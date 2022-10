Neuraptive Therapeutics annonce des mises à jour organisationnelles clés pour soutenir les avancées de la société dans la réparation nerveuse





Neuraptive Therapeutics, Inc., une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies et produits médicaux innovants pour répondre aux besoins non satisfaits des médecins et des patients souffrant de lésions nerveuses périphériques, annonce des mises à organisationnelles et financières clés.

Evan Tzanis a été nommé au poste de directeur de l'exploitation et de vice-président exécutif de la R&D. M. Tzanis avait occupé la fonction de vice-président exécutif de la R&D depuis son arrivée chez Neuraptive en 2019, et continuera à être supervisé par Robert Radie, président du conseil d'administration et PDG. M. Tzanis a permis à Neuraptive de passer d'une entreprise axée sur la phase préclinique à une entreprise de phase clinique grâce à deux IND actives validées et deux études cliniques de Phase 2 en cours avec une désignation Fast Track. En outre, M. Tzanis a joué un rôle intégral dans l'orientation de la société durant une importante transition organisationnelle et une collecte de fonds.

De plus, la société a recruté Seth Schulman, M.D., au poste de directeur médical sous la supervision de M. Tzanis. Dr Schulman était précédemment consultant auprès de la société. Dr Schulman est un vétéran du développement médicamenteux qui a occupé des postes à responsabilités croissantes dans la recherche clinique entre 2004 et 2019 chez Wyeth et Pfizer, et en 2014, Dr Schulman est devenu responsable de l'excellence et de l'innovation en sciences cliniques de la Global Innovative Pharma Business Unit. Avant d'intégrer Wyeth Pharmaceuticals, Dr Schulman était un pédiatre néphrologue au Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) et un professeur associé de pédiatrie et chirurgie à l'University of Pennsylvania School of Medicine. Dr Schulman a directement supervisé des centaines d'essais cliniques et plusieurs approbations de produit dans de multiples domaines thérapeutiques, y compris la neurologie.

"La nomination de M. Tzanis au poste de directeur de l'exploitation reconnaît son bilan éprouvé dans la mise sur pied d'équipes hautement performantes et la génération de solides résultats", déclare Robert Radie, président du conseil d'administration et PDG de Neuraptive. "Son rôle élargi couvre la supervision et la gestion de la fabrication, l'assurance qualité, la conformité réglementaire et d'autres opérations internes clés."

"Dr Schulman est un médecin-scientifique et un dirigeant des activités cliniques et de l'exploitation avec une expérience approfondie dans la supervision et la direction d'études de R&D clinique de bout en bout, et je suis heureux de pouvoir le compter dans l'équipe de Neuraptive. La nomination de M. Tzanis et le recrutement de Dr Schulman font écho aux progrès continus de la société en rapport avec la soumission NDA pour son programme phare, NTX1-001."

Enfin, la société a fourni une mise à jour financière avec la conversion de toute l'ensemble de la précédente dette en actions. Plus de 7,5 millions USD de billets sont convertis en actions privilégiées alors que la société a atteint certains critères déclencheurs. La société n'a actuellement pas de dette en cours.

À propos de Neuraptive

Neuraptive Therapeutics, Inc. est une société biotechnologique spécialisée dans le développement de thérapies et produits médicaux innovants pour répondre aux besoins non satisfaits des médecins et des patients souffrant de lésions nerveuses périphériques. La société est basée à Philadelphie, en Pennsylvanie. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.neuraptive.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 octobre 2022 à 01:40 et diffusé par :