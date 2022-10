Déclaration du premier ministre sur la formation d'un nouveau gouvernement en Italie





OTTAWA, ON, le 22 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la formation d'un nouveau gouvernement en Italie :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Giorgia Meloni pour sa nomination comme première ministre de l'Italie à la suite des élections du 25 septembre 2022, elle qui devient ainsi la première femme à occuper ce poste en Italie.

« Le Canada et l'Italie entretiennent d'étroites relations reposant sur des intérêts communs et des liens dynamiques entre leurs peuples. Aujourd'hui, près de 1,6 million de personnes de descendance italienne vivent au Canada - une diaspora parmi les plus vastes au monde, qui a immensément contribué à la diversité et à la prospérité du Canada. De plus, nous soulignons cette année le 75e anniversaire des relations bilatérales entre le Canada et l'Italie. Nos deux pays sont des partenaires sur la scène mondiale, notamment au sein du G7, du G20 et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Ensemble, nous avons aidé à bâtir un système international fondé sur des valeurs démocratiques et la primauté du droit.

« Je me réjouis à l'idée de travailler avec la première ministre Meloni afin de continuer à bâtir la relation entre nos deux pays et de réaliser des progrès à l'égard des enjeux importants aux yeux des Canadiens et des Italiens. Nous allons contrer les menaces et les défis liés à la sécurité transatlantique, soutenir l'Ukraine et amener la Russie à mettre fin à son invasion illégale et injustifiée, favoriser la transition vers l'énergie propre, faire respecter les droits de la personne et la démocratie, et lutter contre les inégalités mondiales. Ensemble, nous assurerons également une reprise économique forte en créant de bons emplois et des opportunités pour les gens des deux côtés de l'Atlantique, notamment dans le cadre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne.

« Je tiens à remercier le premier ministre sortant, Mario Draghi, pour son précieux partenariat des deux dernières années. Dans le cadre de notre collaboration à l'égard de priorités communes, comme mener l'action climatique ou bâtir une économie profitable à tous, et à la tête de la présidence italienne du G20, le premier ministre Draghi était un ami du Canada. Je lui souhaite bien du succès dans ses projets. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 22 octobre 2022 à 14:04 et diffusé par :