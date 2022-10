Une nouvelle étude de NTT révèle que 70 % des PDG estiment que leurs réseaux ralentissent la croissance de leur entreprise





NTT Ltd., un des leaders mondiaux des services et infrastructures IT, a publié aujourd'hui son « Rapport mondial sur les réseaux 2022 », qui révèle que 70 % des PDG estiment que la maturité de leurs réseaux a des effets négatifs sur leur prestation de services. Le passage à des environnements de travail hybrides et distribués, caractérisés par de multiples appareils connectés, connaît une croissance exponentielle dans les entreprises, mais malgré ces investissements, seules deux entreprises sur cinq affirment être très satisfaites des capacités actuelles de leurs réseaux, ce qui a donné lieu à une nouvelle vague de modernisation de ceux-ci, la majorité des chefs d'entreprise tablant sur ce processus pour favoriser la croissance (> 90 %) et intégrer l'intelligence artificielle à leurs opérations (AIOps, 91 %).

Sécurisation continue des environnements hybrides

Comme les environnements de travail hybrides distribués sont plus susceptibles d'être attaqués par des auteurs malintentionnés, la sécurisation est devenue une composante majeure de l'architecture réseau, ce qui a incité les organisations à passer à des solutions de sécurité basées sur le cloud plus centralisées et à un système géré de sécurisation des postes de travail, tout en augmentant leurs investissements dans la cybersécurité des réseaux. La plupart des chefs d'entreprise pensent que de nouvelles menaces feront croître la demande de sécurisation des réseaux d'entreprise, ce qui nécessitera un niveau plus élevé de vérification et de contrôle des accès (93 %).

Transition vers les modèles de réseau en tant que service

Les participants à l'enquête ont déclaré que leurs principales préoccupations, avant même les coûts, étaient la sécurité, la modernisation et l'accès à une gamme complète de services par l'intermédiaire de leur fournisseur. En ce qui concerne la gestion des réseaux, plus de 90 % des hauts dirigeants préfèrent le modèle du réseau en tant que service et citent la flexibilité permettant d'étendre ou de restreindre leurs activités comme avantage prépondérant. Par ailleurs, la complexité du déploiement de solutions d'AIOps et d'automatisation efficaces, qui simplifient les opérations réseau actuelles mais sont difficiles à configurer au départ, rend le modèle du réseau en tant que service plus attrayant.

« Les niveaux d'investissements dans les réseaux ont bondi et les résultats de l'étude montrent que de nombreuses organisations font appel à des partenaires clés et à des solutions de services gérés pour satisfaire leurs exigences, c'est-à-dire tout d'abord doper la sécurité et accéder à des compétences qui leur permettront à la fois d'optimiser leurs capacités et d'accélérer les progrès basés sur l'innovation », a déclaré Amit Dhingra, vice-président directeur de NTT Ltd. Network Services.

Et M. Dhingra de conclure : « Nous sommes en pleine phase de modernisation des services de réseau. Néanmoins, un nombre important de solutions actuellement utilisées par une minorité seront devenues la norme d'ici à peine deux ans. Les organisations devraient donc plutôt se focaliser sur le modèle du réseau en tant que service. Les entreprises devraient prendre en considération la sécurité, les savoir-faire, les capacités de développement, la 5G privée et les réseaux définis par logiciel au moment de choisir leur fournisseur de services de réseau. À long terme, la blockchain, la place accrue de l'IA et de l'automatisation, la RA et la RV, les réseaux quantiques, la 6G et l'informatique photonique définiront les modes de mise à disposition des réseaux. »

Chris Barnard, vice-président d'International Data Corporation (IDC) affirme : « Dans leurs efforts pour trouver de nouveaux modes de transformation, les entreprises hautement performantes prennent conscience de la valeur des investissements dans des technologies stratégiques comme les réseaux d'entreprise de base, la 5G, l'informatique en périphérie de réseau et l'intelligence artificielle. Pour satisfaire aux exigences des applications et des services numériques émergents en matière de réseaux, les organisations modernisent leurs réseaux d'entreprise, ce qui leur permet de mettre en oeuvre une utilisation et une gestion plus efficaces des réseaux qui les soutiennent. Les sociétés n'ayant pas investi risquent d'en subir les conséquences en termes de croissance. Comme le réseau joue un rôle fondamental dans les stratégies de transformation numérique et dans les modes de traitement et de travail distribués, nous pouvons nous attendre à voir plus de mises à niveau de réseaux d'entreprise dans un contexte d'intégration des technologies comme l'IA et les systèmes de sécurité aux réseaux d'entreprise ordinaires. Cela peut certes sembler complexe, mais des fournisseurs de services comme NTT sont en mesure d'évaluer les options de déploiement flexibles qui stimuleront la valeur de l'entreprise. »

Dans ses conclusions, le rapport présente sept points que les chefs d'entreprise devraient prendre en considération pour faire évoluer leurs réseaux et les pérenniser. Pour accéder à l'intégralité du « Rapport mondial sur les réseaux 2022 », veuillez cliquer ici.

NTT Ltd. est à la tête du classement Magic Quadranttm de Gartner® relatif aux services de réseau d'entreprise. Il occupe la première place parmi dix-huit fournisseurs de services de réseau, à la fois pour l'« exhaustivité de sa vision » et « ses capacités d'exécution ».

Méthodologie

Le rapport se fonde sur une étude menée en juillet et août 2022 par Jigsaw Research pour le compte de NTT Ltd. dans 21 pays répartis dans cinq régions. L'étude a porté sur seize secteurs industriels, dont le commerce de gros et de détail, la fabrication et l'automobile, les services financiers, les technologies et la santé. L'étude a été réalisée sur un échantillon d'influenceurs/de décideurs en matière de réseaux occupant des postes IT et ailleurs dans l'entreprise.

À propos de NTT Ltd.

Filiale du fournisseur de services IT évalué à 30 milliards de dollars NTT DATA, NTT Ltd. est une société de services et d'infrastructures IT de premier plan au service de 65 % des entreprises du classement Fortune Global 500 et de plus de 75 % de celles du classement Fortune Global 100. Nous jetons les bases d'un écosystème de mise en réseau « de la périphérie vers le cloud » pour les organisations, nous minimisons la complexité de leurs charges de travail dans les environnements multicloud et nous innovons à la périphérie de leurs environnements IT, là où convergent les réseaux, le cloud et les applications. Nous proposons des infrastructures sur mesure et garantissons la mise en oeuvre de meilleures pratiques cohérentes en matière de conception et d'opérations dans tous nos centres de données sécurisés, évolutifs et personnalisables. Dans la perspective d'un avenir défini par les logiciels, nous soutenons les organisations grâce à nos services d'infrastructure sur plateforme. Nous rendons possible un avenir connecté.

