs, après une détermination du prix moyen, une indication des flux de trésorerie d'exploitation tirés de la production. Nous utilisons également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des opérations minières de période en période du point de vue des flux de trésorerie.

L'information ci-dessous sur nos activités à Casa Berardi et au Nevada et de nos propriétés aurifères combinées communiquent le coût décaissé par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, l'or constituant la production primaire. Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de l'extraction d'argent, qui est considéré comme un sous-produit à Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. L'or produit à la mine Casa Berardi et à celles du Nevada ne fait donc pas partie des crédits liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos propriétés argentifères que sont Greens Creek et Lucky Friday. De la même façon, l'argent produit à nos deux autres unités d'exploitation ne fait pas partie des crédits liés aux sous-produits lors du calcul des paramètres portant sur l'or de Casa Berardi et du Nevada.

Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)

En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 30 septembre 2022 Trimestre terminé le 30 juin 2022 Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2022 Période de 9 mois terminée le 30 septembre Greens Creek Lucky Friday Autres Total pour l'argent Greens Creek Lucky Friday Autres Total pour l'argent Greens Creek Lucky Friday Autres Total pour l'argent Greens Creek Lucky Friday Autres2 Total pour l'argent Coût total des ventes 52 502 $ 24 164 $ ? 76 666 $ 60 506 $ 30 348 $ ? 90 854 $ 162 644 $ 83 779 $ ? 246 423 $ 163 861 $ 74 287 $ 95 $ 238 243 $ Amortissement pour dépréciation et épuisement (10 305) (7 261) ? (17 566) (13 629) (8 862) ? (22 491) (35 354) (24 155) ? (59 509) (42 410) (20 328) ? (62 738) Coûts de traitement 9 477 4 791 ? 14 268 8 778 4 803 ? 13 581 27 369 13 271 ? 40 640 27 444 13 087 ? 40 531 Variation des stocks de produits 4 464 3 022 ? 7 486 (1 102) 503 ? (599) 9 899 2 620 ? 12 519 (156) (1 757) ? (1 913) Remise en état et autres coûts (118) (152) ? (270) (1 005) (256) ? (1 261) (1 988) (769) ? (2 757) (1 777) (840) (95) (2 712) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 56 020 24 564 ? 80 584 53 548 26 536 ? 80 084 162 570 74 746 ? 237 316 146 962 64 449 ? 211 411 Remise en état et autres coûts 705 282 ? 987 705 282 ? 987 2 115 846 ? 2 961 2 543 792 ? 3 335 Exploration 3 776 ? 722 4 498 929 ? 769 1 698 4 870 ? 2 207 7 077 3 895 ? 1 359 5 254 Réinvestissements de maintien 10 219 11 264 187 21 670 14 668 8 110 99 22 877 30 843 24 937 334 56 114 17 459 19 104 ? 36 563 Frais généraux et administratifs ? ? 11 003 11 003 ? ? 9 692 9 692 ? ? 28 989 28 989 ? ? 27 985 27 985 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 70 720 36 110 11 912 118 742 69 850 34 928 10 560 115 338 200 398 100 529 31 530 332 457 170 859 84 345 29 344 284 548 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (26 244) (7 155) ? (33 399) (32 828) (8 227) ? (41 055) (87 723) (21 358) ? (109 081) (74 571) (14 457) ? (89 028) Or (17 019) ? ? (17 019) (20 364) ? ? (20 364) (55 966) ? ? (55 966) (56 299) ? ? (56 299) Direction (6 212) (11 796) ? (18 008) (8 271) (14 543) ? (22 814) (22 449) (38 175) ? (60 624) (23 265) (30 762) ? (54 027) Total des crédits liés aux sous-produits (49 475) (18 951) ? (68 426) (61 463) (22 770) ? (84 233) (166 138) (59 533) ? (225 671) (154 135) (45 219) ? (199 354) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 6 545 $ 5 613 $ ? $ 12 158 $ (7 915) $ 3 766 $ ? $ (4 149) $ (3 568) $ 15 213 $ ? $ 11 645 $ (7 173) $ 19 230 $ ? $ 12 057 $ CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 21 245 $ 17 159 $ 11 912 $ 50 316 $ 8 387 $ 12 158 $ 10 560 $ 31 105 $ 34 260 $ 40 996 $ 31 530 $ 106 786 $ 16 724 $ 39 126 $ 29 344 $ 85 194 $ Divisé par les onces produites 2 469 1 075 3 544 2 410 1 226 3 636 7 309 3 189 10 498 6 981 2 609 9 590 Coût décaissé par once d'argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 22,69 $ 22,87 $ 22,74 $ 22,21 $ 21,65 $ 22,03 $ 22,24 $ 23,44 $ 22,61 $ 21,05 $ 24,70 $ 22,05 $ Crédits liés aux sous-produits par once (20,04) (17,64) (19,31) (25,50) (18,58) (23,17) (22,73) (18,67) (21,50) (22,08) (17,33) (20,79) Coût décaissé par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 2,65 $ 5,23 $ 3,43 $ (3,29) $ 3,07 $ (1,14) $ (0,49) $ 4,77 $ 1,11 $ (1,03) $ 7,37 $ 1,26 $ CMOT par once d'argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 28,65 $ 33,62 $ 33,51 $ 28,98 $ 28,49 $ 31,72 $ 27,42 $ 31,53 $ 31,67 $ 24,48 $ 32,33 $ 29,67 $ Crédits liés aux sous-produits par once (20,04) (17,64) (19,31) (25,50) (18,58) (23,17) (22,73) (18,67) (21,50) (22,08) (17,33) (20,79) CMOT par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 8,61 $ 15,98 $ 14,20 $ 3,48 $ 9,91 $ 8,55 $ 4,69 $ 12,86 $ 10,17 $ 2,40 $ 15,00 $ 8,88 $

Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)

En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 30 septembre 2022 Trimestre terminé le 30 juin 2022 Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2022 Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2021 Casa Berardi Total pour l'or Casa Berardi Total pour l'or Casa Berardi Total pour l'or Casa Berardi Mines au Nevada (3) Siège social3 Total pour l'or Coût total des ventes 59 532 $ 59 532 $ 61 870 $ 61 870 $ 183 570 $ 183 570 $ 172 760 $ 46 832 $ ? 219 592 $ Amortissement pour dépréciation et épuisement (15 089) (15 089) (15 459) (15 459) (46 394) (46 394) (61 159) (15 021) ? (76 180) Coûts de traitement 429 429 457 457 1 345 1 345 1 723 1 731 ? 3 454 Variation des stocks de produits 420 420 (793) (793) (936) (936) (2 401) (9 951) ? (12 352) Remise en état et autres coûts (203) (203) (209) (209) (623) (623) (632) 299 ? (333) Exclusion des coûts liés aux mines au Nevada ? ? ? ? ? ? ? ? ? Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 45 089 45 089 45 866 45 866 136 962 136 962 110 291 23 890 ? 134 181 Remise en état et autres coûts 204 204 209 209 623 623 632 681 ? 1 313 Maintien de l'exploration 2 314 2 314 1 178 1 178 4 886 4 886 3 551 ? ? 3 551 Réinvestissements de maintien 10 457 10 457 7 597 7 597 25 587 25 587 21 030 195 ? 21 225 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 58 064 58 064 54 850 54 850 168 058 168 058 135 504 24 766 ? 160 270 Crédits liés aux sous-produits : ? Argent (131) $ (131) (188) $ (188) (485) (485) (656) (1 131) ? (1 787) Total des crédits liés aux sous-produits (131) (131) (188) (188) (485) (485) (656) (1 131) ? (1 787) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 44 958 $ 44 958 $ 45 678 $ 45 678 $ 136 477 $ 136 477 $ 109 635 $ 22 759 $ ? $ 132 394 $ CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 57 933 $ 57 933 $ 54 662 $ 54 662 $ 167 573 $ 167 573 $ 134 848 $ 23 635 $ ? $ 158 483 $ Divisé par les onces d'or produites 33 33 33 33 97 97 97 20 117 Coût décaissé par once d'or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 1 353 $ 1 353 $ 1 377 $ 1 377 $ 1 415 $ 1 415 $ 1 134 $ 1 180 $ 1 142 $ Crédits liés aux sous-produits par once (4) (4) (6) (6) (6) (6) (7) (56) (15) Coût décaissé par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 1 349 $ 1 349 $ 1 371 $ 1 371 $ 1 409 $ 1 409 $ 1 127 $ 1 124 $ 1 127 $ CMOT par once d'or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 1 742 $ 1 742 $ 1 647 $ 1 647 $ 1 735 $ 1 735 $ 1 394 $ 1 223 $ 1 364 $ Crédits liés aux sous-produits par once (4) (4) (6) (6) (6) (6) (7) (56) (15) CMOT par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 1 738 $ 1 738 $ 1 641 $ 1 641 $ 1 729 $ 1 729 $ 1 387 $ 1 167 $ 1 349 $

Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)

En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 30 septembre 2022 Trimestre terminé le 30 juin 2022 Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2022 Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2021 Total pour l'argent Total pour l'or Total Total pour l'argent Total pour l'or Total Total pour l'argent Total pour l'or Total Total pour l'argent Total pour l'or Total Coût total des ventes 76 666 $ 59 532 $ 136 198 $ 90 854 $ 61 870 $ 152 724 $ 246 423 $ 183 570 $ 429 993 $ 238 243 $ 219 592 $ 457 835 $ Amortissement pour dépréciation et épuisement (17 566) (15 089) (32 655) (22 491) (15 459) (37 950) (59 509) (46 394) (105 903) (62 738) (76 180) (138 918) Coûts de traitement 14 268 429 14 697 13 581 457 14 038 40 640 1 345 41 985 40 531 3 454 43 985 Variation des stocks de produits 7 486 420 7 906 (599) (793) (1 392) 12 519 (936) 11 583 (1 913) (12 352) (14 265) Remise en état et autres coûts (270) (203) (473) (1 261) (209) (1 470) (2 757) (623) (3 380) (2 712) (333) (3 045) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 80 584 45 089 125 673 80 084 45 866 125 950 237 316 136 962 374 278 211 411 134 181 345 592 $ Remise en état et autres coûts 987 204 1 191 987 209 1 196 2 961 623 3 584 3 335 1 313 4 648 Exploration 4 498 2 314 6 812 1 698 1 178 2 876 7 077 4 886 11 963 5 254 3 551 8 805 Réinvestissements de maintien 21 670 10 457 32 127 22 877 7 597 30 474 56 114 25 587 81 701 36 563 21 225 57 788 Frais généraux et administratifs 11 003 ? 11 003 9 692 ? 9 692 28 989 ? 28 989 27 985 ? 27 985 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 118 742 58 064 176 806 115 338 54 850 170 188 332 457 168 058 500 515 284 548 160 270 444 818 $ Crédits liés aux sous-produits : Zinc (33 399) ? (33 399) (41 055) ? (41 055) (109 081) ? (109 081) (89 028) ? (89 028) Or (17 019) ? (17 019) (20 364) ? (20 364) (55 966) ? (55 966) (56 299) ? (56 299) Direction (18 008) ? (18 008) (22 814) ? (22 814) (60 624) ? (60 624) (54 027) ? (54 027) Argent ? (131) (131) ? (188) (188) ? (485) (485) ? (1 787) (1 787) Total des crédits liés aux sous-produits (68 426) (131) (68 557) (84 233) (188) (84 421) (225 671) (485) (226 156) (199 354) (1 787) (201 141) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 12 158 $ 44 958 $ 57 116 $ (4 149) $ 45 678 $ 41 529 $ 11 645 $ 136 477 $ 148 122 $ 12 057 $ 132 394 $ 144 451 $ CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 50 316 $ 57 933 $ 108 249 $ 31 105 $ 54 662 $ 85 767 $ 106 786 $ 167 573 $ 274 359 $ 85 194 $ 158 483 $ 243 677 $ Divisé par les onces produites 3 544 33 3 636 33 10 498 97 9 590 117 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 22,74 $ 1 353 $ 22,03 $ 1 377 $ 22,61 $ 1 415 $ 22,05 $ 1 142 $ Crédits liés aux sous-produits par once (19,31) (4) (23,17) (6) (21,50) (6) (20,79) (15) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 3,43 $ 1 349 $ (1,14) $ 1 371 $ 1,11 $ 1 409 $ 1,26 $ 1 127 $ CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 33,51 $ 1 742 $ 31,72 $ 1 647 $ 31,67 $ 1 735 $ 29,67 $ 1 364 $ Crédits liés aux sous-produits par once (19,31) (4) (23,17) (6) (21,50) (6) (20,79) (15) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 14,20 $ 1 738 $ 8,55 $ 1 641 $ 10,17 $ 1 729 $ 8,88 $ 1 349 $

Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)

