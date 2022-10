Gestion d'actifs CIBC annonce les distributions en espèces de FNB CIBC pour le mois d'octobre 2022





TORONTO, le 24 oct. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC Inc. a annoncé aujourd'hui les distributions de FNB CIBC pour le mois d'octobre 2022 et les séries FNB des Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC, qui sont versées mensuellement.

Les porteurs de parts inscrits en date du 31 octobre 2022 recevront des distributions en espèces payables le 3 novembre 2022. Voici les détails des montants finaux distribués par part :

FNB CIBC Symboles

boursiers Bourse Distribution en

espèces totale

par part ($) FNB actif d'obligations de sociétés

de qualité CIBC CACB TSX 0,046 $ FNB actif d'obligations à taux variable

de qualité CIBC CAFR TSX 0,43 $ FNB à rendement flexible CIBC

(couvert en $ CA) CFLX TSX 0,054 $ Fonds commun prudent de titres à

revenu fixe CIBC, série FNB CCNS TSX 0,034 $ Fonds commun de base de titres à

revenu fixe CIBC, série FNB CCRE TSX 0,039 $ Fonds commun de base Plus de titres à

revenu fixe CIBC CPLS TSX 0,04 $ FNB indiciel obligataire canadien

CIBC CCBI TSX 0,038 $ FNB indiciel obligataire mondial sauf

Canada CIBC (couvert en $ CA) CGBI TSX 0,023 $ Fonds durable d'obligations canadiennes

de base Plus CIBC CSCP NEO 0,036 $ FNB de dividendes canadien à faible

volatilité Qx CIBC CQLC NEO 0,044 $ FNB de dividendes américain à faible

volatilité Qx CIBC CQLU NEO 0,029 $ FNB de dividendes international à faible

volatilité Qx CIBC CQLI NEO 0,051 $

Les FNB CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc., une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du FNB de la Banque CIBC avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, composez le 1 888 888-3863, adressez-vous à votre conseiller ou visitez www.cibc.com/etfs . Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Les FNB CIBC sont offerts par des courtiers inscrits.

Indice Morningstar® Canada Obligations de basetm et Indice Morningstar® Mondial excluant le Canada Obligations couvert en CADtm sont des marques de commerce ou de service de Morningstar, Inc. qui sont utilisées à certaines fins par Gestion d'actifs CIBC inc. aux termes de licences. Le FNB indiciel obligataire canadien CIBC et le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA) ne sont pas parrainés, endossés, vendus ou promus par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune déclaration quant à l'opportunité d'un placement dans le FNB indiciel obligataire canadien CIBC et le FNB indiciel obligataire mondial sauf Canada CIBC (couvert en $ CA).

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html .

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaires de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassent 170 G$ en septembre 2022, GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.

