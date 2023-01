CORE Foodservice fait l'acquisition de TTS Marketing, créant ainsi la plus importante agence de services alimentaires au Canada





La filiale d'Acosta étend son leadership sur le marché nord-américain

LOS ANGELES, le 5 janvier 2023 /CNW/ - CORE Foodservice a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis la société québécoise TTS Marketing & Ventes Ltée, l'agence de vente de services alimentaires la plus importante de l'Est du Canada. Elle est présente au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique. CORE Foodservice, qui fait partie du groupe Acosta, est le leader du secteur en Amérique du Nord et renforce son organisation par cette acquisition afin de mieux soutenir ses clients actuels et futurs sur tout le continent.

« Nous avons eu une forte présence au Canada et nous savons que c'est un marché différent. En réunissant nos deux organisations qui possèdent les mêmes valeurs sur le plan culturel, nous créons ainsi l'agence de services alimentaires la plus importante et la plus prééminente du Canada, une agence qui aura une compréhension profonde des marchés locaux et qui pourra entretenir des liens serrés avec les acteurs de ces marchés », a déclaré Travis King, président de CORE Foodservice, Amérique du Nord. « En outre, nous tirons parti des systèmes, des processus et des outils utilisés par l'ensemble de l'équipe de CORE Foodservice pour offrir à nos partenaires une exécution cohérente et de premier ordre dans toute l'Amérique du Nord. »

Grâce à l'acquisition de TTS, CORE offre désormais le même profil national et les mêmes avantages sur le marché canadien des services alimentaires (qui représente 95 milliards de dollars) qu'aux États-Unis, ce qui permet aux clients de CORE d'accéder au marché de manière plus simple, plus efficace et plus cohérente au Canada et dans toute l'Amérique du Nord. La division canadienne de CORE comprend l'entièreté de la vision et de l'approche uniques et gagnantes de CORE, ainsi que ses meilleures ressources de vente, de marketing et culinaires sur le marché nord-américain des services alimentaires.

« Nous sommes exceptionnellement heureux d'ajouter TTS à CORE Foodservice, alors qu'Acosta continue d'investir stratégiquement dans les capacités qui feront croître les entreprises de nos clients », a déclaré Brian Wynne, PDG d'Acosta. « CORE est mieux placée que quiconque pour répondre aux besoins uniques du marché canadien et s'aligne sur la direction que prend l'industrie pour les principaux fabricants, marques, opérateurs et distributeurs d'Amérique du Nord. »

Les équipes de direction et d'associés de CORE Foodservice et de TTS Marketing & Ventes resteront en place au sein de la division canadienne de CORE.

« Alors que TTS célébrera son 50e anniversaire en 2023, il est passionnant pour notre équipe de faire partie de cette agence de services alimentaires canadienne nouvellement élargie et de premier plan », a déclaré Jim Gray, président de TTS Marketing & Ventes. « Nous sommes convaincus qu'en rejoignant CORE, nous renforcerons notre vision commune qui consiste à offrir une exécution inégalée à nos clients et à nos consommateurs. Nous prévoyons d'intégrer nos organisations rapidement et de manière transparente, créant ainsi l'équipe de vente en agence la plus solide du marché canadien. »

À propos de CORE Foodservice

CORE Foodservice est une agence nord-américaine repensée, la meilleure de sa catégorie, qui se concentre sur la prestation de solutions pour le nouveau milieu opérationnel du secteur de la restauration. En tant que l'une des agences de vente de services alimentaires les plus progressistes, CORE Foodservice réunit les capacités de pointe d'Acosta et de CORE Foodservice, créant ainsi une organisation aux ressources stratégiques conçue pour répondre aux exigences des nouveaux comportements et attentes des clients. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter notre site Web https://corefoodservice.com.

À propos de TTS

TTS Marketing a toujours mis l'accent sur les personnes, qu'il s'agisse de ses partenaires, de ses clients ou de ses employés. Nous sommes fiers de l'intégrité, de l'innovation et de la polyvalence dont nous faisons preuve, tout en travaillant de concert avec tous nos partenaires pour fournir une approche de vente systématique et consultative. Nous nous efforçons de maintenir les normes les plus élevées en matière de service à la clientèle et de vente. Notre équipe de professionnels de la vente est toujours prête à vous servir et à devenir votre solution de services alimentaires dans l'Est du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre site Web https://www.ttsmarketing.ca/.

À propos d'Acosta

L'ensemble de solutions progressistes et centrées sur le commerce d'Acosta permet aux plus grandes marques, aux plus grands détaillants et aux plus grands fournisseurs de services alimentaires d'aujourd'hui de réussir dans le marché moderne. Depuis 1927, Acosta a développé des relations de confiance d'une envergure inégalée. Dans un monde omnicanal complexe et en évolution rapide, le réseau d'entreprises d'Acosta nous permet de communiquer avec les acheteurs, peu importe où ils se trouvent. Grâce à des stratégies de croissance basées sur les données et à une expérience client exceptionnelle, nous relions le commerce d'aujourd'hui à celui de demain. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter notre site Web https://www.acosta.com.

