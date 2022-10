Ace Valley souligne la positivité sexuelle en lançant les produits en gélatine Lust et Thrust infusés au cannabis





Lust Cherry Rose et Thrust Watermelon Goji visent à rendre les bonnes relations sexuelles encore meilleures

SMITHS FALLS, ON, le 21 oct. 2022 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou « la Société ») (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC), une entreprise de calibre mondial spécialisée dans le cannabis et les produits à base de cannabinoïdes, a annoncé aujourd'hui une extension du portefeuille de sa marque Ace Valley avec le lancement de Lust Cherry Rose et de Thrust Watermelon Goji. Ces deux nouveaux produits en gélatine à saveurs distinctes sont les premiers du genre sur le marché canadien. Ils soulignent l'intersection du cannabis et de la positivité sexuelle en permettant aux consommateurs d'améliorer leurs expériences personnelles.

Dans un sondage en ligne1, 75 % des participants ont déclaré consommer du cannabis pour améliorer leurs relations sexuelles, et 42 % des participants ont dit qu'ils utilisaient déjà du cannabis pour se rapprocher de leur partenaire. Les saveurs de Lust et de Thrust visent à rehausser le plaisir en solo et en couple. Les délicieux produits en gélatine sont de la taille d'une bouchée et aspirent à rendre les bonnes relations sexuelles encore meilleures.

Les produits en gélatine Lust Cherry Rose de la marque Ace Valley ont une saveur juteuse, des extraits botaniques et sont infusés avec 25 mg de CBD et 2,5 mg de THC par bouchée, avec le goût sucré, mais délicat, des cerises et des fleurs de rose. Chaque bouchée en gélatine produit également un picotement frais sur votre langue, qui active vos sens.





Les produits en gélatine Thrust Watermelon Goji de la marque Ace Valley sont infusés de 5 mg de THC par bouchée, chacune avec un goût de melon d'eau et un brin de baies de goji, ainsi qu'un soupçon de caféine d'origine naturelle.

« Ace Valley souligne la positivité sexuelle, y compris ceux qui combinent déjà le cannabis et le sexe, ainsi que ceux qui sont curieux à ce sujet, a déclaré Tara Rozalowsky, vice-présidente, Marketing de marque. Les produits en gélatine Lust et Thrust ont été créés pour le plaisir, et les deux produits sont une extension naturelle du portefeuille novateur d'Ace Valley, qui rehausse les expériences et donne aux consommateurs les moyens de consommer du cannabis à leur façon, selon leurs conditions. »

Plus tôt cette année, Ace Valley a lancé les touts premiers produits en gélatine au CBN au Canada avec Blackberry Lemon Dream, conçus pour votre routine nocturne. L'introduction de Lust et de Thrust renforce l'engagement de la marque en faveur de la consommation délibérée et de l'autonomisation des plaisirs de la plante.

Les produits en gélatine Ace Valley Lust et Thrust peuvent être achetés par l'entremise de canaux légaux de vente en ligne de cannabis récréatif et de points de vente au détail dans certaines régions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site AceValley.com.

1 Sondage en ligne, Strainprint : Cannabis & Sex (pas un essai clinique) mené du 13 au 28 février 2020. Résultats de 1 383 réponses anonymes au sondage. Tout le monde a une expérience différente avec le cannabis.

