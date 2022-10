Bacardi réduit le plastique dans les emballages





Bacardi, la plus grande société non cotée de spiritueux du monde, réduit d'environ 140 tonnes la quantité de plastique à usage unique utilisée chaque année en supprimant les verseurs en plastique de ses bouteilles aux États-Unis, au Canada, à Porto Rico, en Espagne et au Portugal.

Le verseur antifraude en plastique est monnaie courante dans l'industrie des spiritueux. On le trouve actuellement dans le goulot d'un certain nombre de marques de boissons emblématiques de l'entreprise, notamment le rhum BACARDÍ®, le MARTINI® Fiero, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, et le whisky DEWAR'S® White Label blended Scotch.

La suppression a déjà commencé, et d'ici le début de l'année prochaine, aucune bouteille de rhum BACARDÍ de 1,75 L, y compris Superior, Gold et Coconut, vendue aux États-Unis, au Canada ou à Porto Rico ne contiendra plus de verseur en plastique, ce qui permettra d'économiser 76 tonnes de plastique par an.

En Espagne et au Portugal, le verseur en plastique sera supprimé de toutes les marques du catalogue de Bacardi au cours des six prochains mois.

« Nous faisons ce geste audacieux parce que c'est la bonne chose à faire pour la planète », déclare Rodolfo Nervi, vice-président Sécurité mondiale, qualité et durabilité chez Bacardi. « En tant qu'entreprise familiale depuis plus de 160 ans, il est dans notre ADN d'être à l'initiative du changement, et nous sommes fiers d'être les précurseurs du secteur avec cette étape considérable pour atteindre notre engagement zéro plastique d'ici 2030. »

Bacardi analyse toutes les façons dont elle utilise actuellement du plastique et recherche les moyens de le supprimer ou de le remplacer par une alternative plus durable. Un cap important sera franchi en 2023, lorsque l'entreprise retirera tout le plastique à usage unique de ses emballages cadeaux et de ses supports pour les points de vente.

Rodolfo Nervi ajoute : « Les consommateurs continueront à profiter de la même qualité et du même goût exceptionnels de tout notre catalogue, alors que nous poursuivrons notre cheminement vers un avenir plus durable. »

Pour en savoir plus sur Bacardi et ses engagements ESG (environnement, social et gouvernance), notamment son adhésion aux objectifs de développement durable des Nations Unies, rendez-vous sur www.bacardilimited.com/good-spirited.

Buvez toujours avec modération.

À propos de Bacardi

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux du monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l'échelle mondiale. Le portefeuille de marques de Bacardi Limited comprend plus de 200 marques et labels, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais blended DEWAR'S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d'autres grandes marques leaders et émergentes, notamment le whisky écossais WILLIAM LAWSON'S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN®, et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a plus de 160 ans à Santiago de Cuba, l'entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement plus de 8 000 personnes, gère des installations de production dans 10 pays, et vend ses produits dans plus de 170 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Visitez www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn ou Instagram.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 octobre 2022 à 13:00 et diffusé par :