LOU-TEC poursuit sa stratégie de croissance avec l'acquisition de YEP Location d'équipements





MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - LOU-TEC, réseau d'experts en location reconnu comme la référence dans le domaine depuis 1978, poursuit son expansion et solidifie sa position de chef de file en location d'outils et de machineries lourdes en annonçant l'acquisition de l'entreprise québécoise YEP Location d'équipements. Cette transaction, la deuxième depuis le début de l'année après l'acquisition d'Accès location + au mois de juin dernier, s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise de consolider le marché de la location au Québec avec 5 nouvelles places d'affaires en Estrie et en Montérégie.

Avec un inventaire de plus de 3500 outils et équipements répartis dans 4 points de service et 1 centre de distribution entre Sherbrooke et Montréal, YEP Location d'équipements emploie plus de 70 employés d'expérience. L'entreprise bénéficie d'une excellente réputation entre autres pour l'efficacité de son équipe au niveau des opérations, son service à la clientèle et la qualité des équipements dont elle dispose. Le déploiement de ces nouveaux points de services permettra d'augmenter l'efficacité des opérations de LOU-TEC dans la région de Sherbrooke et sur la rive sud de Montréal afin de mieux desservir ses clients.

« Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de YEP Location d'équipements dans la grande famille de LOU-TEC. C'est une équipe compétente et d'expérience qui s'ajoute à celle déjà en place. Nous souhaitons unir les forces des deux entreprises et nous inspirer des meilleures pratiques afin de bâtir une vision d'avenir commune, assurer la pérennité de nos services et offrir un futur prometteur pour tous nos employés », affirme Jean-Marc Dallaire, président et chef de la direction de LOU-TEC.

Cette transaction s'effectue avec la pleine collaboration des dirigeants ainsi que des employés actuels de YEP Location d'équipements qui conservent leurs fonctions respectives et assurent le maintien du service en continu. Pour Marco Fortin, directeur général de YEP Location d'équipements : « C'est une belle occasion de développer une relation solide avec l'équipe de LOU-TEC avec laquelle nous avons collaboré à maintes reprises. Ensemble, nous pourrons offrir une impressionnante flotte d'équipements, couvrir un plus grand territoire et répondre de façon efficace aux besoins grandissants sur les chantiers ».

Connaissant une croissance fulgurante, LOU-TEC reste à l'affût des opportunités en vue de la réalisation de la vision de l'entreprise de devenir un joueur majeur dans l'industrie de la location d'équipement à l'échelle du pays. L'entreprise peut compter sur le soutien de ses partenaires financiers, soit Sagard Private Equity Canada, Partenaires Walter Capital, Investissement Québec, BDC Capital et le Fonds de solidarité FTQ, afin de soutenir son expansion à travers de nouveaux territoires ainsi que divers projets lui permettant de se distinguer de la concurrence, notamment au niveau des technologies.

À propos de LOU-TEC

Fondée il y a 43 ans, LOU-TEC est une entreprise 100% québécoise qui fait figure de chef de file dans la location d'outils, de machineries lourdes et d'équipements spécialisés. Elle dispose de 33 places d'affaires réparties au Québec et en Ontario, la plus récente étant située à Drummondville. LOU-TEC emploie plus de 500 employés qui ont à coeur d'offrir un service irréprochable et des équipements sécuritaires et performants. Toujours à l'affût des nouvelles tendances, l'entreprise investit sans cesse dans de nouveaux équipements et dans des technologies de pointe. LOU-TEC a été récipiendaire des prix de « stratégie d'affaires à succès » et « entreprise de l'année » lors du gala Les Mercuriades 2022.

À propos de YEP Location d'équipements

YEP Location d'équipements prend sa source dans la fusion de 2 entreprises importantes dans l'industrie soit, Location Fleurimont Inc. et Location St-Jean. Fondé en 1977, Location Fleurimont Inc. impose sa présence sur le territoire estrien et vit une croissance exceptionnelle qui nécessite l'ajout de nouveaux points de service. En 2006, Location St-Jean fait son apparition dans le marché et prend de l'expansion rapidement en devenant une entreprise familiale solide et influente. En 2019, les 2 entreprises s'associent pour devenir, dès 2021, la nouvelle bannière YEP Location d'équipements. L'entreprise a une belle réputation qui se reflète aujourd'hui dans 5 places d'affaires et une équipe dynamique de plus de 70 employés qui offrent un service hors pair à sa clientèle.

