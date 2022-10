Les leaders de la fintech inclusive échangeront leurs points de vue et discuteront de partenariats lors du sommet mondial Fintech for Inclusion à La Haye





Plus de 200 fondateurs de technologies financières (fintech), praticiens et investisseurs de six continents se réuniront à La Haye, aux Pays-Bas, pour le sommet international Fintech for Inclusion . Organisé par Accion Venture Lab, investisseur de premier plan dans les fintechs inclusives, qui fait partie de l'organisme international à but non lucratif Accion , et avec le soutien de la banque néerlandaise de développement entrepreneurial FMO, le sommet examinera la manière dont les fintechs inclusives répondent à certains des problèmes les plus urgents concernant l'accès à des services financiers abordables pour les 1,8 milliard de personnes qui sont exclues du système financier mondial ou mal servies par celui-ci. Des sessions de réseautage et des réunions plénières permettront aux participants de se rencontrer tout au long de la journée.

Parmi les intervenants figureront Michae Jongeneel, PDG de FMO ; TS Anil, PDG mondial de Monzo ; Michael Schlein, président et PDG d'Accion ; Albert Boogaard, responsable des solutions pour les petits exploitants chez Rabobank ; et Kenneth Kou, responsable des cryptomonnaies chez Mercy Corps Ventures. Des fondateurs de fintech issus d'Accion Venture Lab et de sociétés financées par le programme FMO Ventures partageront également leur expertise, notamment Eli Pollak d'Apollo Agriculture, Jihan Abass de Lami, Suzy Ferreira de Dinie et Tosin Eniolorunda de TeamApt.

Où : centre de conférence New Babylon de La Haye, Anna van Buerenplein 29, 2595 DA La Haye, Pays-Bas

Quand : le 3 novembre 2022

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur : fintechforinclusionsummit.com ou contactez [email protected]

À propos d'Accion Venture Lab

Accion Venture Lab est un investisseur d'impact de premier plan dans les startups fintech inclusives axées sur des services financiers abordables et bien conçus qui permettent la croissance économique et la prospérité des populations mal desservies dans le monde entier. Il a investi dans 60 startups en phase de démarrage opérant dans plus de 35 pays, en se focalisant sur les modèles et les technologies les plus innovants fournissant des services financiers de qualité aux ménages et aux petits établissements mal desservis, avec un potentiel d'expansion. Accion Venture Lab fait partie d'Accion, un organisme international à but non lucratif qui s'est engagé à créer un monde financièrement inclusif, avec un héritage précurseur en matière de microfinance et d'investissement d'impact fintech. Depuis 60 ans, Accion a amélioré l'accès à des services financiers inclusifs pour des dizaines de millions de personnes grâce à des collaborations avec plus de 200 partenaires dans 63 pays. Pour en savoir plus, consultez le site https://accion.org/venturelab .

À propos de FMO

FMO est la banque néerlandaise de développement entrepreneurial. En tant qu'investisseur d'impact de premier plan, FMO soutient la croissance durable du secteur privé dans les pays en développement et les marchés émergents en investissant dans des projets et des entrepreneurs ambitieux. FMO est convaincue qu'un secteur privé fort conduit à un développement économique et social et a fait ses preuves depuis plus de 50 ans en donnant aux entrepreneurs les moyens de rendre les économies locales plus inclusives, productives, résistantes et durables. FMO se concentre sur trois secteurs qui ont un fort impact sur le développement : l'agroalimentaire, l'alimentation et l'eau, l'énergie et les institutions financières. Avec un portefeuille total d'engagements d'environ 12 milliards d'euros dans plus de 85 pays, FMO est l'une des plus grandes banques bilatérales de développement du secteur privé au monde. Par le biais du programme FMO Ventures, un programme d'investissement de 200 millions d'euros financé par FMO, le ministère néerlandais des Affaires étrangères et soutenu par la Commission européenne, FMO cible les modèles d'établissement innovants basés sur la technologie dans les marchés émergents. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.fmo.nl/venturesprogram .

