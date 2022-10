LES DIRIGEANTS EXCEPTIONNELS DE REALTY ONE GROUP SOULIGNENT LA RÉUSSITE DE LEUR SÉMINAIRE 2022 ET VERSENT 11 111 $ À UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF D'AUSTIN, AU TEXAS





LAS VEGAS, 21 octobre 2022 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque moderne axée sur le style de vie et UN des franchiseurs dont la croissance est la plus rapide dans le monde, a accueilli la semaine dernière ses dirigeants courtiers/propriétaires et gestionnaires de partout aux États-Unis et à l'étranger à l'occasion de l'édition 2022 de son séminaire qui s'est déroulé au Fairmount Austin à Austin, au Texas.

Le message a été optimiste et positif tout au long de l'événement de deux jours, au moment où le franchiseur mondial met l'accent sur l'occasion exceptionnelle offerte aux propriétaires de franchises de Realty ONE Group et leurs spécialistes de l'immobilier malgré un marché de l'habitation difficile. Et, comme d'habitude, Realty ONE Group, par l'entremise de son programme ONE Cares régi par l'alinéa 501 (c) 3, a fait don de 11 111 $ à l'organisme sans but lucratif local Mobile Loaves & Fishes, pour venir en aide aux sans-abri.

« Bien que notre industrie doive composer avec les cycles et les bouleversements au sein du marché, nous devons nous rappeler que la situation des sans-abri demeure la même - les besoins sont bien présents dans les collectivités de tout le pays », a déclaré Kuba Jewgieniew , chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. « Personne n'avait peur dans cette salle - notre direction a la bonne attitude, et mise sur une capacité d'accompagnement en affaires et une COOLTURE dynamique bénéficiant du plein appui de ses pairs pour réussir. »

Jack Miller, président de T3Sixty et Mike DelPrete, stratège en matière de technologies immobilières mondiales et collaborateur d'Inman, ont participé à l'édition 2022 du séminaire. Realty ONE Group a également accueilli le sergent Dakota Meyer, vétéran du corps des Marines des États-Unis, récipiendaire de la médaille d'honneur et auteur d'ouvrages à succès recommandés par le New York Times. Les trois conférenciers invités se sont joints à la direction du Realty ONE Group pour lancer un défi au cours duquel la bonne attitude au sein du marché fera toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui connaissent des difficultés.

Cette année, Realty ONE Group a été classé parmi les 100 meilleures franchises résistantes à la récession par la firme Franchise Business Review. La société s'est également hissée au premier rang des franchiseurs immobiliers en 2022 dans le palmarès hautement convoité du Franchise 500(R)List du magazine Entrepreneur.

Realty ONE Group compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington DC., à Porto Rico et aussi maintenant en Bolivie, au Canada, au Costa Rica, en Équateur, en Italie, au Portugal, à Singapour et en Espagne.

Pour en savoir plus, visitez le site www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « coolture » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'entreprise a rapidement évolué et compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États américains, à Washington D.C., à Porto Rico, en Bolivie, au Canada, au Costa Rica, en Équateur, en Italie, au Portugal, en Espagne et à Singapour. Realty ONE Group se classe dans le premier centile au pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme la marque immobilière numéro UN. Realty ONE Group prend les devants en ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com .

SOURCE Realty ONE Group

