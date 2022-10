ViewLift débute le quatrième trimestre avec une nouvelle nomination à un prix, des discours lors de conférences et de nouveaux clients clés





Malgré des conditions économiques turbulentes dans le monde entier, ViewLift, leader mondial des solutions de streaming et OTT de bout en bout, a annoncé aujourd'hui de nouvelles activités sur plusieurs continents : la présélection pour un prix prestigieux de l'industrie, deux discours sur le leadership éclairé et deux nouveaux clients éminents dans le domaine sportif.

ViewLift a été présélectionnée comme « Meilleure société technologique émergente » dans le cadre des SportsPro OTT Awards. Lancés en 2008, ces prix décernés par un panel d'experts récompensent les organisations qui contribuent à la croissance de l'industrie du sport OTT grâce à l'innovation technologique.

Cette nomination est intervenue alors que ViewLift retenait l'attention en Europe, son PDG Rick Allen ayant été invité à prendre la parole lors de deux conférences prestigieuses du secteur. D'abord, le 21 octobre à Grenade, en Espagne, M. Allen animera une discussion à la conférence TAI, avec Carlos Rojas Garcia, membre éminent du Congrès espagnol, sur l'IA et l'apprentissage automatique - des outils puissants transformant les médias, la technologie, la politique et la culture.

Puis, le 24 octobre, M. Allen sera l'un des principaux invités de la conférence Sportel, la plus importante convention mondiale sur les contenus et les technologies du sport, à Monaco : "Thriving in a Downturn: Harnessing Third Party and DTC Distribution Against a Recession."

ViewLift a également indiqué qu'elle a été choisie par Monumental Sports & Entertainment ("MSE") comme partenaire numérique, afin de concevoir, intégrer, développer et lancer une solide expérience numérique pour les fans de sport de la région du centre du littoral de l'Atlantique sur tous les principaux appareils de streaming. Au final, la nouvelle plateforme DTC remplacera l'infrastructure existante fournie par NBC Universal et MSE, après l'acquisition par MSE du réseau sportif régional de NBC (NBC Sports Washington).

Ce projet, à la fois le plus important et le plus innovant de l'histoire de ViewLift, survient après l'annonce récente de son alliance stratégique avec SX Global en vue d'alimenter la chaîne de streaming WSX.TV, qui fera office de plateforme mondiale de la série du Championnat du monde FIM de Supercross.

« Rares sont les succès qui arrivent du jour au lendemain » a souligné Rick Allen, PDG de ViewLift. « Nos annonces reflètent plus d'une décennie d'innovation dans le monde transformationnel de la distribution et de la monétisation numériques. Notre nomination par SportsPro comme « Meilleure société technologique émergente » salue nos prouesses en matière de logiciels ; notre profil industriel, reflété par notre participation à ces deux conférences européennes de haut niveau, et elle représente la vision stratégique que nous appliquons aux activités de nos clients. Nos deux projets les plus récents représenteront le reflet tangible de la stratégie et de la technologie mises au service du public dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants pour ce coup de projecteur, et pour les efforts fournis par nos collègues qui méritent notre réputation jour après jour. »

Pour plus d'informations sur ViewLift et ses solutions OTT, visitez le site www.viewlift.com.

À propos de ViewLift :

ViewLift est une plateforme de distribution de contenus numériques à service complet permettant aux sociétés de médias, ligues et équipes sportives, radiodiffuseurs et autres acteurs de monétiser leur contenu via des applications de marques natives sur la totalité des principaux dispositifs OTT. Opérant dans l'ensemble de l'écosystème numérique, ViewLift comprend les exigences uniques et les meilleures pratiques pour chaque appareil. ViewLift offre à ses clients une gamme de modèles de monétisation sur une plateforme propriétaire dotée d'analyses avancées, effectuant un suivi des performances en temps réel.

