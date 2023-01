BLUETTI lancera son tout dernier système d'alimentation de secours domestique EP900 au salon CES 2023





TORONTO, 4 janvier 2023 /CNW/ - BLUETTI, un pionnier de l'industrie du stockage d'énergie propre, présentera son nouveau modèle EP900 et d'autres produits d'alimentation de secours au prochain salon CES 2023. L'entreprise prétend redéfinir l'énergie domestique au Las Vegas Convention Center, au kiosque 9335 du North Hall, du 5 au 8 janvier 2023.

EP900+B500 - Système modulaire de stockage d'énergie pour toute la maison

Le modèle EP900+B500 modernisé est doté d'un onduleur de 9 kW et d'une capacité augmentable, commençant à 9 kWh avec une seule batterie B500 LFP et atteignant 79 kWh lorsque jumelé à 16 batteries. La solution s'intègre directement à n'importe quel système solaire, permettant une puissance solaire maximale de 9 kW. Outre son mode de déplacement de la charge de pointe pour réduire la facture d'électricité, elle agit également comme source d'alimentation sans interruption qui passe instantanément à l'alimentation par batterie 10 ms après une panne de courant. Sa facilité d'installation (aucun montage mural nécessaire) et sa flexibilité en font une alternative comparable, voire supérieure au système Tesla Powerwall.

AC500+B300S - Système modulaire de stockage d'énergie en toutes occasions

La combinaison extraordinaire de l'année sera également présentée. Un mois plus tôt, elle a recueilli 11 millions de dollars auprès de plus de 4 000 donateurs sur Indiegogo, un autre record dans l'histoire de BLUETTI.

Le générateur solaire à 16 prises produit de l'énergie à onde sinusoïdale pure de 5 kW et peut être chargé à l'aide d'une double entrée c.a. + solaire de 8 kW. Le modèle AC500 peut s'occuper de tout, des pannes d'électricité à domicile au camping en plein air, lorsque jumelé à une à six batteries B300S LFP offrant une capacité maximale de 18 432 Wh.

Autres choix de générateurs d'électricité

La gamme de produits de BLUETTI est diversifiée et peut être classée selon la taille, l'utilisation ou la conception. Elle propose une série de générateurs portatifs baptisés EB, comme le populaire EB3A de 10 lb. Les modèles AC200MAX, AC200P, EP500 et EP500Pro constituent la meilleure collection tout-en-un de géants de l'électricité. Les options de blocs d'alimentation sont de plus en plus nombreuses, car l'équipe de R-D de BLUETTI continue de déployer des produits en fonction de la demande des clients.

À propos de BLUETTI

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous. BLUETTI est présente dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients partout au monde. Pour en savoir plus, consultez le site de BLUETTI à l'adresse https://www.bluettipower.ca/ .

