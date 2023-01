Hedonova entre dans le secteur des énergies renouvelables en investissant 16 millions de dollars dans une usine de stockage d'énergie au Chili





Investissement total de 16 millions de dollars

L'usine est située à 800 km au nord de la capitale du Chili, Santiago , dans la région d'Atacama

, dans la région d'Atacama L'usine peut stocker jusqu'à 2 000 mégawatts qui peuvent desservir 80 000 à 100 000 foyers

NEW YORK, 4er janvier 2023 /PRNewswire/ -- Hedonova , un fonds spéculatif basé aux États-Unis investissant dans des classes d'actifs alternatives telles que les jeunes entreprises, l'immobilier et la location d'actifs, a fait une incursion dans le secteur à croissance rapide du stockage de l'énergie en investissant 16 millions de dollars dans une usine de stockage au Chili qui fonctionne sur la technologie CRYOBattery. L'usine de stockage d'énergie est située à 800 km au nord de la capitale chilienne, Santiago, dans la région d'Atacama. L'usine utilise la technologie de liquéfaction de l'air où l'air ambiant est refroidi à -196 degrés Celsius. L'air liquéfié est ensuite chauffé pour se détendre et faire fonctionner des turbines pour produire de l'électricité. L'usine sera opérationnelle à partir de janvier 2023.

L'usine de stockage d'énergie dans laquelle Hedonova a investi peut stocker jusqu'à 2 000 mégawatts d'énergie. Cela peut fournir de l'électricité à environ 80 000 à 100 000 foyers au Chili. Le Chili a promulgué une nouvelle loi sur le stockage de l'énergie et l'électromobilité, après son approbation au Parlement en octobre. Le projet de loi vise à accroître l'utilisation des énergies renouvelables par le pays, en particulier grâce à l'utilisation du stockage d'énergie comme moyen de contourner la congestion du réseau, ce qui signifie actuellement qu'une majorité d'énergie renouvelable est déversée. Selon SP Global, le Chili devrait devenir l'un des 3 premiers exportateurs d'énergie verte d'ici 2040. Étant un foyer de riches sources d'énergie renouvelables, Hedonova considérait le Chili comme un candidat idéal pour des opportunités d'investissement lucratives.

Alexander Cavendish, PDG d'Hedonova, a déclaré : « Le pipeline d'investissement total de la centrale électrique s'élève à 160 millions de dollars, dont nous avons investi 10 %. Il s'agit d'un investissement intégré de nos portefeuilles de financement immobilier et d'équipement. Hedonova est propriétaire du terrain et l'a loué à la compagnie d'électricité et a également financé les CRYObatteries. Nous travaillons également avec les régulateurs chiliens pour nous assurer que le plan rapporte des crédits carbone qui peuvent être vendus sur les marchés ouverts. »

À l'heure actuelle, la technologie CRYObattery a une empreinte comparativement plus faible que d'autres technologies d'énergie verte comme l'énergie solaire ou éolienne, par exemple. Cependant, la technologie est évolutive sans limitation de taille ni contrainte géographique. La liste des fonctionnalités qu'elle peut offrir comprend le contrôle de la tension, l'équilibrage du réseau et l'inertie synchrone, offrant aux opérateurs de réseau la flexibilité de gérer les services d'alimentation et d'énergie de manière indépendante

Outre le Chili, les États-Unis et le Royaume-Uni sont en tête du lancement et de l'expérimentation d'initiatives CRYObattery par le biais d'usines commerciales et d'échelles de réseau.

À propos d'Hedonova

Hedonova est un fonds d'investissement alternatif qui détient un portefeuille diversifié d'actifs alternatifs tels que des jetons non fongibles (NFT), du vin, des crypto-monnaies et de l'immobilier. Avec des fonds nourriciers en Suisse, au Luxembourg, à Singapour et en Inde, les investisseurs européens et asiatiques peuvent diversifier leurs investissements dans des actifs alternatifs qui pourraient éventuellement s'apprécier, de l'art au vin et les objets de collection sportifs pourraient être classés comme un investissement alternatif.

https://www.hedonova.io/

Contact : [email protected]

Communiqué envoyé le 4 janvier 2023 à 04:17 et diffusé par :