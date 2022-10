Delta crée son tout nouveau bâtiment vert certifié LEED Gold sur le campus automobile d'Helmond grâce à ses solutions vertes intelligentes





HELMOND, Pays-Bas, 24 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Delta, fournisseur mondial de solutions en gestion de l'énergie, a inauguré aujourd'hui une nouvelle installation sur le campus automobile d'Helmond, aux Pays-Bas. Cette inauguration vient soutenir l'expansion de ses activités dans des domaines tels que l'automatisation industrielle, le développement d'équipements d'alimentations électrique industriels ou automobiles, et ses supports techniques en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

Grâce au déploiement de solutions innovantes tels qu'un système de gestion intelligente de l'énergie couplé à un design Eco-friendly, devrait permettre à cette nouvelle installation de 4 055m2 de consommer annuellement 56,8 % d'électricité en moins qu'un bâtiment traditionnel[1]. En reconnaissance de ces efforts, le bureau de Delta Helmond qui accueillera à terme plus de 150 employés et qui renforcera les capacités de pointe de Delta en matière d'e-mobilité, a reçu un certificat LEED Gold de la part du Green Building Council des États-Unis.

Ping Cheng, PDG de Delta Electronics Inc., a déclaré :

« Guidé par son slogan 'To provide innovative, clean and energy-efficient solutions for a better tomorrow' (fournir des solutions innovantes, propres et éco-énergétiques pour un avenir meilleur, ndlr.), Delta a reconnu depuis longtemps que les économies d'énergie, les bâtiments écoresponsables et l'e-mobilité sont essentiels pour contribuer à atténuer les crises énergétiques mondiales. Avec cette installation à Helmond, nous avons désormais créé 32 Delta Green Buildings à travers le monde. De plus, l'engagement sur le long terme de Delta pour aider l'humanité à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles ainsi que son empreinte carbone se reflète dans les 35,9 milliards de kWh d'électricité économisés par nos clients dans le monde entier grâce à nos solutions à haut rendement entre 2010 et 2021. Notre engagement au travers de l'initiative RE100 à fonctionner à 100 % avec de l'électricité verte d'ici 2030 ou notre participation majeure en matière d'e-mobilité, permettent à Delta de s'élever à l'un des principaux fournisseurs de composants pour groupes motopropulseurs et appareils électroniques vers le plus grand fabricant de chargeurs pour véhicules électriques au monde, en ayant expédié au cours de la dernière décennie plus de 1,5 million d'unités. »

Ce nouvel immeuble de bureaux est situé sur le dynamique campus automobile d'Helmond (près d'Eindhoven), qui est reconnu comme un pôle international pour les entreprises du secteur automobile. « Tout sur ce campus tourne autour de l'innovation et de la technologie, et c'est pourquoi nous nous sentons chez nous ici », a déclaré Dalip Sharma, PDG de Delta Electronics EMEA. Il a ajouté : « Delta investit plus de 8 % de son chiffre d'affaires annuel dans la R&D. Nous disposons de 72 centres R&D à travers le monde où travaillent plus de 9 000 ingénieurs ; 15 de ces centres et près d'un millier d'ingénieurs sont sur la région EMEA et développent des solutions de nouvelle génération pour alimenter les villes de manière durable. Ce campus automobile, situé dans la région de Brainport, bénéficie d'une formation technique de premier ordre et de l'échange collaboratif de connaissances entre les entreprises. Cela en fait l'environnement idéal pour nous permettre de développer des talents dans le domaine de l'e-mobilité, de l'automatisation industrielle et les équipements d'alimentation électrique de ces industries, des domaines dans lesquels Delta EMEA à une attention particulière et une expérience croissante. »

Présentation des Smart Green Solutions de Delta

Le nouveau bâtiment écoresponsable d'Helmond est une vitrine pour le portfolio croissant de produits et de systèmes de gestion intelligente de l'énergie de Delta :

Solutions d'automatisation des bâtiments : Le système Energy Online pour la gestion de l'énergie des bâtiments surveille en permanence la consommation d'énergie dans les locaux, grâce à des capteurs et des contrôleurs Loytec, une société autrichienne, et de Delta Controls, une société canadienne, toutes deux membres du groupe Delta. Ils permettent aux systèmes de climatisation et d'éclairage de s'adapter automatiquement au nombre de personnes présentes dans certaines zones du bâtiment. Le bureau d'Helmond bénéficie également d'un système de surveillance de la qualité de l'air intérieur UNONext développé par Delta. La surveillance du contrôle d'accès au bâtiment est facilitée par les systèmes de VIVOTEK, filiale de Delta, qui inclue un réseau de caméras fisheye ainsi que des caméras de comptage des personnes. Dans l'aire de stationnement, un système de reconnaissance des plaques d'immatriculation et des lampadaires à LED de Delta sont également installés pour une sécurité optimale.

