SI GROUP LANCE UNE NOUVELLE MARQUE POUR LE RECYCLAGE DES PLASTIQUES AU SALON K 2022





Les solutions EVERCYCLEtm accélèrent la transition de l'industrie plastique vers une économie circulaire

THE WOODLANDS, Texas, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- SI Group, leader mondial du développement et de la fabrication d'additifs de performance, de solutions de processus, de produits pharmaceutiques et d'intermédiaires chimiques, a dévoilé aujourd'hui sa plateforme d'additifs EVERCYCLEtm dédiée au recyclage des plastiques lors du salon K 2022 à Düsseldorf, en Allemagne. Rencontrez l'équipe de SI Group lors du salon K 2022 au Hall 6 / B08.

Rendez-vous sur www.siigroup.com pour en savoir plus sur les additifs EVERCYCLEtm utilisés pour le recyclage des plastiques.

La marque d'additifs EVERCYCLEtm de SI Group est une nouvelle plateforme de produits qui favorisent le développement d'une économie plus circulaire basée sur la conservation des ressources, le renforcement du recyclage et les technologies innovantes. Pour le recyclage et la conversion des matières en PET, les produits EVERCYCLEtm offrent une stabilité des processus, un contrôle des couleurs et une réduction des niveaux d'acétaldéhyde. Pour le recyclage des polyoléfines, les avantages sont notamment la stabilisation des processus et l'amélioration des performances, qui permettent d'augmenter le contenu recyclé. Les produits annoncés aujourd'hui comprennent :

EVERCYCLEtm PET-102D pour le contrôle de la couleur des bouteilles, des plateaux et des fibres en PET (granulés)

pour le contrôle de la couleur des bouteilles, des plateaux et des fibres en PET (granulés) EVERCYCLEtm PET-103D pour le contrôle de la couleur des bouteilles, des plateaux et des fibres en PET (liquide)

pour le contrôle de la couleur des bouteilles, des plateaux et des fibres en PET (liquide) EVERCYCLEtm PP-101S pour la stabilisation des emballages flexibles en HDPE et PP

pour la stabilisation des emballages flexibles en HDPE et PP EVERCYCLEtm LD-101S pour la stabilisation des emballages rigides en PEBD.

SI Group est fier de participer aux efforts déployés par l'industrie du plastique pour améliorer les technologies de recyclage. Les marques grand public cherchent à augmenter la quantité de contenu recyclé et à faire en sorte que leurs produits soient utilisés à des fins multiples pour en accroître la durabilité. Les produits EVERCYCLEtm sont conçus pour aider à relever ces deux défis. « Nos solutions d'additifs formulés accélèrent la transition vers une économie plus circulaire en permettant à davantage de plastiques d'être réutilisés dans l'économie. Cette démarche permettra de développer une industrie plus durable et générera de plus grands avantages sociétaux et économiques pour tous », a déclaré Irfaan Foster, directeur du développement des marchés chez SI Group.

La plateforme d'additifs EVERCYCLEtm est la dernière étape en date du parcours de SI Group vers la durabilité. « Nous continuons à investir dans l'innovation, en développant nos capacités et notre expertise, afin de mettre sur le marché des solutions plus durables comme les additifs EVERCYCLEtm. La durabilité est d'une importance capitale pour nos employés, nos clients et nos partenaires commerciaux, et ces produits démontrent notre capacité à soutenir les clients dans leur transition vers une économie circulaire », » a déclaré Joey Gullion, directeur commercial de SI Group.

À propos de SI Group

SI Group est un leader mondial dans la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de processus, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des intermédiaires chimiques. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et la performance d'innombrables biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, du pétrole et l'industrie pharmaceutique. SI Group dispose de 20 sites de production sur quatre continents dans le secteur manufacturier, servant des clients dans 80 pays avec environ 2 000 employés dans le monde entier. En 2021, SI Group a reçu un prix d'or pour la responsabilité sociale des entreprises par EcoVadis et est classé parmi les cinq premiers pour cent de plus de 50 000 entreprises mondiales. SI Group innove et conduit le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie, la durabilité et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site : www.siigroup.com .

Contact pour les médias : Joseph Grande

Tél. : + 1.413.684.2463

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 octobre 2022 à 11:20 et diffusé par :