En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 mars 2022 Trimestre terminé le 31 décembre 2021 Trimestre terminé le 30 septembre 2021 Greens Creek Lucky Friday Autres Total pour l'argent Greens Creek Lucky Friday2 Autres3 Total pour l'argent Greens Creek Lucky Friday Autres3 Total pour l'argent Coût total des ventes 49 638 $ 29 264 $ ? 78 902 $ 49 252 $ 23 251 $ 152 $ 72 655 $ 55 193 $ 23 591 $ ? $ 78 784 $ Amortissement pour dépréciation et épuisement (11 420) (8 032) ? (19 452) (6 300) (6 518) (152) (12 970) (13 097) (6 590) ? (19 687) Coûts de traitement 9 096 3 677 ? 12 773 8 655 3 636 ? 12 291 7 979 3 427 ? 11 406 Variation des stocks de produits 6 538 (905) ? 5 633 236 1 351 ? 1 587 (122) (68) ? (190) Remise en état et autres coûts 5 (850) (361) ? (1 211) (1 689) (199) ? (1 888) (786) (281) ? (1 067) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 53 002 23 643 ? 76 645 50 154 21 521 ? 71 675 49 167 20 079 ? 69 246 Remise en état et autres coûts 705 282 ? 987 847 264 ? 1 111 848 264 ? 1 112 Exploration 165 ? 716 881 696 ? 867 1 563 2 472 ? 474 2 946 Réinvestissements de maintien 5 956 5 562 48 11 566 10 123 7 413 172 17 708 6 228 8 406 ? 14 634 Frais généraux et administratifs (5) ? ? 8 294 8 294 ? ? 6 585 6 585 ? ? 8 874 8 874 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 59 828 29 487 9 058 98 373 61 820 29 198 7 624 98 642 58 715 28 749 9 348 96 812 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (28 651) (5 977) ? (34 628) (25 643) (5 022) (30 665) (25 295) (4 611) (29 906) Or (18 583) ? ? (18 583) (15 712) ? (15 712) (14 864) ? (14 864) Direction (7 966) (11 836) ? (19 802) (7 657) (12 204) (19 861) (7 640) (10 188) (17 828) Total des crédits liés aux sous-produits (55 200) (17 813) ? (73 013) (49 012) (17 226) ? (66 238) (47 799) (14 799) ? (62 598) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (2 198) $ 5 830 $ ? $ 3 632 $ 1 142 $ 4 295 $ ? $ 5 437 $ 1 368 $ 5 280 $ ? $ 6 648 $ CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 4 628 $ 11 674 $ 9 058 $ 25 360 $ 12 808 $ 11 972 $ 7 624 $ 32 404 $ 10 916 $ 13 950 $ 9 348 $ 34 214 $ Divisé par les onces produites 2 430 888 3 318 2 262 955 3 217 1 837 832 2 669 Coût décaissé par once d'argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 21,82 $ 26,63 $ 23,10 $ 22,18 $ 22,54 $ 22,28 $ 26,76 $ 24,14 $ 25,93 $ Crédits liés aux sous-produits par once (22,72) (20,06) (22,01) (21,68) (18,04) (20,59) (26,02) (17,79) (23,44) Coût décaissé par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (0,90) $ 6,57 $ 1,09 $ 0,50 $ 4,50 $ 1,69 $ 0,74 $ 6,35 $ 2,49 $ CMOT par once d'argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 24,62 $ $ ? 33,21 $ 29,65 $ 27,34 $ 30,58 $ 30,67 $ 31,96 $ 34,58 $ 36,26 $ Crédits liés aux sous-produits par once (22,72) (20,06) (22,01) (21,68) (18,04) (20,59) (26,02) (17,79) (23,44) CMOT par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 1,90 $ 13,15 $ 7,64 $ 5,66 $ 12,54 $ 10,08 $ 5,94 $ 16,79 $ 12,82 $

Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)

