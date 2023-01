CCTV+ : le président du China Media Group adresse ses voeux du Nouvel An à une audience mondiale





PÉKIN, 2 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Shen Haixiong, président du China Media Group (CMG), a adressé ses meilleurs voeux pour le Nouvel An à une audience du monde entier à l'approche de l'année 2023.

Dans son discours, M. Shen a déclaré que le Parti communiste chinois a tenu avec succès son 20e Congrès national en 2022, définissant les tâches à accomplir et la voie à suivre pour faire progresser le rajeunissement de la nation chinoise.

Il a déclaré que le China Media Group avait servi de participant, de témoin et de recenseur de cette nouvelle ère.

« Le China Media Group a fait un excellent travail en diffusant ce grand et superbe congrès au monde entier », a-t-il commenté.

M. Shen a également souligné les efforts novateurs du CMG pour intégrer les arts et la technologie afin de fournir des produits de qualité.

« Thomas Bach, président du Comité international olympique, a félicité le CMG pour l'ampleur et le succès sans précédent de la diffusion des JO. Les programmes produits par le CMG, tels que "La Chine selon les classiques" et "La Chine en poésie et en peinture", ne sont pas seulement une interprétation artistique de la civilisation chinoise durable, mais aussi une recherche continue qui contribue à la diversité des civilisations humaines », a-t-il indiqué.

Le CMG a organisé plusieurs galas pour marquer des occasions telles que la traditionnelle fête du printemps, la fête de la mi-automne et le congé du jour de l'an.

M. Shen a déclaré que le CMG avait également servi de plateforme pour combler les lacunes avec des programmes et des forums de médias.

Il a ajouté que, comme le président Xi Jinping l'a souligné à de nombreuses reprises, la Chine se tient fermement du bon côté de l'histoire et du progrès humain. Le CMG s'est efforcée de présenter la sagesse et les solutions chinoises en améliorant son réseau mondial de collecte d'informations et en se consacrant à l'amélioration de sa capacité à rendre compte des principaux événements mondiaux.

« Nous diffusons désormais nos programmes en 68 langues, contre 44 auparavant, et couvrons 233 pays et régions. Dans nos reportages sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine et sur la pandémie de COVID-19, nous avons abandonné nos préjugés, sommes restés fidèles à la vérité et avons fait entendre à la communauté internationale la position et les solutions objectives et impartiales de la Chine », a-t-il affirmé.

M. Shen a souligné que l'année à venir marquait le 10e anniversaire de l'initiative de la Ceinture et de la Route. Le CMG continuera à renforcer la coopération entre les médias, à faire progresser les échanges et à assumer son devoir en tant que groupe de presse responsable.

En conclusion de son discours, le président du CMG a souhaité à tous une bonne année placée sous le signe de la santé, de la paix et du bonheur.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=_yiZRDVJdRQ