Solutions énergétiques intelligentes : Un système de 360 panneaux photovoltaïque couplés à des onduleurs à haut rendement de la série M70A de Delta produisent 133 kW d'énergie renouvelable pour le bâtiment, lui permettant d'être autosuffisant par temps ensoleillé.

Solutions de recharge des véhicules électriques : Visiteurs et employés peuvent également recharger leurs véhicules électriques grâce aux chargeurs rapides DC et AC, produit par Delta et mis à disposition. on y retrouve le chargeur AC Max, qui offre une puissance en sortie de 22 kW ainsi qu'un design compact, esthétique et facile à installer, idéal pour les applications commerciales et résidentielles.

Accélérer le développement du marché EMEA

D'une superficie d'environ 4 000m2, ce nouveau bâtiment est plus de trois fois plus grand que l'ancienne installation à Eindhoven. Il contient des bureaux mais aussi des installations pour tester et entretenir les équipements. Une salle d'exposition est présente dans l'entrée principale, où les visiteurs peuvent découvrir la vaste gamme de solutions proposées par Delta.

En collaboration avec le siège social EMEA de Hoofddorp, ce nouveau site est appelé à jouer un rôle clé dans la poursuite de la croissance de Delta Electronics dans la région EMEA, en se concentrant sur l'automatisation industrielle, l'alimentation électrique industrielle et les solutions pour l'industrie automobile.

Le bureau étant situé dans le point névralgique de l'innovation technologique pour l'industrie et la mobilité, Delta s'intègre parfaitement à l'écosystème et prévoit que de nouveaux partenariats commerciaux se développeront sur place. Sa présence sur le campus automobile facilitera le partage des connaissances et permettra de lancer des programmes de R&D conjoints avec des étudiants d'universités locales telles que l'Université technique d'Eindhoven et la Fontys Hogeschool. À terme, environ 150 employés travailleront sur le site d'Helmond, qui créera également des opportunités d'emplois intéressantes pour les étudiants de la région.

Remarque :

1. Calcul selon la référence de l'Annexe G de la norme ASHRAE 90.1-2010.

À propos de Delta

Fondée en 1971, Delta est un leader mondial dans le domaine de l'alimentations électrique et des produits de gestion thermique. Disposant d'un portefeuille solutions très variées s'articulant autour de systèmes d'économie d'énergie intelligents, de la production et de la gestion d'énergies renouvelables et de son stockage, de la recharge des véhicules électriques mais aussi dans les domaines tels que de l'automatisation industrielle ou celle des bâtiments, des télécommunications et des data-center, tous sont autant d'applications et de solutions pouvant favoriser le développement de villes plus connectées et durables sur le plan énergétique. En tant qu'entreprise internationale et citoyenne, animée par son slogan « Fournir des solutions innovantes, propres et éco-énergétiques pour un avenir meilleur », Delta s'appuie sur ses compétences fondamentales en matière d'électronique à haut rendement et sur son modèle d'entreprise axé sur une responsabilité sociale pour s'attaquer à un problème environnemental majeur comme le changement climatique. Delta est à l'écoute de ses clients par le biais de ses points de vente, de ses centres de Recherches & Développement et de ses usines de fabrication répartis au travers de 200 sites sur 5 continents. Tout au long de son histoire, Delta a reçu de nombreux prix et distinctions au niveau mondial pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son engagement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises. Depuis 2011, Delta fait partie de l'indice Dow Jones Sustainabilitytm (DJSI) , soit 11 années consécutives. En 2021, Delta a également été reconnue par le CDP (Carbon Disclosure Project) avec des notes très élevées pour sa contribution substantielle aux problèmes de changement climatique et de sécurité de l'eau, et a été nommée ''Supplier Engagement Leader'' pour son développement continu au travers d'une chaîne de valeur durable.

Pour de plus amples informations concernant Delta, rendez-vous sur : www.delta-emea.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925126/Delta_Electronics_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925127/Delta_Electronics_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925128/Delta_Electronics_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925129/Delta_Electronics_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1825102/Delta_Logo.jpg

