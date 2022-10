Le ministre Dan Vandal annonce un financement pour aider à soutenir la croissance continue et l'innovation dans les T.N.-O. pendant la Semaine de la petite entreprise





YELLOWKNIFE, NT, le 20 oct. 2022 /CNW/ - Les petites entreprises et leurs employés sont l'épine dorsale des économies territoriales et le coeurs des communautés du Nord et de l'Arctique. Elles sont importantes pour le bon fonctionnement de notre économie et le gouvernement du Canada continuera d'appuyer les petites entreprises pour s'assurer qu'elles ont les ressources et capacités pour croître.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, annonce un investissement de 50 000 $, fourni par CanNor, pour la Chambre de commerce de Yellowknife, qui organisera deux événements de développement des capacités des entreprises locales aux Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.). La première est la conférence de la Semaine de la petite entreprise qui se tiendra pendant la Semaine de la petite entreprise 2022, du 16 au 22 octobre, et la seconde est le symposium Trailblazers qui aura lieu en mars 2023.

L'investissement fédéral soutient la programmation de la Semaine de la petite entreprise de la Chambre de commerce de Yellowknife et le symposium Trailblazers

Le financement de CanNor appuiera la Chambre de commerce de Yellowknife dans sa présentation d'un programme élargi pendant la Semaine de la petite entreprise, y compris des séances avec des conférenciers spécialisés en affaires, en technologie et en motivation. Ce projet améliorera la capacité de la Chambre à offrir des événements de perfectionnement professionnel de qualité qui renforcent les compétences et favorisent le développement des affaires dans les T.N.-O. Les fonds de CanNor financeront les frais de location des installations et de l'équipement, les honoraires professionnels, la publicité, la promotion et les autres coûts associés.

La Chambre, grâce à l'investissement de CanNor, organisera également le symposium Trailblazers lors de la Journée internationale de la femme en mars 2023, qui comprendra un déjeuner en personne et une série d'événements virtuels. Ce symposium sera l'occasion de célébrer la contribution des femmes dans les affaires, tout en offrant des possibilités de formation et de perfectionnement professionnel aux femmes entrepreneures.

Ce financement provenant du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) est axé sur des investissements clés visant à aider à diversifier l'économie des T.N.-O. Le gouvernement du Canada s'est engagé à continuer d'aider les petites entreprises à passer de la reprise économique à la croissance, à l'innovation et à une plus grande capacité d'adaptation aux réalités changeantes du marché - une priorité du gouvernement du Canada.

« Les petites entreprises créent des occasions pour les travailleurs nordiques et autochtones, favorisent des communautés nordiques fortes et jouent un rôle important dans la prospérité économique. Une économie forte est une économie qui est inclusive et avantage l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest. La Semaine de la PME reconnaît l'innovation et l'incidence des entrepreneurs et des propriétaires de petites entreprises, et notre gouvernement soutient le travail de la Chambre de commerce de Yellowknife pour aider à renforcer les compétences et à promouvoir le développement des entreprises aux T.N.-O. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

« En cette Semaine de la petite entreprise, célébrons les incroyables entreprises locales qui composent notre communauté, mais surtout les personnes incroyables qui se cachent derrière elles. Elles aident à nourrir nos familles, elles créent des emplois locaux, elles font croître notre économie et elles reflètent les qualités et les caractéristiques qui rendent nos quartiers uniques. Notre gouvernement sait combien les deux dernières années ont été difficiles et que les petites entreprises continuent à faire face à des défis, mais nous continuerons à les soutenir en rendant la vie plus abordable et en veillant à ce qu'elles disposent des ressources dont elles ont besoin pour réussir. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

« Les propriétaires d'entreprises des T.N.-O. ont trouvé des moyens de réussir malgré la pandémie et les défis économiques qui y sont associés. Au fil du temps, nos entrepreneurs et petites entreprises du Nord se sont adaptés, ont innové et se sont diversifiés. Avec l'aide du financement de CanNor, la Chambre de commerce de Yellowknife offre une occasion de réseautage d'affaires et de perfectionnement professionnel essentiels qui aidera davantage les entreprises à se rétablir, à croître et à atteindre leur plein potentiel. Cette semaine, célébrons nos petites entreprises. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« Les propriétaires d'entreprises, les entrepreneurs et les individus, tous talentueux et travailleurs, font la force de nos économies régionales et locales. Ils fournissent les produits, les services et le soutien communautaire qui constituent la fondation nos économies locales et qui améliorent la qualité de vie de chacune de nos 33 collectivités. Par le biais d'initiatives et d'événements, des organisations professionnelles comme la Chambre de commerce de Yellowknife offrent un forum continu pour la promotion, la collaboration et la croissance de cet important secteur de notre territoire. »

- L'honorable Caroline Wawzonek, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

« La célébration de la Semaine des petites entreprises est l'un des temps forts de notre année. Le financement de CanNor nous permet, au cours de la semaine, de réunir l'expertise de la communauté des affaires de Yellowknife ainsi que des conférenciers de renommée nationale. Notre conférence est une occasion précieuse d'apprentissage partagé, de réseautage et de mise en lumière des façons dont les petites entreprises enrichissent notre communauté. »

- Sandra MacKenzie, présidente, Chambre de commerce de Yellowknife

CanNor a fourni un financement de 50 000 $ pour un projet d'un an de la Chambre de commerce de Yellowknife visant à organiser deux événements de développement des capacités des entreprises locales : la conférence de la Semaine de la petite entreprise et le symposium Trailblazers. Un investissement supplémentaire a été fourni par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO). Le coût total du projet s'élève à 75 000 $.

La Chambre de commerce de Yellowknife compte plus de 310 membres, et sa mission est axée sur l'amélioration et le développement d'une communauté d'affaires forte à Yellowknife, avec une économie diversifiée et une croissance durable. Ils sont également les hôtes de la Semaine de la petite entreprise 2022 du T.N.-O.

La semaine de la petite entreprise est une marque déposée de la Banque de développement du Canada depuis 1986 et se déroule cette année du 16 au 22 octobre.

