Avis aux médias - Le ministre Ien et la secrétaire parlementaire Damoff feront une annonce au nom du ministre Mendicino concernant les armes à feu





TORONTO, le 20 oct. 2022 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et Pam Damoff, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, au nom de l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, pour une annonce sur la lutte contre la violence des armes à feux dans nos communautés.

Après l'annonce, la ministre Ien et la secrétaire parlementaire Damoff répondront aux questions des médias.

Date

Vendredi 21 octobre 2022

Heure

9 h (HAE)

Lieu

Centre récréatif communautaire Saint-Laurent

Salle multi-fonction

230 L'Esplanade

Toronto (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022 à 17:47 et diffusé par :