En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 mars 2022 Trimestre terminé le 31 décembre 2021 Trimestre terminé le 30 septembre 2021 Casa Berardi Total pour l'or Casa Berardi Mines au Nevada (4) Total pour l'or Casa Berardi Mines au Nevada (4) Siège social3 Total pour l'or Coût total des ventes 62 168 $ 62 168 $ 57 069 $ 2 113 $ 59 182 $ 58 164 $ 21 384 $ 79 548 $ Amortissement pour dépréciation et épuisement (15 846) (15 846) (19 585) (320) (19 905) (19 968) (6 135) (26 103) Coûts de traitement 458 458 423 ? 423 475 1 476 Variation des stocks de produits (563) (563) 4 839 (956) 3 883 (3 369) (12 389) (15 758) Remise en état et autres coûts 5 (210) (210) (208) 1 (207) (210) ? (210) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 46 007 46 007 42 538 838 43 376 35 092 2 861 37 953 Remise en état et autres coûts 210 210 209 327 536 209 327 536 Exploration 1 394 1 394 1 775 ? 1 775 1 541 ? 1 541 Réinvestissements de maintien 7 281 7 281 10 459 316 10 775 7 208 29 7 237 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 54 892 54 892 54 981 1 481 56 462 44 050 3 217 47 267 Crédits liés aux sous-produits : Argent (166) (166) (183) (21) (204) (169) (6) (175) Total des crédits liés aux sous-produits (166) $ (166) $ (183) (21) (204) (169) (6) (175) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 45 841 $ 45 841 $ 42 355 $ 817 $ 43 172 $ 34 923 $ 2 855 $ 37 778 $ CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 54 726 $ 54 726 $ 54 798 $ 1 460 $ 56 258 $ 43 881 $ 3 211 $ 47 092 $ Divisé par les onces d'or produites 30 30 37 ? 37 30 3 33 Coût décaissé par once d'or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 1 521 $ 1 521 $ 1 142 $ 1 737 $ 1 148 $ 1 181 $ 1 040 $ 1 168 $ Crédits liés aux sous-produits par once (5) (5) (5) (44) (5) (6) (2) (5) Coût décaissé par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 1 516 $ 1 516 $ 1 137 $ 1 693 $ 1 143 $ 1 175 $ 1 038 $ 1 163 $ CMOT par once d'or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 1 815 $ 1 815 $ 1 475 $ 3 073 $ 1 499 $ 1 482 $ 1 169 $ 1 455 $ Crédits liés aux sous-produits par once (5) (5) (5) (44) (5) (6) (2) (5) CMOT par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 1 810 $ 1 810 $ 1 470 $ 3 029 $ 1 494 $ 1 476 $ 1 167 $ 1 450 $

Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)

En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 mars 2022 Trimestre terminé le 31 décembre 2021 Trimestre terminé le 30 septembre 2021 Total pour l'argent Total pour l'or Total Total pour l'argent Total pour l'or Total Total pour l'argent Total pour l'or Siège social3 Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement 78 902 $ 62 168 $ 141 070 $ 72 655 $ 59 182 $ 131 837 $ 78 784 $ 79 548 $ 158 332 $ Amortissement pour dépréciation et épuisement (19 452) (15 846) (35 298) (12 970) (19 905) (32 875) (19 687) (26 103) (45 790) Coûts de traitement 12 773 458 13 231 12 291 423 12 714 11 406 476 11 882 Variation des stocks de produits 5 633 (563) 5 070 1 587 3 883 5 470 (190) (15 758) (15 948) Remise en état et autres coûts (1 211) (210) (1 421) (1 888) (207) (2 095) (1 067) (210) (1 277) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 76 645 46 007 122 652 71 675 43 376 115 051 69 246 37 953 107 199 Remise en état et autres coûts 987 210 1 197 1 111 536 1 647 1 112 536 1 648 Exploration 881 1 394 2 275 1 563 1 775 3 338 2 946 1 541 4 487 Réinvestissements de maintien 11 566 7 281 18 847 17 708 10 775 28 483 14 634 7 237 21 871 Frais généraux et administratifs 8 294 ? 8 294 6 585 ? 6 585 8 874 ? 8 874 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 98 373 54 892 153 265 98 642 56 462 155 104 96 812 47 267 144 079 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (34 628) ? (34 628) (30 665) ? (30 665) (29 906) ? (29 906) Or (18 583) ? (18 583) (15 712) ? (15 712) (14 864) ? (14 864) Direction (19 802) ? (19 802) (19 861) ? (19 861) (17 828) ? (17 828) Argent ? (166) (166) ? (204) (204) ? (175) (175) Total des crédits liés aux sous-produits (73 013) (166) (73 179) (66 238) (204) (66 442) (62 598) (175) (62 773) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 3 632 $ 45 841 $ 49 473 $ 5 437 $ 43 172 $ 48 609 $ 6 648 $ 37 778 $ 44 426 $ CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 25 360 $ 54 726 $ 80 086 $ 32 404 $ 56 258 $ 88 662 $ 34 214 $ 47 092 $ 81 306 $ Divisé par les onces produites 3 318 30 3 217 37 2 669 33 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 23,10 $ 1 521 $ 22,28 $ 1 148 $ 25,93 $ 1 168 $ Crédits liés aux sous-produits par once (22,01) (5) (20,59) (5) (23,44) (5) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 1,09 $ 1 516 $ 1,69 $ 1 143 $ 2,49 $ 1 163 $ CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 29,65 $ 1 815 $ 30,67 $ 1 499 $ 36,26 $ 1 455 $ Crédits liés aux sous-produits par once (22,01) (5) (20,59) (5) (23,44) (5) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 7,64 $ 1 810 $ 10,08 $ 1 494 $ 12,82 $ 1 450 $

