Pour les personnes vivant avec un trouble neurocognitif, le soutient ça change tout





La Société Alzheimer du Canada espère orienter les personnes vivant avec un trouble neurocognitif vers du soutien, des connaissances et la communauté

TORONTO, le 3 janv. 2023 /CNW/ - Un diagnostic de trouble neurocognitif n'est pas facile à recevoir. En janvier, à l'occasion du Mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, la Société Alzheimer du Canada espère orienter les personnes vivant avec un trouble neurocognitif et les partenaires de soins vers du soutien, des connaissances et la communauté pour qu'ils ne doivent pas cheminer seuls. Avec plus d'un demi-million de Canadiens vivant avec un trouble neurocognitif aujourd'hui -- un nombre qui devrait atteindre 1,7 million d'ici 2050 -- la Société Alzheimer du Canada continue de renforcer son soutien auprès des personnes touchées pour répondre rapidement à leurs besoins, et cela tout au long de leur parcours.

En contactant votre Société Alzheimer locale, vous accédez à des ressources et à des experts sur les troubles neurocognitifs qui vous aideront à vous sentir compris et soutenu. À tout moment de votre expérience de soins ou de vie avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif, votre Société Alzheimer locale est le premier endroit vers lequel vous tourner; son programme Premier lienMD offre des services et des informations aux personnes touchées et à leurs proches aidants. Le programme comprend des informations sur la réduction des risques, sur comment bien vivre avec les troubles neurocognitifs, sur les dernières recherches, sur les efforts entrepris pour défendre la cause mais aussi sur des programmes qui vous aident à gérer les défis qui accompagnent ces maladies.

L'objectif du programme Premier lienMD de la Société Alzheimer vise à s'assurer que les personnes vivant avec un trouble neurocognitif et les partenaires de soins disposent des soutiens et des informations adéquats, depuis l'obtention du diagnostic et tout au long de la progression de la maladie.

Pour contacter votre Société Alzheimer locale pour y trouver du soutien, rendez-vous à www.alzheimer.ca/FirstLink

Au sujet de la Société Alzheimer du Canada

La Société Alzheimer est le principal organisme de bienfaisance national oeuvrant dans le domaine de la santé qui se consacre aux personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif. Active dans les communautés partout au Canada, la Société informe le public, offre des programmes et des services aux personnes ayant reçu un diagnostic et aux proches aidants partout au Canada. Le Programme de recherche de la Société Alzheimer est le principal bailleur de fonds de la recherche visant à mieux comprendre les causes des troubles neurocognitifs, à améliorer les traitements et les soins et à trouver des remèdes curatifs.

Faits en bref

Aujourd'hui, plus d'un demi-million de Canadiens vivent avec un trouble neurocognitif, notamment la maladie d'Alzheimer.

D'ici 2050, plus d'1,7 million de personnes au Canada vivront avec un trouble neurocognitif.

vivront avec un trouble neurocognitif. Les Sociétés Alzheimer partout au Canada offrent des programmes et des services de soutien aux personnes atteintes de toutes les formes de troubles neurocognitifs, y compris de la maladie d'Alzheimer, et à leurs proches aidants.

offrent des programmes et des services de soutien aux personnes atteintes de toutes les formes de troubles neurocognitifs, y compris de la maladie d'Alzheimer, et à leurs proches aidants. Les partenaires de soins des personnes vivant avec un trouble neurocognitif prodiguent en moyenne 26 heures de soins par semaine, par rapport à 17 h pour les aînés ayant d'autres problèmes de santé (données de l'Institut canadien d'information sur la santé [ICIS]). Les données de l'ICIS démontrent que :

45 % des personnes qui prodiguent des soins à des personnes vivant avec un trouble neurocognitif présentent des symptômes de détresse. Ce taux est deux fois plus élevé que celui correspondant aux partenaires de soins d'aînés ayant un problème de santé autre qu'un trouble neurocognitif (26 %).



21 % des partenaires de soins se sentent incapables de poursuivre leurs activités de prestation de soins à cause du stress.

Les Sociétés Alzheimer partout au Canada informent, sensibilisent et fournissent des ressources aux proches aidants et aux familles pour les aider à soutenir la personne dont ils s'occupent.

informent, sensibilisent et fournissent des ressources aux proches aidants et aux familles pour les aider à soutenir la personne dont ils s'occupent. La Société Alzheimer est l'un des principaux bailleurs de fonds canadiens pour la recherche. Depuis 1989, nous avons investi plus de 70 M$ sous forme de bourses et de subventions pour financer des recherches innovantes sur les troubles neurocognitifs par l'entremise du Programme de recherche de la Société Alzheimer. Ces efforts nous ont permis d'améliorer la qualité de vie des personnes ayant une expérience vécue et de nous rapprocher d'un avenir sans maladie d'Alzheimer ni autre trouble neurocognitif.

La Société Alzheimer est un partenaire clé de l'élaboration de la première stratégie nationale sur la démence du Canada . Cette stratégie consolidera les efforts entrepris dans le domaine de la recherche et garantira à tous les Canadiens touchés par les troubles neurocognitifs d'avoir accès à des services de soin et de soutien de qualité.

. Cette stratégie consolidera les efforts entrepris dans le domaine de la recherche et garantira à tous les Canadiens touchés par les troubles neurocognitifs d'avoir accès à des services de soin et de soutien de qualité. La Société Alzheimer est l'organisme derrière Premier lienMD et derrière tous les services et appuis importants offerts par le programme aux personnes ayant reçu un diagnostic de trouble neurocognitif au Canada .

3 janvier 2023