Vail Resorts et Helly Hansen renouvellent leur partenariat de longue date





À l'occasion du lancement des nouveaux uniformes, Vail Resorts et Helly Hansen s'associent pour recycler d'anciens produits.

OSLO, Norvège, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Vail Resorts et Helly Hansen ont annoncé aujourd'hui le renouvellement de leur partenariat de longue date, ainsi que le lancement de nouveaux uniformes destinés au programme professionnel de Vail. Helly Hansen, un leader des vêtements techniques destinés aux espaces extérieurs,fournit depuis des années des équipements professionnels. Son expertise a permis à des milliers de professionnels de pouvoir exercer dans des conditions météorologiques extrêmes.

Afin d'évoluer la conception de ses uniformes, Helly Hansen a recueilli de nombreuses idées et valeurs de Vail Resorts. L'environnement étant leur nerf d'activité et leur principale source d'inspiration. Le projet de ce nouveau partenariat est de redonner vie aux anciens uniformes en les vendant aux consommateurs en tant que produits uniques recyclés.

Le partenariat entre Vail Resorts et Helly Hansen est fondé sur des valeurs communes, y compris un engagement envers l'innovation, la sécurité, la jouissance du plein air, le service à la collectivité et l'obligation de respecter et de protéger l'environnement. À mesure que leur partenariat progresse, Vail Resorts et Helly Hansen continueront de collaborer afin de concevoir des solutions novatrices destinées à aider les gens à profiter de l'environnement revigorant du plein air.

« Le retour direct de notre équipe sur ses besoins et ses valeurs a joué un rôle essentiel dans ce processus, a déclaré Bill Rock, vice-président principal de la division Montagne de Vail Resorts. Nous voulons également nous assurer de recycler notre équipement de manière écologique, conformément aux valeurs de notre entreprise et à notre objectif d'atteindre zéro émission nette dans son empreinte opérationnelle d'ici 2030. Notre partenariat avec Helly Hansen est ancré dans ces valeurs communes qui guident notre collaboration. »

Ayant travaillé avec des professionnels et des athlètes de haut niveau du monde entier, Helly Hansen a une compréhension profonde de leurs besoins. Ce qui lui permet de créer des vêtements et des équipements qui résistent aux conditions les plus difficiles.

Tirant parti de son partenariat de longue date avec l'équipe et les employés de Vail Resorts, Helly Hansen a redessiné les uniformes de Vail Resorts cette saison en mettant l'accent sur la sécurité, la performance et la durabilité. À compter de la saison 2022-2023, ces uniformes entièrement redessinés seront remis graduellement, sur plusieurs années, au personnel de 37 établissements de Vail Resorts. Helly Hansen continuera de travailler avec ces équipes pour recueillir des commentaires et faire évoluer continuellement leurs uniformes en vue des futures saisons.

« Nous sommes fiers de collaborer à long terme avec l'ensemble de l'équipe de Vail Resorts.Une organisation qui incarne notre mission de créer des équipements professionnels pour aider les gens à se ressourcer en plein air, a affirmé Oliver Flaser, directeur général du segment des services professionnels chez Helly Hansen. Avec une multitude de complexes répartis sur plusieurs continents et dans une variété d'environnements et de terrains, Vail Resorts est un partenaire inestimable pour Helly Hansen. Nous avons la chance de recueillir des retours de milliers de professionnels de Vail Resorts afin de perfectionner des équipements axés sur la sécurité et la performance. Nous sommes heureux de poursuivre ce partenariat en lançant de nouveaux uniformes cette saison. »

À propos des nouveaux uniformes :

Au cours des deux dernières années, 52 patrouilleurs de 14 centres de villégiature ont testé les nouveaux uniformes.Helly Hansen, à l'écoute de ses patrouilleurs, perfectionne chaque détail en vue du lancement de cette saison.

Voici quelques-unes des nouvelles caractéristiques :

Sécurité Détails réfléchissants supplémentaires et capuche et visière à haute visibilité pour une visibilité à 360 degrés ; réflecteurs RECCO® rendant l'utilisateur facilement visible aux autres ; et retour de la fonction Life Pockettm, qui préserve la durée de vie de la batterie des téléphones mobiles par temps froid.

