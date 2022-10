Cornerstone Building Brands s'associe à la plateforme pulsESGtm pour la mesure de son rendement et l'établissement de rapports ESG





pulsESG, une plateforme pionnière de logiciels en tant que service (SaaS) qui offre aux entreprises un système centralisé de fiches et de références pour les mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), a annoncé aujourd'hui que Cornerstone Building Brands l'avait choisie pour devenir sa plateforme ESG de collecte, de gestion et d'analyse de données. Cette technologie permet aux entreprises d'intégrer plus complètement les efforts d'ESF à leurs opérations et de bâtir le cadre permettant d'atteindre et de mesurer leurs objectifs de durabilité.

Cornerstone Building Brands utilisera la plateforme pulsESG pour rapporter les indicateurs ESG dans l'ensemble de ses installations et rationnaliser la collecte, l'intégration et l'analyse des données ESG provenant des systèmes ERP, des ressources humaines, de la chaîne d'approvisionnement et autres systèmes. L'application sera utilisée pour simplifier le reporting des normes de durabilité SASB, GRI et autres.

« Chez Cornerstone Building Brands, nous nous engageons à aider à bâtir des communautés plus fortes, maintenant et pour les générations à venir. Renforcer nos capacités ESG constitue un important progrès qui permet de créer un plus grand nombre de solutions d'aménagement intérieur et extérieur durables. Notre partenariat avec pulsESG nous permettra de mesurer et d'analyser, plus rapidement et plus précisément, nos données ESG », a affirmé Alena Brenner, vice-présidente exécutive, conseillère générale et secrétaire générale chez Cornerstone Building Brands.

« L'équipe de pulsESG est très enthousiaste à l'idée de fournir une plateforme SaaS flexible, intégrée et complète qui soutiendra les efforts de Cornerstone Building Brands visant à saisir, analyse et mesurer les progrès réalisés », a déclaré Murat Sönmez, co-fondateur et PDG de pulsESG.

"Notre technologie offre une plateforme complète de gestion de la performance ESG, notamment les cadres d'information, la conformité réglementaire, les outils de calcul des émissions de GES, l'étalonnage et l'établissement des objectifs avec une piste de vérification complète », a affirmé Inderjeet Singh, cofondateur et chef de la direction technique chez pulsESG. « Nous sommes impatients de nous associer avec Cornerstone Building Brands pour aider la société à accélérer son impact via notre plateforme novatrice », a-t-il poursuivi.

A propos de Cornerstone Building Brands

Cornerstone Building Brands est le plus grand fabricant de produits d'aménagement extérieur en termes de volumes de ventes, pour les petits immeubles résidentiels et non-résidentiels en Amérique du Nord. La société, qui a son siège à Cary, en Caroline du Nord, sert ses clients résidentiels et commerciaux dans les nouveaux marchés de la construction et de la rénovation. Notre portefeuille leader du marché couvre les fenêtres en PVC, le revêtement de vinyle, les pierres manufacturées, la couverture métallique, les systèmes de murs métalliques et les accessoires en métal. La large plateforme de distribution multi canal et vaste empreinte nationale de Cornerstone Building Brands incluent plus de 20.000 employés sur les sites de fabrication, de distribution et de bureau en Amérique du Nord. La gestion d'entreprise et la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) sont intégrées à notre culture. Nous nous engageons à contribuer positivement aux communautés dans lesquelles nous vivons, travaillons et jouons. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.cornerstonebuildingbrands.com.

A propos de pulsESGtm

Fondée en 2021, pulsESG, Inc. est une société d'intérêt public qui s'engage pour permettre aux entreprises axées sur les objectifs, de gérer et d'améliorer leur empreinte ESG, grâce à une plateforme SaaS intégrée et complète, conçue pour assurer un suivi et fournir des renseignements en matière de conformité. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.pulsESG.com. LinkedIn : www.linkedin.com/company/pulsESG

