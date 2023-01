Un jeune de 19 ans arrêté pour avoir proféré des menaces sur Twitter





OTTAWA, ON, le 3 janv. 2023 /CNW/ - Un jeune de 19 ans a été arrêté par l'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour avoir publié de nombreuses menaces sur Twitter.

Le 8 novembre 2022, l'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Ottawa a été informée des menaces de mort et de nature terroriste émises par un utilisateur de Twitter. Les menaces visaient la Colline du Parlement, le département de la Défense, l'ambassade de la République populaire de Chine et l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Ottawa.

Le jeune homme de 19 ans était identifié comme étant Daniel Houde, d'Ottawa. Il a été placé en détention et libéré sous condition.

Daniel Houde (19 ans) est accusé de ce qui suit :

Incitation à craindre des activités terroristes, en violation de l'article 83.231(1) du Code criminel (4 fois);

(4 fois); Profération délibérée de menace de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu'un, en violation de l'alinéa 264.1(1)a) du Code criminel. (4 fois)

(4 fois) Profération délibérée de menace de brûler, détruire ou endommager un immeuble, en violation de l'alinéa 264.1(1)b) du Code criminel. (4 fois)

M. Houde comparaîtra devant la Cour provinciale d'Ottawa, située au 161, rue Elgin, Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2023, à 8 h 30, dans la salle 14.

« Toutes les menaces au public sont prises au sérieux, y compris les gazouillis sur les médias sociaux. Ce dossier démontre comment la communication entre les services joue un rôle clé pour assurer la sécurité de nos collectivités. »

S.é.-m. Pascal Herbert, officier adjoint, EISN d'Ottawa.

Quelques faitsLa GRC est déterminée à travailler en partenariat avec les organismes nationaux et étrangers pour assurer la sécurité des Canadiens et protéger les intérêts canadiens au pays et à l'étranger.

Les menaces à la sécurité nationale peuvent prendre de nombreuses formes et le Canada n'en est pas à l'abri. Si vous soupçonnez qu'une personne planifie ou appuie des activités terroristes, veuillez communiquer avec le Réseau info-sécurité nationale par téléphone au 1-800-420-5805 ou par courriel à l'adresse [email protected].

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

