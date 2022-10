Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée des Nations Unies





OTTAWA, ON , le 24 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des Nations Unies :

« Le 24 octobre 1945, dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a été fondée. Le Canada et les autres membres fondateurs partageaient la vision d'un monde pacifique et sécuritaire où les droits de la personne, les libertés fondamentales et l'ordre international seraient protégés. Aujourd'hui, nous soulignons la Journée des Nations Unies en nous joignant à nos partenaires internationaux pour réaffirmer notre adhésion à cette vision et à la mission de l'ONU.

« Depuis sa fondation, l'ONU contribue à améliorer la vie de millions de gens dans le monde. Avec la force combinée de ses 193 États membres, elle s'engage dans des opérations de paix partout au monde et permet de fournir de l'aide humanitaire essentielle et de coordonner l'approche mondiale face aux crises émergentes et aux défis d'envergure planétaire.

« Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et les Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU, adoptés par tous les États membres, illustrent le type de consensus solides que l'ONU permet de susciter en quête d'un avenir meilleur où personne n'est laissé pour compte. La Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 et la Politique d'aide internationale féministe du gouvernement du Canada ont orienté notre mise en oeuvre des ODD et, en tant que coprésident du Groupe de défenseurs des ODD, j'encourage les progrès vers l'atteinte de ces objectifs par le biais de partenariats.

« L'ONU s'est mobilisée face à l'intensification des défis à relever, notamment la relance mondiale après la pandémie de COVID-19, la crise climatique et, plus récemment, l'invasion injustifiable de l'Ukraine par la Russie. L'ONU facilite la coopération internationale, encourage la prise de décision concertée et fournit de l'aide humanitaire là où elle est la plus nécessaire.

« L'invasion brutale, illégale et non provoquée de l'Ukraine par la Russie témoigne d'un mépris flagrant pour le droit international, la démocratie et la vie humaine. Au début du mois, dans le cadre d'un vote historique, les membres de l'ONU ont démontré leur détermination collective à faire respecter les principes de la Charte des Nations Unies en condamnant massivement les actions de la Russie en Ukraine et en qualifiant d'illégale l'intervention de Moscou. En plus de l'aide humanitaire et financière importante qu'ils fournissent, les États membres de l'ONU doivent faire preuve d'une solidarité et d'une coopération inébranlables pour s'opposer à la Russie et soutenir l'Ukraine.

« Le Canada a participé à la rédaction de la Charte des Nations Unies et, 77 ans plus tard, nous restons profondément attachés à sa mission. Depuis des décennies, le Canada s'associe à ses alliés pour relever les défis les plus complexes de notre époque et aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement envers ce partenariat crucial. Lorsque nous sommes unis, nous pouvons bâtir un monde plus fort, plus sûr et plus juste. »

