Les nouveaux modules Vertex de type N de Trina Solar redéfinissent des produits à haut rendement, et ceux ayant une capacité supérieure à 10 GW seront lancés au premier trimestre de 2023

CHANGZHOU, Chine, 20 octobre 2022 /CNW/ - Trina Solar, le fournisseur mondial de solutions complètes dans le domaine de l'énergie photovoltaïque et de l'énergie intelligente, a dévoilé son dernier produit phare, le Vertex de type N 595 W pour les projets commerciaux et industriels et les projets de production commerciale d'énergie. Avec les modules Vertex de type N 690 W pour les scénarios à des fins commerciales et les modules Vertex de type S+ 445 W pour les systèmes photovoltaïques en toiture, le portefeuille de modules de type n de Trina Solar est basé sur la plateforme technologique de pointe 210 et la technologie cellulaire i-TOPCon de type n. La sortie de Vertex de type N frappera et remodèlera de nouveau le marché de l'énergie photovoltaïque.

Pour en savoir plus sur Vertex de type N, cliquez sur : https://pages.trinasolar.com/VertexN-Launch.html

Le module Vertex de type N 595 W renforce la gamme Vertex et est prêt à être livré

Le module Vertex de type N récemment annoncé, qui hérite des avantages de la gamme Vertex, soit une puissance, une efficacité, un rendement énergétique et une fiabilité plus élevés, affiche une puissance de sortie maximale de 595 W, soit 30 W de plus que les modules conventionnels de type n disponibles sur le marché. En outre, ce module à double vitrage augmente la bifacialité à 80 % et offre une plus grande efficacité, une dégradation moindre et un meilleur rendement énergétique, ce qui permet de réduire l'équilibre du système (BoS) et le coût actualisé de l'énergie (LCOE). Les modules Vertex de type N 595 W adoptent la toute dernière technologie de plateforme de produits 210 +i-TOPCon et sont hautement compatibles avec les suiveurs, offrant ainsi une plus grande faisabilité aux projets à fins commerciales sur le terrain le plus complexe.

En plus des modules Vertex de type N 595 W, Trina Solar offre les modules Vertex de type N 690 W et Vertex de type S+ 445 W avec la technologie i-TOPCon pour les segments de la production commerciale d'énergie et des toitures.

Dans un contexte de plus grande parité avec le réseau, d'une demande d'énergie solaire croissante et d'une part de marché accrue, le plus récent portefeuille de modules de type N, dont la puissance de sortie varie de 445 à 690 W, fera de ces modules des produits de premier plan pour les toitures et les projets de la production commerciale d'énergie.

La nouvelle génération de modules Vertex de type N sera produite en masse d'ici la fin de 2022 et une capacité de plus de 10 GW de modules de type n devrait être disponible d'ici le premier trimestre de 2023. De plus, la capacité des modules de type n atteindra 20 à 30 GW d'ici la fin de l'année prochaine. Trina Solar a commencé la production et la livraison de masse des modules i-TOPCon en 2018, lorsque l'entreprise a été sélectionnée comme entreprise de démonstration dans le cadre du programme Top Runner de la Chine. Depuis, les modules i-TOPCon de Trina Solar ont été bien reconnus par le marché et largement utilisés dans les centrales électriques des projets de la production commerciale d'énergie et des toitures dans le monde entier. Pour répondre à la demande croissante de modules ultra-performants, Trina Solar continuera de mettre au point et de promouvoir davantage de produits de type n.

Pour en savoir plus sur la gamme Vertex de Trina Solar, visitez : vertex.trinasolar.com/

Un chef de file de l'industrie grâce à l'innovation technologique et à l'ouverture d'esprit

Trina Solar se consacre à l'innovation technologique et continue d'établir des normes et des points de repère pour le rendement et le développement durable de l'industrie. L'entreprise a établi 25 records mondiaux avec l'efficacité de ses cellules et de ses modules. En août, l'efficacité d'ouverture du module Vertex de type n exclusif à Trina Solar et utilisant du silicium monocristallin, a atteint 24,24 %, un record mondial pour les modules i-TOPCon de type n à grande surface industrielle, quelques mois seulement après avoir établi un record mondial pour les cellules i-TOPCon de type n à grande surface industrielle.

En tant que pionnière dans le domaine de la technologie des produits 210, Trina Solar s'est engagée à créer une plateforme ouverte compatible avec la plupart des technologies cellulaires de pointe, comme i-TOPCon et HJT. La gamme Vertex de type N et Vertex de type S+, mis au point sur la plateforme technologique de produits 210, est dotée des avantages de la technologie de produits 210 et de la technologie de type n, créant ainsi une plus grande valeur pour les clients.

Un avenir durable

Le 12 octobre, dans le cadre d'une séance sur le thème « The road to a sustainable future » (La route vers un avenir durable), organisée par Bloomberg à Londres, à laquelle ont participé un certain nombre de grandes sociétés d'investissement dans les énergies renouvelables, Trina Solar a exposé sa vision pour progresser vers un avenir carboneutre en proposant des solutions d'énergie solaire intelligentes.

Selon Trina Solar, les produits de la gamme Vertex ont obtenu la meilleure évaluation des émissions de faibles émissions de carbone grâce à l'évaluation du cycle de vie ISO et à la qualification de l'empreinte carbone par des organismes de certification tiers renommés comme UL, EPD et Certisolis.

Afin de concrétiser sa stratégie de développement durable et d'agir de façon responsable en matière d'environnement, Trina Solar vise également à utiliser 100 % d'énergie renouvelable dans la fabrication et ses activités d'ici 2030, conformément au septième objectif de développement durable des Nations unies.

