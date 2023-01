Edan Medical UK a souligné la tendance à l'innovation dans les soins de santé lors d'une interview diffusée sur Sky TV





NORTHAMPTON, Angleterre, 4 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Edan Medical UK , l'une des filiales d'Edan Instruments Inc. (300206.SZ), société de soins de santé et fabricant de dispositifs médicaux, a partagé ses observations sur l'innovation en matière de soins de santé dans le cadre du programme documentaire The Roadmap For Innovation In Healthcare (la feuille de route pour l'innovation dans les soins de santé), diffusé sur Sky TV le 11 décembre.

Créée en novembre 2017, Edan Medical UK est la principale implantation en Europe. Les principaux membres de l'équipe de direction disposaient d'une solide expérience leur permettant d'assurer la direction, notamment Cliff Juby, directeur général d'Edan Medical UK, qui compte plus de 50 ans d'expérience dans le secteur de la santé. Cela a également permis à EDAN UK de mieux comprendre les caractéristiques du marché local et d'adapter les produits en fonction des besoins de l'équipe d'ingénierie électrique et biomédicale. Ses innovations de nouvelle génération ont été largement reconnues par le marché britannique.

Le documentaire a étudié l'importance et les défis significatifs de l'innovation technologique dans le système de santé au Royaume-Uni. Les équipements innovants ont joué un rôle important dans l'amélioration des soins aux patients. En mettant l'accent sur ces enjeux, Edan Medical UK a participé à cette interview en tant que l'un des fabricants médicaux à l'avant-garde de la technologie des soins de santé et a souhaité partager ses observations avec le public.

« En tant que nouvel acteur au Royaume-Uni depuis seulement cinq ans, nous sommes en train de séduire un grand nombre de nos clients, a déclaré Cliff Juby, directeur général d'Edan Medical UK. Par exemple, le moniteur foetal que nous avons vendu en 2022 équivaut à environ 25 % de toutes les nouvelles installations sur le marché britannique. Nos efforts ont permis à Edan de s'imposer comme un concurrent majeur dans le domaine médical. »

The Roadmap for Innovation in Healthcare a été diffusé pour la première fois sur SKY Digital 181, le dimanche 11 décembre à 12 h 00, et sera diffusé à nouveau le dimanche 22 janvier 2023 à 10 h 00. Le programme sera disponible à l'adresse http://www.executivetv.org/ .

À propos d'EDAN Instruments, Inc.

EDAN se consacre à l'amélioration de la condition humaine dans le monde entier en fournissant des produits et des services médicaux innovants, de haute qualité et axés sur la valeur. EDAN est à l'origine d'une gamme complète de solutions médicales qui répondent à un large éventail de pratiques de soins de santé, y compris le diagnostic ECG , l' obstétrique et la gynécologie , l' imagerie par ultrasons , le diagnostic in vitro , la surveillance des patients , les tests sur le lieu d'intervention et les soins vétérinaires . Suivez EDAN sur LinkedIn , Facebook et Instagram .

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=vs4KNA8jQVI

