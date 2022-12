NAV CANADA fait état d'un vol spécial en partance du pôle Nord





OTTAWA, ON, le 23 déc. 2022 /CNW/ - NAV CANADA affirme avoir reçu un plan de vol au départ du pôle Nord, dans lequel sont nommées des millions de destinations au Canada et partout dans le monde. Le départ est prévu le 24 décembre 2022.

En temps normal, NAV CANADA ne dévoile pas l'identité des pilotes qui déposent un plan de vol, mais un lutin, qui préfère garder l'anonymat, le confirme : « Sur papier, il est écrit M. St-Nicolas, mais tout le monde l'appelle Père Noël. »

Sans entrer dans les détails - qui demeurent confidentiels -, NAV CANADA confirme qu'il s'agit d'un énorme aéronef cargo chargé de paquets de couleurs vives. Un simple lumignon rouge éclaire le chemin de cet appareil, qui vole pourtant à des vitesses inimaginables.

« De cette lumière, je me souviens bien. Elle m'avait permis de lui donner le bon chemin, une certaine veille de Noël où l'on ne voyait vraiment pas loin », se rappelle un employé de NAV CANADA.

Chose certaine, NAV CANADA ne chômera pas pendant les Fêtes. Ses équipes seront à pied d'oeuvre pour fournir à ce vol bien spécial, ainsi qu'à tous les autres aéronefs dans l'espace aérien du Canada, les services de contrôle de la circulation aérienne, d'information de vol et consultatifs nécessaires, comme elles le font tous les autres jours de l'année.

« La veille de cet ambitieux trajet, les employés de NAV CANADA seront aux aguets pour surveiller l'appareil et ses nombreux arrêts, et, à toutes les éventualités, être fin prêts, entonne Raymond G. Bohn, président et chef de la direction. Passez donc du bon temps, mais soyez prudents dans vos déplacements! »