(1) Comprend tous les coûts d'exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l'extraction, le traitement, et autres coûts d'usine, les dépenses de raffinage et de marketing chez des tierces parties, les frais généraux et administratifs sur le site, les redevances, compte non tenu du chiffre d'affaires tiré des sous-produits pour les autres métaux que le métal qui constitue la production principale de chacune des mines. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts d'exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. (2) Les activités d'extraction à San Sebastian ont pris fin au troisième trimestre 2020, alors que le minerai a été achevé au quatrième trimestre de 2020. Les coûts de 1,5 million de dollars et de 2,0 millions de dollars liés respectivement à l'entretien et à la maintenance à San Sebastian les 9 premiers mois de 2022 et de 2021 sont déclarés en tant que rubrique distincte dans nos résultats d'exploitation consolidés et ne figurent pas dans le calcul du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. (3) Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d'argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d'administration et d'exploration et les réinvestissements de maintien. (4) On a suspendu la production aux mines Hollister et Midas et à l'usine de traitement Aurora à la fin 2019. Les coûts d'entretien et de maintenance de 4,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2022 et de 6,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2021 (14,6 millions de dollars et 15,0 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2022 et 2021) sont déclarés en tant que rubrique distincte dans nos résultats d'exploitation consolidés et ne figurent pas dans le calcul du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.

Rapprochement du bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure conforme aux PCGR, et du bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure non conforme aux PCGR

Dans le présent communiqué, il est fait mention du bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et du bénéfice (perte) net ajusté par action, des mesures non conformes aux PCGR qui sont des indicateurs de notre rendement. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent.

En milliers de dollars T3-2022 T2-2022 T1-2022 T4-2021 T3-2021 Depuis le

début de

l'exercice2022 Depuis le

début de

l'exercice-2021 Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires (23 664) (13 661) 4 015 $ 11 737 (1 117) (33 310) $ 22 806 Rajusté selon les éléments suivants : ? Pertes (gains) sur les contrats d'instruments dérivés (873) 689 204 25 840 (16 053) 20 (13 937) Pertes (gains) sur les prix provisoires 6 625 15 807 (968) (5 648) (72) 21 464 (3 701) Pertes (gains) non réalisées sur les placements 5 110 15 739 (6 100) (2 822) 2 861 14 749 5 959 Charges à payer en matière d'environnement ? 14 ? ? 14 2 882 Perte (gain) sur les opérations de change (5 667) (4 482) 2 038 (393) (3 995) (8 111) (24) Coûts d'entretien et de maintenance 5 092 5 242 6 205 5 998 6 910 16 539 17 014 Pertes (gains) sur la cession d'immobilisations corporelles et d'intérêts miniers 19 5 (8) 326 (390) 16 (239) Rajustements des stocks à la valeur nette de réalisation 1 405 754 ? ? 93 2 159 6 524 Bénéfice (perte) rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (11 953) $ 20 093 $ 5 400 $ 35 038 $ (11 763) $ 13 540 $ 37 284 $ Nombre moyen pondéré d'actions ? avant dilution 554 531 539 401 538 490 538 124 536 966 544 000 535 542 Nombre moyen pondéré d'actions ? dilué 554 531 539 401 544 061 543 134 536 966 544 000 541 769 Bénéfice (perte) net rajusté non dilué par action ordinaire (en cents) (0,02) 0,04 0,01 0,07 (0,02) 0,02 0,07 Bénéfice (perte) net rajusté dilué par action ordinaire (en cents) (0,02) 0,04 0,01 0,06 (0,02) 0,02 0,07

Rapprochement du bénéfice (perte) net et du ratio dette/BAIIA rajusté (mesures conformes aux PCGR) et de la dette nette (mesure non conforme aux PCGR)

