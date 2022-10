Mise à niveau du poids maximal au décollage de 14 000 lb (6 350 kg) de la catégorie des avions de transport régionaux DHC-6-400HGtm de AEVEX Aerospace avec la suite avionique G950NXi/G1000NXi de Garmin





SAN DIEGO, 21 octobre 2022 /CNW/ - AEVEX Aerospace, fournisseur d'une gamme complète d'aéronefs novateurs et de solutions technologiques de pointe pour un grand éventail de clients gouvernementaux et commerciaux, a annoncé aujourd'hui une modification de son certificat de type supplémentaire de la Federal Aviation Administration (FAA), actuellement approuvé pour la série DHC-6-300, afin d'inclure les aéronefs de la série DHC-6-400 Twin Otter. Ce nouveau produit permet à la série DHC-6-400 d'être exploitée au sein de la catégorie des avions de transport régionaux standard avec une masse maximale au décollage de 14 000 lb (6 350 kg) lorsque les appareils sont équipés de la suite avionique G950 NXi/G1000NXi de Garmin. « Notre certificat de type supplémentaire pour le DHC-6-400HGTM transformera la série DHC-6-400 en combinant une augmentation importante des capacités de charge utile avec les plus récents systèmes d'avionique intégrés G950NXi/G1000NXi de Garmin », a déclaré John Zublin, vice-président des solutions avancées, AEVEX. « Cet ensemble collectif permet aux exploitants d'élargir le rôle de leur mission, d'optimiser la charge utile et la portée, d'ajouter de la valeur à leurs aéronefs et d'accroître leurs revenus. Nous collaborons avec Aerocorp Avionics pour faire passer la série DHC-6-400 à un nouveau niveau de capacité en intégrant également les plus récentes fonctionnalités du pilote automatique pour hélicoptère à trois axes GFCtm 700 de Garmin. » Joshua Fox, directeur de la maintenance d'Aerocorp Avionic Solutions Inc, a ajouté : « Le Garmin GFC 700 est un système de commandes de vol automatiques fondé sur le système de référence de cap et d'attitude qui offre des fonctionnalités de directeur de vol, d'amortisseur de lacet ainsi que de compensation électrique automatique et manuelle, pour assurer un contrôle numérique de haute précision et une maîtrise nette du pilote automatique. La disponibilité d'un poste de pilotage avec les systèmes G950NXi/G1000NXi de Garmin pour les exploitants de DHC-6-400 partout dans le monde est une option bienvenue afin d'améliorer la fonctionnalité et de favoriser une transition en douceur pour les pilotes qui passent des avions d'entraînement aux avions de compagnies aériennes régionales. »

Le certificat de type supplémentaire du DHC-6-300HGTM augmente la capacité de charge utile des DHC-6-300 Twin Otter de base, qui passe de12 500 lb (5 670 kg) à 14 000 lb (6 350 kg), ce qui représente une augmentation de 1 500 lb (680 kg) ou 12 % dans l'ensemble, et une augmentation de 31 % de la charge utile basée sur un poids à vide moyen de 7 700 lb. Les moteurs PT6A-34 ont une puissance sur l'arbre maximale de 750 chevaux-vapeur et les hélices à quatre pales en cimeterre de Hartzell sont plus efficaces et moins bruyantes. D'autres améliorations aérodynamiques et structurelles complètent les modifications. Avec un certificat de type supplémentaire de la catégorie des avions de transport régionaux standard, les exploitants de DHC-6-300 et de DHC-6-400 sont en mesure de mener des activités au sein d'un service commercial sans restriction particulière.

Les capacités de navigation des systèmes d'avionique G950NXi/G1000NXi de Garmin comprennent des fonctions de la qualité de navigation requise grâce à des modules radio intégrés fournissant un récepteur de communication et de navigation VHF, un système d'atterrissage aux instruments et un GPS certifié SBAS et WAASS, ainsi que des approches LPV conformes aux exigences réglementaires de prochaine génération pour l'ADS-B « Out ».

