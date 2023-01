Volta Medical lève 36M? en Série B pour soutenir le déploiement de son logiciel d'IA pour l'ablation cardiaque et nomme un nouveau directeur financier





Volta Medical, une entreprise innovante du secteur de la MedTech, a annoncé aujourd'hui un nouveau financement de série B de 36 millions d'euros, ce qui porte le montant total levé à plus de 70 millions d'euros. Volta Medical développe des outils d'intelligence artificielle (IA) qui guident les cardiologues rythmologues dans le traitement des arythmies cardiaques telles que la fibrillation atriale (FA).

Le tour de table a été mené par le groupe américain Vensana Capital, avec un co-investissement de Lightstone Ventures et de l'investisseur existant Gilde Healthcare. Le financement permettra d'accélérer le développement de nouveaux produits, de soutenir des études cliniques supplémentaires, de préparer la commercialisation à grande échelle aux États-Unis et d'obtenir d'autres approbations réglementaires. Le produit phare de la société, VOLTA VX1, est le premier logiciel d'aide à la décision basé sur l'IA disponible sur le marché qui permet de guider les médecins dans l'identification et l'annotation en temps réel d'anomalies uniques (appelées « électrogrammes dispersés ») sur des cartes 3D anatomiques et électriques du coeur. À terme, cette technologie pourrait permettre d'optimiser les procédures d'ablation par cathéter pour les arythmies complexes, notamment la FA persistante.

« Il y a un besoin crucial d'améliorer la précision et la reproductibilité des procédures d'ablation cardiaque pour les patients souffrant de FA persistante », a déclaré Théophile Mohr Durdez, PDG et cofondateur de Volta Medical. « Sachant que la moitié de ces patients nécessitent de multiples opérations, les cliniciens ont besoin d'outils qui leur permettent de mieux comprendre la maladie et d'améliorer significativement la qualité du traitement. Nous pensons que le système VX1 de VOLTA a le potentiel de faire cela de manière systématique. Nous sommes très reconnaissants envers les équipes de Vensana, Lightstone et Gilde pour leur soutien et leur confiance dans le cadre de ce partenariat qui vise à poursuivre la validation de nos produits et à en étendre l'accès à l'échelle internationale. »

« La technologie de Volta Medical est conçue pour redéfinir la façon dont les rythmologues prennent des décisions en temps réel grâce à la localisation des zones impliquées dans le maintien de la fibrillation atriale », a déclaré Justin Klein, MD, JD, cofondateur et associé directeur de Vensana Capital. « Nous sommes impressionnés par la volonté de l'équipe à démontrer la pertinence de ses produits en investissant dans plusieurs études cliniques de grande qualité et de grande ampleur. Nous sommes convaincus que le logiciel d'IA innovant de Volta améliorera drastiquement l'efficacité et l'efficience de ces procédures difficiles. »

Volta Medical est également fier d'annoncer la nomination de John Slump, serial entrepreneur dans le domaine de la MedTech, au poste de directeur financier de Volta Medical. Professionnel chevronné du secteur, John a fait ses preuves en tant que fondateur et directeur financier. Il a dirigé de multiples entreprises MedTech, depuis la conception en passant par l'obtention des autorisations réglementaires, le développement commercial et les acquisitions stratégiques. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur financier de Surgical Innovation Associates, une entreprise en forte croissance développant des dispositifs médicaux pour la chirurgie plastique et reconstructive, qui a été rachetée par Integra LifeSciences. Avant cela, John a cofondé Farapulse, une société développant des dispositifs médicaux utilisés en rythmologie cardiaque. L'entreprise, à l'origine d'une nouvelle technologie d'ablation par électroporation, a été acquise en 2021 par Boston Scientific. Auparavant, John a occupé le poste de directeur financier d'Attune Medical, une entreprise en pleine croissance commercialisant des dispositifs médicaux brevetés pouvant être utilisés en rythmologie et dans d'autres spécialités chirurgicales pour contrôler la température oesophagienne.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Volta Medical et je me réjouis de notre capacité à attirer des capitaux provenant d'investisseurs aussi bien nouveaux qu'existants dans un contexte plus en plus complexe pour les levées de fonds », a déclaré John. « VOLTA VX1 a le potentiel d'améliorer de façon significative la vie de millions de personnes souffrant de FA, et ce financement en série B contribuera à accélérer son développement et son adoption à l'échelle nationale et mondiale. »

À propos de Volta Medical

Volta Medical est une MedTech développant des solutions logicielles basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour guider les rythmologues pendant les procédures d'ablation. Fondée par trois médecins et un data scientist en 2016 à Marseille, la mission de Volta est d'améliorer la prise en charge des arythmies cardiaques en développant des dispositifs médicaux de pointe, axés sur les données. Les algorithmes sont entraînés sur de grandes bases de données médicales. Le premier produit de la société, VX1, est un dispositif médical basé sur des algorithmes d'IA et qui vise à aider les cardiologues à identifier en temps réel des électrogrammes anormaux spécifiques (EGM), connus sous le nom d'EGM dispersés. Pour plus d'informations, visitez le site de la société à l'adresse www.volta-medical.com.

Communiqué envoyé le 5 janvier 2023 à 03:05 et diffusé par :