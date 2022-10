Mavenir remporte les prix « Outstanding CORE Network Solution » et « Outstanding Open RAN Solution » lors de l'événement Network X





Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui construit l'avenir des réseaux grâce à un logiciel cloud natif capable de fonctionner sur n'importe quel cloud et qui transforme la façon dont le monde se connecte, est heureux d'annoncer avoir remporté deux prix ? « Outstanding CORE Network Solution » et « Outstanding Open RAN Solution » ? lors de l'événement Network X, prouvant une fois de plus le maintien du niveau d'excellence de la société leader des solutions de bout en bout d'architecture cloud native ouverte.

Mavenir a obtenu le prix « Outstanding CORE Network Product or Solution » pour sa solution cloud native « Converged Packet Core » qui accélère l'adoption de la 5G grâce à une prise en charge multigénérationnelle de la 2G, de la 3G, de la 4G et de la 5G, dans le cadre d'un parcours évolutif assorti de risques minimaux. La solution de Mavenir offre les avantages suivants : agilité, adaptabilité, évolutivité, mobilité aisée, services à haut débit, ainsi qu'un déploiement et une maintenance faciles grâce à une possibilité d'automatisation sur n'importe quel cloud. Mavenir travaille actuellement avec le groupe Deutsche Telekom, Telefónica, le groupe Vodafone et d'autres fournisseurs de services de communication (FSC) à l'échelle mondiale pour accompagner leur transition vers un réseau « Converged Packet Core » entièrement conteneurisé.

Le prix « Outstanding Open RAN Product or Solution » a quant à lui été décerné à Mavenir pour sa solution de bout en bout et à la pointe du secteur de portefeuille Open vRAN cloud natif. Ce réseau entièrement ouvert remet en question les solutions héritées classiques en offrant aux FSC une plus grande élasticité de réseau, l'élimination de la dépendance aux fournisseurs et la flexibilité d'avoir recours à la virtualisation et à la conteneurisation à l'échelle du web pour pouvoir prendre en charge « n'importe quel scénario de cloud » en vue de déploiements plus rapides et plus rentables. « Plusieurs de nos réseaux 4G, 5G SA et 4G/5G NSA fonctionnent désormais dans divers pays », déclare Pardeep Kohli, PDG de Mavenir. À l'heure actuelle, Mavenir fournit des solutions de services et d'Open vRAN à des réseaux tels que DISH et Triangle aux États-Unis, BAI Communications, Vilicom, Vodafone et Quickline au Royaume-Uni, ainsi qu'à de nombreux autres clients.

« Chez Mavenir, nous pensons que les solutions de bout en bout d'architecture cloud native ouverte ne sont pas qu'une simple technologie, mais bien un mouvement vital vers la création d'un écosystème diversifié au service de l'avenir de la connectivité », a déclaré Stefano Cantarelli, vice-président directeur du développement commercial stratégique de la société. « Cette reconnaissance prouve une fois de plus l'efficacité de cette approche et notre engagement permanent pour enregistrer des progrès plus rapidement et offrir une flexibilité et une agilité concurrentielles à nos clients. »

À propos de Mavenir

Mavenir construit l'avenir des réseaux et se positionne à l'avant-garde des technologies avancées, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur logiciel, et capable de fonctionner sur n'importe quel cloud. Seul fournisseur de solutions de bout en bout de logiciels de réseau cloud natifs du secteur, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels de plus de 250 entreprises et fournisseurs de services de communication répartis dans plus de 120 pays et desservant plus de 50 % des abonnés de la planète. www.mavenir.com

