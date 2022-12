L'expansion continue du réseau mondial d'UnionPay International se traduit par l'émission de plus de 200 millions de cartes à l'extérieur de la Chine continentale.





Dix ans de services de paiement mondiaux novateurs

SHANGHAI, 30 déc. 2022 /CNW/ -- Avec l'émission d'au-delà de 200 millions de cartes UnionPay à l'extérieur de la Chine continentale, UnionPay International (UPI) entre dans une nouvelle décennie de prestation de services de paiement transfrontalier de grande qualité, rentables et sûrs au plus grand bassin de titulaires de cartes au monde. Les partenaires d'UPI sont passés de 60 membres initiaux lors de son établissement en 2012 à 2 500 institutions à l'internationale, avec un réseau d'acceptation qui couvre actuellement 181 pays et régions, dont 78 émettent maintenant des cartes UnionPay, assurant ainsi des services régionaux pratiques à un nombre toujours croissant de titulaires de cartes et de commerçants mondiaux UnionPay.

UnionPay International améliore considérablement l'expérience de paiement transfrontalier des titulaires de carte locaux.

Au cours de la dernière décennie, UPI a sans cesse mis au point une technologie de paiement de pointe pour partager une toute nouvelle expérience de paiement transfrontalier avec les détenteurs de cartes UnionPay partout au monde. À l'heure actuelle, à l'extérieur de la Chine continentale, 38 millions de commerçants internationaux acceptent les cartes UnionPay, soit quatre fois plus qu'en 2012, quatre millions de nouveaux commerçants s'étant ajoutés en 2022 seulement. Les taux d'acceptation des cartes UnionPay en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord ont atteint 95 %, 80 % et 80 % respectivement, tandis que 22 millions de commerçants en ligne dans 200 pays et régions utilisent désormais UnionPay pour leurs paiements.

Au cours de ces dix années, la transformation numérique de l'industrie mondiale des paiements a progressé rapidement, et UPI a accéléré les itérations de produits et les mises à niveau de services pour répondre aux habitudes de paiement en constante évolution des clients internationaux. En étroite collaboration avec les banques centrales, les réseaux nationaux de guichets automatiques et les alliances de paiement, UPI a fait connaître son infrastructure financière et ses normes techniques novatrices dans des pays comme la Thaïlande et les Philippines, et est devenue la norme internationale unifiée des cartes à puce du Réseau asiatique de paiement.

L'expansion mondiale d'UPI reflète son impressionnante innovation technologique et numérique.

Au cours des dernières années, l'application UnionPay unifiée a été lancée pour le secteur bancaire qui prend en charge les paiements UnionPay sans contact, par code QR et dans les applications, améliorant en grande partie l'expérience de paiement mobile pour les titulaires de carte. Avec l'application UnionPay, plus de 170 portefeuilles électroniques standard UnionPay ont été lancés à l'extérieur de la Chine continentale, et plus de 16 millions de commerçants internationaux peuvent profiter de la commodité offerte par les paiements par code QR ou par « bande magnétique » QuickPass.

En 2018, l'application UnionPay a été lancée à Hong Kong et dans la zone administrative spéciale (ZAS) de Macao et est devenue, en quatre ans, l'un des produits de paiement mobile les plus populaires pour les résidents. L'accès aux services de paiement mobile UnionPay comprend PayLah! de Singapour, Boost de la Malaisie, K Plus de la Thaïlande ainsi que de nombreux autres produits de pointe. Derrière ces réalisations, il y a les plateformes de services techniques d'UPI, notamment de développeurs, d'émission infonuagique de cartes et de services de scénarios, qui réduisent les difficultés techniques et les coûts d'accès des partenaires aux services mobiles UnionPay, soutenant ainsi un plus grand nombre d'institutions financières. Des entreprises de télécommunications, de vente au détail et autres ont également rejoint l'écosystème de paiement mobile UnionPay afin d'améliorer l'expérience de paiement mobile des titulaires de carte internationaux.

La portée mondiale d'UnionPay s'étend rapidement et continuera son expansion au cours de la prochaine décennie.

Élargissant sa portée mondiale, son innovation continue et sa convivialité pour les titulaires de cartes du monde entier, la société a lancé les premières cartes UnionPay en Zambie plus tôt cette année, devenues rapidement un nouveau mode de paiement privilégié. Depuis le début de l'année, plus de 20 millions de cartes UnionPay ont été émises à l'échelle internationale, et les taux de transaction ont dépassé les niveaux prépandémiques. Dans la région APAC, une carte bancaire sur quatre vient d'UnionPay, qui représente maintenant 95 % des cartes de débit à Hong Kong et dans la ZAS de Macao. Le rapport Nilson a classé le volume de transactions d'UnionPay au premier rang des principaux émetteurs de cartes internationaux dans la région APAC pour 2021.

