Far Eastern New Century vise le zéro déchet et une faible émission de carbone grâce à l'économie circulaire

TAIPEI, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Far Eastern New Century Corporation (FENC), un leader mondial en matière de durabilité, d'innovation et de conception de matériaux écologiques, a présenté une nouvelle technologie de recyclage et des solutions de produits au Taipei Innovative Textile Application Show (TITAS) du 12 au 14 octobre 2022.

FENC a intégré de multiples ressources et des produits respectueux de l'environnement de la chaîne verticale FENC, développant des tissus fonctionnels et durables de haute performance pour les marques internationales. En plus de satisfaire les besoins quotidiens des consommateurs finaux, FENC a également été un fournisseur majeur lors d'événements sportifs mondiaux.

Le fil FENC® TOPGREEN® rTEX Spun Yarn transforme les déchets textiles des usines en fils durables de polyester et de coton 100 % recyclés sans aucun traitement chimique.

Le filament FENC® TOPGREEN® rTEX est essentiellement un filament de polyester recyclé. Les chutes de tissus et les vêtements usagés passent par un processus de tri, de déchiquetage, de fusion, de granulation et de filage. Cette solution a été adoptée par des marques internationales et sera lancée dans la catégorie des vêtements de sport en 2023.

Le FENC® TOPGREEN® Bio3 PET utilise la technologie CCU de LanzaTech qui transforme les gaz résiduels industriels en éthylène glycol (EG) à faible teneur en carbone, qui se transforme ensuite en un tout nouveau polyester. La solution FENC® TOPGREEN® Bio3 a été reconnue en remportant les prix ISPO Textrends « Meilleur produit » et International Textile Manufacturers Federation (ITMF) « Sustainability & Innovation Awards » en 2022, le premier tissu au monde fabriqué à partir de la technologie de réutilisation des gaz résiduaires & de la teinture de la solution N66.

Depuis 2016, la FENC s'est associée à adidas et Parley for the Oceans, transformant les bouteilles PET usagées de l'océan en baskets et vêtements de sport. En 2022, des maillots de sport fabriqués avec du plastique océanique recyclé feront leurs débuts lors de la Coupe du monde de la FIFA. Cette collaboration a été appliquée aux kits de neuf équipes nationales, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Argentine, le Japon, le Mexique, le Pays de Galles, la Colombie et le Chili, ainsi qu'à d'autres équipes nationales lors des tours de qualification. La résistance du tissu est strictement conforme aux tests d'éclatement et aux tests de résistance à l'effort effectués par les joueurs, ce qui apporte de nombreux avantages pour améliorer les performances.

Les actions visant à atteindre l'objectif « net zéro » ne peuvent attendre, et la FENC répond à l'appel pour atteindre cette vision mondiale. Avec 2020 comme référence, l'activité de production de FENC prévoit de réduire les émissions de 20 % d'ici à 2025, de 40 % d'ici à 2030 et s'engage à atteindre le niveau zéro d'ici à 2050.

FENC a été créée en 1949. Il s'agit d'une société internationale, basée à Taïwan, qui opère aux États-Unis, au Japon, en Chine continentale, au Vietnam, en Malaisie, aux Philippines et dans de nombreux autres pays/régions. FENC est le seul fournisseur de polyester au monde à être verticalement intégré pour offrir une gamme de produits allant des matières premières aux produits de consommation. La gamme de produits et d'applications couvre toutes les facettes de la vie, notamment les bouteilles en PET, les emballages alimentaires et non alimentaires, l'hygiène, l'automobile et le textile domestique ainsi que les vêtements sportifs fonctionnels. En 2021, le chiffre d'affaires consolidé de la société a atteint 8,5 milliards de dollars américains, pour un actif total de 23 milliards de dollars américains. Avec plus de 30 000 employés, FENC est non seulement les 3 premiers producteurs de polyester au monde mais aussi le plus grand producteur mondial de PET recyclé de qualité alimentaire et de filament de polyester recyclé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.fenc.com .

