Déclaration du premier ministre à l'occasion du huitième anniversaire de l'attentat survenu au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement

OTTAWA, ON, le 22 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du huitième anniversaire de l'attentat survenu au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement :

« Il y a huit ans aujourd'hui, les Canadiens étaient bouleversés devant le tragique attentat terroriste perpétré au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement. Dans cette tragédie, une personne a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées.

« En cet anniversaire solennel, je me joins aux Canadiens de partout au pays pour rendre hommage au caporal Nathan Cirillo, une sentinelle qui montait la garde devant la Tombe du Soldat inconnu, et à l'adjudant Patrice Vincent, qui avait été tué deux jours plutôt lors d'un autre attentat survenu dans ce cas à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Nos pensées accompagnent leurs familles, leurs amis et leurs anciens collègues, ainsi que toutes les personnes que ces attentats ont touchées.

« Aujourd'hui, nous nous souvenons de l'empathie et de la compassion des passants et des membres de notre famille parlementaire qui ont agi sans hésiter pour nous protéger. Nous saluons également les premiers intervenants qui ont affronté le danger pour assurer notre sécurité.

« Le Monument commémoratif de guerre du Canada a été érigé pour rappeler la réponse des Canadiens en temps de guerre. Au fil du temps, il est devenu un symbole du sacrifice ultime de tous nos militaires qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. La Colline du Parlement, pour sa part, symbolise les valeurs qui nous définissent comme Canadiens : la liberté, la paix et l'inclusion. Pour protéger ces valeurs, nous ne cesserons jamais de nous dresser contre la violence et le terrorisme.

« En ce jour où nous honorons la mémoire de ces deux membres décédés de nos Forces armées canadiennes, j'encourage tout le monde à faire preuve de gratitude à l'égard de tous les Canadiens en uniforme - ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui - qui se sont généreusement engagés à servir notre pays. »

