Exclusible lève 5 millions d'euros et rachète le constructeur du métavers Polycount





Exclusible , une startup de Web3 et de métavers, vient de conclure un cycle d'investissement stratégique et de racheter Polycount , le constructeur du métavers à l'origine de la plupart des projets sur Spatial.io

LISBONNE, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Fondé en 2021 par Thibault Launay, Romain Girbal, Olivier Moingeon, Artur Goulao, Olivier Bureau et Pierre Guigourese et après un an d'activité dans l'univers du luxe numérique (NFT/métavers), Exclusible rachète Polycount et conclut un cycle d'investissement.

Polycount, une entreprise américaine qui compte plus de 23 ans d'expertise, dispose d'une solide équipe d'artistes et de designers 3D qui créent des expériences numériques immersives.

« L'équipe de Polycount s'est imposée comme l'un des meilleurs fournisseurs de solutions créatives pour le métavers. Exclusible, leader en développement NFT/métavers pour l'industrie du luxe, est un partenaire idéal ; il nous permet de réunir deux excellentes équipes d'experts talentueux et innovants dans l'espace métavers, Web 3.0 et XR. Leurs efforts combinés établiront la norme pour les activations et les expériences dans le métavers. » ? Michael Potts, PDG de Polycount

« Chez Polycount, notre philosophie est de considérer que le paramètre le plus important du métavers est la qualité de 'l'expérience'. Nous avons trouvé des partenaires qui partagent notre point de vue et qui s'efforcent de fournir des expériences de qualité supérieure. » ? Brian Fannin, directeur d'exploitation de Polycount

L'acquisition de Polycount fait suite à un cycle d'investissement réalisé avec des entreprises et des investisseurs reconnus : White Star Capital, Tioga Capital, Shilling VC, Stanislas de Quercize (ancien PDG de Cartier), Tad Smith (ancien PDG de Sotheby's), Dan Holzmann (copropriétaire du FC Bâle), Joel Hazan (directeur général et associé du Boston Consulting Group), entre autres.

L'investissement, l'acquisition et le partenariat officiel avec Spatial.io sont autant d'éléments qui permettent à Exclusible d'entrer sur le marché américain en devenant le premier constructeur de métavers photoréaliste à avoir accès à une communauté et à des partenaires prestigieux (projets Web3 et sociétés Fortune500).

« Les marques commencent à prendre conscience du potentiel des NFT et du métavers comme outils essentiels pour approfondir les liens avec leur communauté de fans et de clients. Nous continuons d'être très impressionnés par Exclusible et nous sommes convaincus qu'il occupe une position unique sur le marché. » ? Nicolas Priem, Directeur général de Tioga Capital

« Exclusible s'apprête à exploiter la puissance du Web3 et du métavers et à sauter le pas, au bénéfice des marques et des communautés en élargissant les possibilités, en offrant des opportunités infinies et en faisant passer les expériences métavers au niveau supérieur. » ? Thibault Launay, PDG d'Exclusible

« L'acquisition de Polycount et l'investissement nous aideront à nous adapter et à faire progresser notre entreprise dans cet écosystème web3 en rapide évolution. » ? Romain Girbal, cofondateur

Communiqué envoyé le 25 octobre 2022 à 08:00 et diffusé par :