Evol, récipiendaire du prix Prospère de l'employeur innovant





MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Décerné à un employeur s'étant illustré par une culture et des pratiques innovantes en gestion des ressources humaines, Evol s'est vue remettre le prix Prospère de l'employeur innovant pour son modèle inspiré des entreprises libérées ainsi que pour ses différentes mesures favorisant le bien-être de ses employé·e·s à l'occasion du Gala Prospérité Québec organisé par le Conseil du Patronat du Québec.

« En ayant une mission claire et inspirante, des valeurs fortes et mobilisantes et surtout, en faisant confiance à nos employé·e·s et en leur accordant toute la liberté nécessaire au développement de leur potentiel, nous pouvons réellement accomplir de grandes choses et stimuler les changements que nous voulons voir dans la société! » mentionne Sévrine Labelle, Présidente-directrice générale d'Evol.

Depuis quelques années déjà, Evol a procédé à un changement majeur de sa structure organisationnelle, misant désormais sur l'agilité et l'intelligence collective au sein d'une hiérarchie minimaliste, sur l'autogouvernance et sur le partage du pouvoir décisionnel afin de remplir sa mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises qui souhaitent générer un impact positif sur la société.

« C'est une grande fierté qu'Evol soit ainsi reconnue comme une organisation innovante sur le plan des richesses humaines, et ce, aux côtés de Desjardins et de Bombardier, deux entreprises qui nous inspirent. Je tiens à remercier la grande équipe d'Evol, les membres de notre conseil d'administration, notre porte-parole Danièle Henkel ainsi que nos précieux partenaires avec qui nous oeuvrons au quotidien avec engagement. J'ai la profonde conviction qu'ensemble, nous pouvons contribuer à créer un monde plus équitable, durable et prospère », a déclaré Sévrine Labelle lors de ses remerciements.

À propos d'Evol

Oeuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol (anciennement Femmessor) est une organisation soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises diversifiées et inclusives qui ont un impact positif sur la société.

Evol dispose d'une enveloppe d'envergure pour offrir du financement qui, conjuguée à une expérience d'accompagnement personnalisé et à des services complémentaires adaptés, permet aux entrepreneur·e·s de bâtir des entreprises durables et prospères.

Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec (dont Investissement Québec est le mandataire), Banque Nationale, BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Evol offre du financement et de l'accompagnement à des entreprises à propriété diversifiée et inclusive générant des impacts positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD).