Le présent communiqué fait référence à des mesures non conformes aux PCGR : le bénéfice rajusté avant les intérêts, les taxes, la dépréciation et l'amortissement (« BAIIA rajusté ») qui mesure notre rendement opérationnel, et le ratio dette nette/BAIIA rajusté des 12 derniers mois (« BAIIA rajusté DDM »), que sert à évaluer notre capacité d'assurer le service de notre dette. Le BAIIA rajusté se définit comme le bénéfice (perte) net avant le traitement des postes suivants : intérêts débiteurs, provision pour impôts, dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses d'amortissement, coûts d'acquisition, gains et pertes sur les opérations de change, gains et pertes sur les contrats dérivés, coûts liés à la suspension et à l'accélération des activités, coûts d'acquisition, gains et pertes sur les prix provisoires, rémunération à base d'actions, gains et pertes non réalisés sur les placements, provisions pour mines fermées et intérêts et autres produits d'exploitation (dépenses). On calcule la dette nette en prenant la dette totale, qui est composée des soldes de passif de nos billets de premier rang, de notre facilité de crédit renouvelable et de nos contrats de location-financement et en en déduisant le total de notre trésorerie et équivalents de trésorerie. La direction est d'avis que lorsqu'ils sont présentés en compagnie de mesures conformes aux PCGR semblables, le BAIIA rajusté et le ratio dette nette/BAIIA rajusté DDM sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre rendement opérationnel et notre capacité d'assurer le service de notre dette. Le tableau suivant rapproche la perte nette avec le rapport dette nette/BAIIA rajusté et la dette nette.

En milliers de dollars T3-2022 T2-2022 T1-2022 T4-2021 T3-2021 DDM

9/30/2022 EF 2021 Bénéfice (perte) net (23 526) (13 523) 4 153 $ 11 875 (979) (21 021) 35 095 Frais d'intérêt 10 874 10 505 10 406 10 461 10 469 42 246 41 945 Provision d'impôts sur les bénéfices et les mines (économie d'impôts) (9 527) 254 5 631 (25 645) (4 533) (29 287) (29 569) Amortissement pour dépréciation et épuisement 32 992 38 072 35 298 32 875 45 790 139 237 171 793 Perte (gain) sur les opérations de change (5 667) (4 482) 2 038 (393) (3 995) (8 504) (417) Perte (gain) sur les contrats d'instruments dérivés (873) 689 204 25 840 (16 053) 25 860 11 903 Coûts d'entretien et de maintenance 5 092 5 242 6 205 5 998 6 910 22 537 23 012 Pertes (gains) sur les prix provisoires 6 625 15 807 (968) (5 648) (72) 15 816 (9 349) Perte (bénéfice) sur la cession d'immobilisations corporelles et d'intérêts miniers 18 5 (8) 326 (390) 341 87 Rémunération à base d'actions 1 773 1 254 1 271 1 307 1 472 5 605 6 081 Provision pour mines fermées et questions environnementales 1 781 1 628 1 643 3 693 8 088 8 745 17 964 Perte (gain) non réalisée sur les placements 5 114 15 739 (6 100) (2 822) 2 861 11 931 4 295 Rajustements des stocks à la valeur nette de réalisation 1 405 754 ? ? 93 2 159 6 524 Autres 473 (1 470) (1 571) 382 (247) (2 186) (584) BAIIA rajusté 26 554 $ 70 474 $ 58 202 $ 58 249 $ 49 414 $ 213 479 $ 278 780 $ Total des dettes 551 841 $ 521 483 $ Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie 144 669 $ 210 010 $ Dette nette 407 172 $ 311 473 $ Dette nette/BAIIA rajusté DDM (non conforme aux PCGR) 1,9 1,1

Rapprochement de la trésorerie tirée des activités d'exploitation, une mesure conforme aux PCGR, et des flux de trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux PCGR

Le présent communiqué fait référence à une mesure non conforme aux PCGR, le flux de trésorerie disponible, qui est calculé en prenant la trésorerie tirée des activités d'exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles et les intérêts miniers. La direction considère que, présentés de pair avec des mesures PCGR comparables, les flux de trésorerie disponibles sont utiles, car cette mesure permet aux investisseurs d'évaluer notre rendement en matière d'exploitation. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et de la trésorerie tirée des activités d'exploitation.

