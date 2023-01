GlobalLogic rachète Hexacta, une entreprise innovante d'ingénierie numérique en Amérique latine





GlobalLogic Inc., une société du groupe Hitachi et leader de l'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d' Hexacta, une société latino-panaméricaine d'ingénierie numérique et de données. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie continue de GlobalLogic visant à élargir ses offres et sa liste de talents exceptionnels en ingénierie, afin de répondre à la forte demande du marché en matière de services d'ingénierie numérique. Depuis plus de 20 ans, Hexacta fournit avec succès des services de haute qualité en matière de développement de logiciels, de conseil informatique, de l'UI/UX Design, d'ingénierie des données et d'analyse. L'orientation client d'Hexacta et son expertise à toutes les étapes du cycle de vie de l'ingénierie logicielle ont entraîné une grande satisfaction de la clientèle auprès de marques de renommée mondiale.

Les organisations continuent d'investir dans la création de nouveaux produits, plateformes et expériences numériques pour augmenter l'engagement client, créer de nouvelles sources de revenus et devenir plus durables. Cette vague de transformation continue crée une forte demande d'ingénierie numérique - transmise par GlobalLogic et Hexacta. Grâce à l'acquisition d'entreprises d'ingénierie logicielle établies, dotées d'équipes qualifiées, GlobalLogic continuera à répondre à la forte demande du marché et à servir une clientèle croissante dans le monde entier.

Exerçant des activités dans cinq pays, Hexacta renforce la présence déjà efficace de GlobalLogic en Amérique latine. Son équipe de consultants très expérimentés possède une grande expertise en matière de big data et d'analyse, de services cloud, de développement complet et de tests, autant de compétences essentielles pour créer des produits et des plateformes numériques de pointe. Ses emplacements stratégiques nearshore offrent une solution idéale pour les clients nord et sud-américains, avec une proximité géographique accrue et moins de décalages horaires. Hexacta regroupe 800 employés dans 10 centres en Argentine, en Colombie, au Pérou, aux États-Unis et en Uruguay sous l'égide de GlobalLogic, ce qui élargit les capacités et les offres de l'entreprise et lui permet d'accéder plus facilement à l'immense talent des ingénieurs d'Amérique latine.

« Agissant au carrefour de la conception, de l'ingénierie et des données, GlobalLogic continue d'être le partenaire de choix pour aider les clients à transformer et à moderniser leurs produits et services numériques », a déclaré Nitesh Banga, président et CEO de GlobalLogic. « Avec l'ajout d'Hexacta, nous consolidons notre portefeuille de services et nos capacités de livraison nearshore, en apportant une grande expertise technique et un savoir-faire industriel unique. Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'équipe et nous nous réjouissons de nos futurs succès réalisés ensemble ».

« Nous avons travaillé avec diligence au cours des deux dernières décennies dans le but de développer le talent et les capacités nécessaires pour fournir des services révolutionnaires à nos clients », a déclaré Juan Navarro, fondateur et associé directeur d'Hexacta. « En rejoignant GlobalLogic et l'écosystème élargi du groupe Hitachi, nous pouvons fournir ces capacités à un marché bien plus important, en gagnant de plus en plus de présence et une plus grande envergure en même temps. Nous nous réjouissons de rejoindre la famille GlobalLogic pour entreprendre ce voyage passionnant ».

Cette acquisition permettra à GlobalLogic de renforcer les compétences d'Hitachi dans les domaines des technologies de l'information (IT), des technologies d'exploitation (OT) et des produits, et d'accélérer sa croissance en développant l'activité Lumada.

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées. En vertu de l'accord, Hexacta continuera avec sa direction et son personnel actuels en tant que filiale à part entière de GlobalLogic. La transaction est soumise à l'approbation réglementaire habituelle et devrait être conclue d'ici la fin de l'année 2023.

À propos d'Hexacta

Hexacta ( www.hexacta.com ) est une entreprise latino-américaine qui offre des services d'ingénierie numérique et de données de bout en bout, en fournissant des services de développement de logiciels personnalisés nearshore et offshore, des tests et une conception d'interfaces utilisateur. L'entreprise a son siège social en Uruguay et dispose de centres d'innovation supplémentaires en Argentine, en Colombie, au Pérou et aux États-Unis. Les entreprises clientes, issues d'un large éventail de secteurs - EdTech, FinTech, Soins de santé, Médias et Gaming, et Technologie - bénéficient de méthodes agiles qui se traduisent par une solide prestation des programmes. Plus de 20 ans de prestations de programmes réussies ont valu à l'entreprise d'être considérée comme l'une des principales sociétés d'ingénierie numérique d'Amérique latine.

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic ( www.globallogic.com ) est un leader de l'ingénierie numérique. Nous aidons les marques du monde entier à concevoir et à élaborer des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant la conception de l'expérience, l'ingénierie complexe et l'expertise des données, nous aidons nos clients à imaginer le domaine du possible et à accélérer leur transition vers les entreprises numériques de demain. Basée dans la Silicon Valley, GlobalLogic assure le fonctionnement de studios de design et de centres d'ingénierie dans le monde entier, en mettant sa grande expertise au service de ses clients dans les secteurs de l'automobile, des communications, des services financiers, de la santé et des sciences du vivant, de la fabrication, des médias et du divertissement, des semi-conducteurs et de la technologie. GlobalLogic est une entreprise du groupe Hitachi agissant sous l'égide d' Hitachi, Ltd. (TSE : 6501), qui contribue à une société durable avec une meilleure qualité de vie grâce à l'innovation par le biais des données et de la technologie sous la rubrique d'activité d'innovation sociale.

GlobalLogic est une marque de GlobalLogic. Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits ou services sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 janvier 2023 à 14:25 et diffusé par :