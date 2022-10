Annonce de financement pour les services de gestion de cas offerts aux vétérans





CHARLOTTETOWN, PE, le 20 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé un financement de 43 millions de dollars sur trois ans pour maintenir les niveaux de dotation du personnel de première ligne, notamment le ratio gestionnaire/vétéran, et améliorer les outils utilisés par les gestionnaires de cas, ce qui leur permettra de passer plus de temps à travailler directement avec les vétérans.

Les gestionnaires de cas jouent un rôle crucial pour aider les vétérans à obtenir les services importants dont ils ont besoin. Selon le Sondage national sur la satisfaction des clients de 2020, 80 % des vétérans qui ont un gestionnaire de cas ont déclaré que ce service leur est profitable, la majorité indiquant également que la gestion de cas a amélioré leur vie.

Depuis 2015, le nombre de vétérans faisant l'objet d'une gestion de cas a presque doublé, et on a enregistré une augmentation de 9 % uniquement pour la période d'exercice s'échelonnant de 2019-2020 à 2020-2021.

ACC continuera d'améliorer les services de gestion de cas, en veillant à ce que les vétérans reçoivent les soins et le soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Cela comprend la création de nouveaux systèmes de soutien pour les vétérans vulnérables et de meilleurs outils pour que les gestionnaires de cas puissent passer plus de temps directement avec les vétérans.

Citation

« Il est essentiel que les vétérans et leur famille obtiennent le soutien dont ils ont besoin durant leur transition vers la vie après le service. Grâce à ce financement, nous continuerons d'améliorer nos services en donnant aux gestionnaires de cas les outils et le temps dont ils ont besoin pour soutenir les vétérans. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref

Anciens Combattants Canada se concentre sur l'excellence du service pour les vétérans et leur famille. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le financement annoncé précédemment de 139,6 millions de dollars sur deux ans pour prolonger les employés temporaires et aider à réduire les délais de traitement des prestations d'invalidité.

Les gestionnaires de cas travaillent directement avec les vétérans qui doivent relever des défis complexes pour cibler les besoins, établir les objectifs et créer un plan pour les aider à atteindre leur plus haut niveau d'indépendance, de santé et de bien-être.

Les services et ressources de gestion de cas continueront en tant que service essentiel assuré par les gestionnaires de cas d'ACC.

Entre 2015- 2016 et 2016-2017, ACC a connu une hausse de 30 % du nombre de vétérans faisant l'objet d'une gestion de cas, et une hausse de 9 % de 2019?2020 à 2020-2021.