En milliers de dollars Trimestre terminé le 30 septembre Période de neuf mois terminée le 30 septembre 2022 2021 2022 2021 Trésorerie issue des activités d'exploitation (24 322) $ 42 742 $ 53 770 $ 166 982 $ Moins : Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers (37 430) (26 899) (93 237) (80 210) Flux de trésorerie disponibles (61 752) $ 15 843 $ (39 467) $ 86 772 $

Tableau A ? Résultats des analyses ? T3 2022

Keno Hill (Yukon)

Zone Nombre de trous de forage Trou de forage Azm/inclinaison Échantillon de (pieds) Échantillon à (pieds) Largeur réelle est. (pieds) Argent (oz/tonne) Or (oz/tonne) Zinc (%) Plomb (%) Profondeur à partir de la surface (pieds) Coral-Wigwam K-22-0825 275 à -73 1520,4 1533,6 7,3 101,5 0,00 0,1 0,1 -1291 Coral-Wigwam Y compris 1525,6 1526,1 0,3 2522,1 0,00 0,7 0,3 -1303

Aurora (Nevada)

Zone Nombre de trous de forage Trou de forage Azm/Inclinaison Échantillon de (pieds) Échantillon à (pieds) Largeur réelle est. (pieds) Or (oz/tonne) Argent (oz/tonne) Profondeur à partir de la surface (pieds) Martinez MAR-002 173 /-37 331,5 333,0 1,3 0,13 0,3 -184 Martinez MAR-002 173 /-37 353,1 360,0 6,0 0,22 1,1 -240 Martinez Y compris 353,1 356,0 2,5 0,50 1,9 -240 Martinez MAR-002 173 /-37 396,2 408,8 7,2 0,05 0,2 -308 Martinez Y compris 396,2 397,5 0,8 0,19 0,5 -308 Martinez MAR-002 173 /-37 416,8 454,2 31,1 0,40 1,8 -341 Martinez Y compris 416,8 418,0 0,9 0,30 2,8 -341 Martinez Y compris 423,1 433,5 6,7 1,26 4,4 -341 Martinez MAR-002 173 /-37 456,5 465,0 6,0 0,10 0,1 -364 Martinez Y compris 463,5 465,0 1,1 0,43 0,4 -364 Martinez MAR-002 173 /-37 488,9 570,2 70,4 0,05 0,3 -436 Martinez Y compris 491,3 498,0 5,8 0,12 0,6 -436 Martinez Y compris 508,9 510,3 1,0 0,19 2,0 -436 Martinez Y compris 518,7 523,1 3,8 0,17 0,7 -436 Martinez Y compris 533,8 535,5 1,6 0,12 0,9 -436 Chesco CHE-001 350 /-62 14,0 26,4 12,2 0,73 7,7 -25 Chesco Y compris 14,0 23,0 8,9 0,95 9,8 -25 Chesco CHE-001 350 /-62 28,3 29,5 1,2 0,15 2,4 -31 Chesco CHE-001 350 /-62 258,0 260,3 2,2 0,03 1,2 -231 Chesco CHE-002 13 /-39 163,5 163,9 0,4 0,13 0,3 -68 Chesco CHE-002 13 /-39 170,3 171,1 0,6 0,06 0,3 -69 Chesco CHE-002 13 /-39 176,4 177,5 0,8 0,26 1,4 -72 Chesco CHE-002 13 /-39 223,8 228,1 3,7 0,25 6,4 -95 Chesco Y compris 224,8 226,9 1,8 0,50 12,4 -95 Juniata JUN-001 000 /-45 246,8 261,9 14,9 0,43 1,9 -180 Juniata Y compris 249,7 257,8 8,0 0,76 3,5 -180

Republic (nord-ouest des États-Unis)

Zone Nombre de trous de forage Trou de forage Azm/Inclinaison Échantillon de (pieds) Échantillon à (pieds) Largeur réelle est. (pieds) Or (oz/tonne) Argent (oz/tonne) Profondeur à partir de la surface (pieds) Bellicose BT2209 330 à -45 518,6 523,3 3,3 0,07 0,3 -330 Blacktail BT2209 330 à -45 627,0 650,0 13,2 0,06 0,5 -420 Apex BT2210 330 à -45 36,4 53,7 12,0 0,08 0,4 -32 Anchor BT2210 330 à -45 125,3 132,0 2,3 0,29 0,7 -70 1470 BT2216 330 à -45 321,6 332,0 9,3 0,57 1,8 -250 1470 Y compris 326,6 332,0 4,9 0,79 2,6 -253 1470 Splay BT2216 330 à -45 350,0 353,0 2,1 1,18 4,3 -263 Tom Thumb TT2213 293 à -45 610,1 619,6 8,6 0,37 2,3 -255 Tom Thumb Y compris 610,1 614,6 4,1 0,72 4,3 -255 Tom Thumb TT2214 150 à -75 1848,3 1852,5 3,6 0,34 2,7 -1800

Greens Creek (Alaska)