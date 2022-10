Compte rendu conjoint : Le ministre Champagne rencontre la secrétaire au Commerce des États-Unis, Gina Raimondo





WASHINGTON, le 21 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, l'honorable François-Philippe Champagne, et la secrétaire au Commerce des États-Unis, Gina Raimondo, se sont rencontrés à Washington pour discuter d'enjeux d'intérêt mutuel et réitérer leur engagement à travailler ensemble à la résolution d'enjeux bilatéraux, multilatéraux et mondiaux.

Le ministre Champagne et la secrétaire Raimondo ont discuté de l'adoption de la loi américaine sur les semi-conducteurs et les sciences, la CHIPS and Science Act of 2022 (CHIPS Act), et de son incidence sur l'industrie des semi-conducteurs en Amérique du Nord. Ils ont souligné l'importance de cette loi et des investissements majeurs qui en découleront et qui serviront à revitaliser l'économie manufacturière aux États-Unis ainsi qu'à stimuler la recherche-développement dans le domaine des semi-conducteurs. La secrétaire Raimondo a rappelé l'engagement des États-Unis à l'égard de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement canado-américaine de l'industrie des semi-conducteurs et a souligné qu'il s'agissait d'un domaine clé de collaboration entre les deux pays. Elle a également parlé des efforts déployés dans le but de renforcer la recherche-développement à l'échelle nationale, de commercialiser les technologies émergentes et les innovations, et de stimuler la capacité manufacturière dans les deux pays afin de soutenir les objectifs communs, qui sont d'assurer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la compétitivité de l'industrie.

Le ministre et la secrétaire ont aussi discuté des effets de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, la Inflation Reduction Act (IRA) et de l'approche à privilégier pour que les deux pays continuent de consolider et d'élargir les intérêts commerciaux et économiques qu'ils ont en commun, et ce, des deux côtés de la frontière.

Le ministre et la secrétaire poursuivent leur collaboration en ce qui concerne les trois piliers annoncés dans la Feuille de route l'an dernier, c'est-à-dire la collaboration en matière de sécurité et de résilience des chaînes d'approvisionnement, l'innovation dans une relance économique durable et inclusive, et la collaboration dans les forums internationaux.

Le Canada et les États-Unis collaborent en matière du traitement des minéraux critiques et à la fabrication et au recyclage de batteries afin de réduire les risques liés à l'approvisionnement, tout en améliorant la sécurité économique commune et le renforcement de secteurs industriels stratégiques qui dépendent des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), Ressources naturelles Canada et l'International Trade Administration (ITA) des États-Unis ont renforcé leur coopération au titre du Plan d'action canado-américain pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques. Ils ont également demandé à nos gouvernements et au secteur privé de collaborer pour combler les lacunes au sein de la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques et de présenter des pratiques exemplaires dans le secteur en fonction des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Statistique Canada, Affaires mondiales Canada et le Bureau of Economic Analysis des États-Unis aident à détecter les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement en développant de manière conjointe de nouvelles données en analysant le flux des chaînes d'approvisionnement entre le Canada et les États-Unis.

La National Telecommunications and Information Administration, l'ITA et ISDE ont, à l'occasion d'un forum d'intervenants, discuté des meilleures pratiques de sécurisation des chaînes d'approvisionnement en ce qui a trait aux technologies de l'information et des communications. Avec l'annonce récente faite par le Canada au sujet de son intention de limiter l'accès des fournisseurs à haut risque sur ses réseaux 5G, le Canada et les États-Unis continuent de soutenir la mise en place de chaînes d'approvisionnement plus sécuritaires et résilientes pour les technologies avancées en matière de télécommunications, et notamment pour les systèmes 5G et de futures générations. Dans le but de promouvoir la sécurité et l'interopérabilité des réseaux 5G, d'instaurer une chaîne d'approvisionnement résiliente en matière de télécommunications à l'échelle mondiale et de promouvoir une économie numérique dynamique, le Canada s'est joint aux États-Unis et à d'autres pays aux vues similaires pour soutenir les propositions sur la diversité des fournisseurs de télécommunications, qui ont été présentées lors la Conférence de Prague sur la cybersécurité (anglais). Ces propositions précisent le rôle des gouvernements pour renforcer la diversité des fournisseurs de 5G, notamment en s'assurant que des politiques appropriées sont en place, et en investissant dans la recherche-développement, en considérant la prise de mesures incitatives et en prenant part à des efforts de coopération internationale.

Le Conseil canadien des normes (CCN) et le National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis ont signé un protocole d'entente dans le but de coordonner leurs efforts et de collaborer sur des questions d'intérêt touchant la normalisation, l'évaluation de la conformité et l'accréditation. Le protocole prévoit l'établissement d'un réseau de coopération internationale en matière de normalisation, le International Standards Cooperation Network, afin de permettre aux deux pays d'être mieux renseignés au sujet de leur situation en matière de normalisation, et de mieux coordonner et influencer les efforts dans le domaine de l'élaboration des normes internationales. Le CCN et le NIST collaborent aussi à l'élaboration de normes cohérentes en matière d'intelligence artificielle. Les autres domaines potentiels de collaboration sont les technologies critiques et émergentes et les soins de santé.

Le ministre et la secrétaire ont reconnu la valeur de la participation collaborative à des forums internationaux pour protéger et promouvoir nos principes communs dans un contexte mondial. Dans le cadre d'engagements bilatéraux et multilatéraux, le Canada et les États-Unis ont collaboré, en tant que pays amis et alliés, pour promouvoir les valeurs démocratiques; montrer leur engagement en matière de diversité, d'équité et de justice; et renforcer l'adhésion mondiale à la primauté du droit.

Plus tôt cette année, le Canada et les États-Unis se sont associés à des économies partenaires pour établir un système mondial de réglementation transfrontalière pour la protection des renseignements personnels, le Cross-Border Privacy Rules System (anglais), qui prévoit la création d'un programme international de certification en matière de protection des renseignements personnels. Cela permettra d'instaurer la confiance au sujet du flux de données à la frontière, données qui sont indispensables pour les entreprises de tous les secteurs de l'économie, ainsi que pour les travailleurs et les consommateurs du monde entier.

Le ministre et la secrétaire ont souligné qu'il était important de faire front commun avec les alliés et les partenaires du monde entier pour soutenir, de manière solidaire, une Ukraine libre et démocratique.

ISDE et le département américain du Commerce poursuivront aussi les travaux entamés l'an dernier par le président Joe Biden et le premier ministre Justin Trudeau dans le cadre de la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada.

