Sleep Country lance l'expansion à l'échelle nationale des boutiques «?Sleep Country Express?» dans les magasins Walmart Canada





Sept nouvelles boutiques «?Sleep Country Express?» procurent une merveilleuse nuit de sommeil. à davantage de Canadiens, grâce à cinq nouvelles boutiques dans l'Ouest canadien et deux en Ontario.

TORONTO, le 21 oct. 2022 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. («?Sleep Country?» ou «?la société) (TSX : ZZZ), le principal détaillant spécialisé dans les produits de sommeil au Canada, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de sept nouvelles boutiques «?Sleep Country Express?» dans des espaces autorisés de Walmart Canada à travers le pays, de l'île de Vancouver à Scarborough en passant par Saskatoon. Les boutiques au concept novateur, qui ont été lancées l'automne dernier, marquent l'expansion de l'écosystème du sommeil de la société et de sa relation de licencié avec Walmart Canada, démontrant son engagement continu à agrandir sa clientèle et à stimuler la croissance par l'innovation des canaux et les partenariats stratégiques.

Le déploiement en Ontario s'est poursuivi le mois dernier avec l'ouverture de la première boutique de Toronto, dans le quartier de Scarborough, à l'est de la ville, et aujourd'hui avec la nouvelle boutique de Bolton. En novembre, l'expansion nationale commence dans l'Ouest canadien avec la première boutique «?Sleep Country Express?» à Saskatoon, en Saskatchewan, suivie d'une nouvelle boutique à Lethbridge, en Alberta, à la fin du même mois. En décembre, deux autres magasins seront ouverts en Alberta, à Calgary et à Edmonton, et la Colombie-Britannique ouvrira sa première boutique «?Sleep Country Express?» dans le sud de l'île de Vancouver, dans la ville de Duncan.

L'expansion de 2022 marque la deuxième phase du projet pilote, qui portera à 17 le nombre total de boutiques «?Sleep Country Express?», dont trois boutiques Dormez-vous au Québec.

«?Grâce à cette nouvelle expansion dans l'Ouest canadien et dans d'autres régions de l'Ontario, nous sommes ravis de renforcer notre mission permanente qui consiste à éveiller les Canadiens au pouvoir du sommeil?», a déclaré Stewart Schaefer, président et chef de la direction de Sleep Country. «?Nous sommes ravis de poursuivre notre expansion stratégique de vente au détail avec Walmart Canada afin de fournir à davantage de consommateurs un accès pratique à des marques de sommeil de qualité et transformatrices qui encouragent des habitudes de sommeil saines et un bien-être général.?»

Les sept nouvelles boutiques «?Sleep Country Express?» occupent une superficie moyenne de 700 pieds carrés, ce qui représente une augmentation substantielle de la taille par rapport aux 10 boutiques initiales, dont la superficie moyenne était de 400 pieds carrés. L'espace élargi comprend un plus grand choix d'oreillers et un plus grand éventail de matelas, y compris une sélection minutieusement choisie de matelas de type «?matelas dans une boîte?» prêts à être achetés et emportés, ainsi que des matelas traditionnels livrés avec le service haut de gamme de la société. Les boutiques «?Sleep Country Express?» seront dotées d'experts en sommeil hautement qualifiés de la marque, qui apporteront leur expertise reconnue en matière de sommeil à la clientèle de Walmart Canada.

«?La première année de notre partenariat avec Sleep Country a été un succès et a renforcé notre engagement envers le bien-être de toute la population canadienne?», a déclaré Sam Hamam, directeur principal de licence, Walmart Canada. «?Walmart reste axé sur l'offre de produits de qualité et à prix abordables qui peuvent transformer la vie des Canadiennes et des Canadiens et les aider à améliorer leur vie. Nous sommes fiers que les boutiques Sleep Country Express fassent partie de cette mission.?»

Lieux et dates d'ouverture des nouvelles boutiques «?Sleep Country Express?» :

Pour en savoir plus sur Sleep Country, veuillez consulter le www.sleepcountry.ca .

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le principal détaillant spécialisé dans les produits du sommeil au Canada. La société dispose d'un réseau national de magasins de détail et de multiples plateformes de commerce électronique dynamiques. La société possède 288 magasins détenus par l'entreprise et 20 entrepôts à travers le Canada et exerce ses activités sous des bannières de vente au détail : «?Sleep Country Canada?», avec des activités omnicanales au Canada, excluant le Québec; «?Dormez-vous?» avec des activités omnicanales au Québec et «?Endy?», principal détaillant canadien de solutions de sommeil en ligne directement aux consommateurs et l'acquisition récente de Hush, l'un des détaillants numériques à la croissance la plus rapide au Canada.Sleep Country est une organisation dont l'objectif est de transformer des vies en sensibilisant les Canadiens au pouvoir du sommeil. Elle s'engage à créer une culture d'entreprise fondée sur l'inclusion et la diversité, où les différences sont acceptées et valorisées. La société soutient de manière significative et positive son environnement et les collectivités où elle exerce ses activités grâce à son programme complet de recyclage des matelas et des sommiers qui permet d'éviter que les matelas ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement. De plus, son programme de don de lits permet de donner des matelas et des sommiers neufs et légèrement usagés à des organismes de bienfaisance canadiens afin d'aider les familles et les enfants dans le besoin à obtenir une bonne nuit de sommeil. Pour en savoir plus sur Sleep Country, veuillez consulter le www.sleepcountry.ca .

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 magasins à l'échelle nationale, qui servent 1,5 million de clients tous les jours. Le magasin phare en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca attire plus de 1,5 million de clients par jour. Comptant plus de 100?000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du Canada et se classe parmi les 10 marques les plus influentes du pays. Walmart Canada a récemment été reconnue comme l'une des meilleures entreprises du réseau LinkedIn en 2021. Elle a également été désignée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (fondée sur les recherches Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est axé sur le soutien des familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart Canada a recueilli et fait don de plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur walmartcanada.ca et sur les pages des médias sociaux de Walmart Canada - Facebook, Twitter et Instagram.