Performance : Conception améliorée et articulée pour une coupe supérieure et une mobilité optimale ; perforation dans le logo en croix des patrouilles de ski pour plus de respirabilité ; poches supplémentaires pour plus d'espace de rangement et plus de fonctionnalité ; capuche entièrement ajustable et compatible avec les casques, dotée de panneaux extensibles et d'un soufflet de cou, permettant de fixer ou de détacher la capuche facilement sans avoir à ouvrir la veste.

Durabilité : Tissu plus léger et plus durable ; intégration de matériaux recyclés dans la mesure du possible ; traitement hydrofuge durable sans produits chimiques perfluorés pour toutes les pièces imperméables et résistantes à l'eau ; et utilisation de matériaux teints dans la masse qui réduisent de 75 % l'utilisation de l'eau dans le processus de fabrication.

À propos des anciens uniformes :

L' engagement zéro de Vail Resorts est l'objectif ambitieux de l'entreprise à atteindre zéro émission nette dans son empreinte opérationnelle d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise a l'intention d'envoyer zéro déchet en décharge, d'émettre zéro émission nette et d'avoir zéro incidence opérationnelle nette sur les forêts et l'habitat.

« Afin d'atteindre zéro déchet en décharge d'ici 2030, notre stratégie prévoit, par ordre de priorité, la réduction des déchets à la source ; la réutilisation et la reconversion des produits ; ainsi que le compostage et le recyclage, a déclaré Kate Wilson, directrice de la durabilité de Vail Resorts. Dans l'ensemble de nos complexes, nous recherchons constamment des façons novatrices de travailler avec nos partenaires stratégiques pour progresser. Après une saison réussie l'année dernière, nous sommes ravis de voir que Helly Hansen est résolument engagée dans cette voie. L'intégrité durable de l'équipement en fait un produit parfait à recycler en quelque chose de nouveau. »

Åsa Andersson, directrice du développement durable chez Helly Hansen, a ajouté : « Nous sommes honorés de travailler avec un partenaire qui est engagé envers la durabilité et partage notre passion pour l'innovation. Ensemble, nous continuerons d'explorer la conception circulaire et les possibilités liées à la fin de vie des produits. L'engagement d'atteindre zéro déchet ,n'est qu'un exemple de la façon dont nous pouvons mettre en oeuvre ces solutions de durabilité novatrices. »

Pour éviter de jeter des produits en décharge, les anciens uniformes sont recyclés à 100 % et tous les éléments encore en bon état sont réutilisés. Par exemple, les poches des cabas recyclés sont fabriquées à partir d'anciennes poches d'uniforme, et toutes les fermetures éclair des anciens uniformes ont été transformées pour être utilisées sur les nouveaux produits, notamment les cabas, les étuis à lunettes et les sacs à dos. Aucun accessoire n'est complètement identique, et dans le cas des équipements qui ne peuvent pas être transformés en produits destinés à la vente, Helly Hansen explorera d'autres solutions de fin de vie, par exemple le recyclage des produits en matériaux de construction, tels que les matières destinées à l'isolation ou aux comptoirs, ainsi que le recyclage textile à textile.

De plus, l'entreprise fait don de tous les produits recyclés à la EpicPromise Employee Foundation de Vail Resorts, qui accorde des subventions d'urgence et des bourses d'études aux membres d'équipe de Vail Resorts. En soutenant EpicPromise, Helly Hansen appui également cette saison le programme d'aide aux jeunes Epic for Everyone Vail Resorts.

Cette saison, les clients ont la possibilité d'acheter ces produits dans certains emplacements, y compris Vail, Beaver Creek, Keystone, Breckenridge, Park City et Stowe.

Informations supplémentaires sur le partenariat :

Dans le cadre d'un partenariat pluriannuel, Helly Hansen est le partenaire officiel des uniformes de Vail Resorts dans les emplacements suivants : Afton Alps, Alpine Valley, Attitash, Beaver Creek, Boston Mills/Brandywine, Breckenridge, Crested Butte, Crotched, Heavenly, Hidden Valley (MO), Hunter, Jack Frost/Big Boulder, Keystone, Kirkwood, Liberty, Mad River, Mount Brighton, Mount Snow, Mount Sunapee, Northstar, Okemo, Park City, Paoli Peaks, Roundtop, Snow Creek, Stevens Pass, Stowe, Vail, Wildcat, Whistler Blackcomb, Whitetail, Wilmot, Perisher, Hotham et Falls Creek.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1963450/Helly_Hansen_Whistler_Blackcomb_Ski_Patroller.jpg

