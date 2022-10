Panasonic s'associe aux communautés Minto pour construire une maison « Breathe Well » au Canada pour la loterie Rêve d'une vie du CHEO 2022





La première maison Breathe Well de l'est de l'Ontario présente la technologie IAQ de Panasonic et ses avantages

TORONTO, 20 octobre 2022 /CNW/ - Panasonic, l'un des principaux fabricants de systèmes de climatisation, de chauffage et de qualité de l'air intérieur, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec les communautés Minto d'Ottawa pour la loterie Rêve d'une vie du CHEO 2022 à Arcadia, Kanata. La maison présentera des technologies novatrices en matière de qualité de l'air intérieur (QAI) et des solutions écoénergétiques pour maison intelligente, ce qui en fera la première maison « Breathe Well » de Panasonic dans l'est de l'Ontario.

La maison de rêve Minto est le grand prix de la loterie annuelle de la Fondation du CHEO, la branche de collecte de fonds du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario. La maison comprend plusieurs produits Panasonic pour une vie saine, y compris Breathe Well, La seule solution complète de qualité de l'airtm, une solution IAQ de bout en bout pour fournir une qualité d'air intérieur saine et améliorer le bien-être général dans les espaces où les gens vivent et travaillent.

La solution Breathe Well comprend :

Swidget : commandes intelligentes modulaires primées pour automatis er la ventilation de la maison, surveiller la qualité de l'air intérieur et fournir des options de sécurité telles que le contrôle de l'éclairage, les détecteurs de mouvement et les lumières pour panne de courant.

automatis la ventilation de la maison, surveiller la qualité de l'air intérieur et fournir des options de sécurité telles que le contrôle de l'éclairage, les détecteurs de mouvement et les lumières pour panne de courant. Intelli-Balancetm 200 : ventilateur récupérateur d'énergie qui fonctionne comme les poumons de la maison, échangeant l'air intérieur avec de l'air extérieur frais et filtré, et aidant à conserver l'humidité relative pour une santé optimale.

récupérateur d'énergie qui fonctionne comme les poumons de la maison, échangeant l'air intérieur avec de l'air extérieur frais et filtré, et aidant à conserver l'humidité relative pour une santé optimale. WhisperAir Repairtm : purificateurs d'air ponctuels dotés de la technologie nanoetm X

De plus, la maison est équipée de panneaux solaires et d'un système de stockage d'énergie résidentiel EverVolt® de Panasonic, lequel permet de capter l'énergie durable et de la stocker pour l'utiliser lorsque vous en avez le plus besoin.

« Le bien-être général est essentiel à la qualité de la vie, et ces ajouts à la maison de rêve Minto permettront à une famille chanceuse en Ontario d'avoir accès à un mode de vie durable et sain », a déclaré Kevin Smith, directeur général, Solutions de vie connectées et Solutions visuelles chez Panasonic Canada. « Panasonic s'efforce de créer des maisons saines, écoénergétiques et résilientes et le fait de faire équipe avec Minto nous permet de montrer au grand public la puissance de ces solutions et de les mettre au service d'une noble cause. »

« Depuis 2021, la construction de la maison de rêve Minto a été pour nous l'occasion d'innover - de la conception remarquable à l'installation de fonctionnalités efficaces et à l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement. Notre collaboration avec Panasonic nous permet d'inclure une technologie innovante qui peut améliorer la qualité de vie des personnes vivant dans la maison de rêve Minto 2022, en fournissant un air plus sain et en incluant un meilleur système de stockage et de gestion de l'énergie », a déclaré Justin Bouchard, directeur de l'estimation et des achats chez les Communautés Minto, au Canada. « Notre soutien du CHEO dans ses efforts pour créer une communauté plus saine et changer la vie de milliers d'enfants et de leurs familles qui en dépendent, est finalement l'objectif vers lequel nous avons travaillé année après année. »

La Maison de rêve Minto est actuellement ouverte au public jusqu'au 16 décembre. Des visites virtuelles de la maison sont également disponibles et des billets de loterie peuvent être achetés sur le site de la loterie Rêve d'une vie du CHEO, www.dreamofalifetime.ca. Les services de conseil et de développement durable en matière d'énergie pour la maison de rêve Minto sont assurés par la firme ClearSphere avec une vérification par un tiers sous la plateforme Better Than Code. ClearSphere consulte les constructeurs résidentiels pour consolider les fonctionnalités à l'aide d'une approche de liste de contrôle intégrée.

Basée à Ottawa, la Fondation du CHEO a pour but de favoriser le bien-être physique, mental et social des enfants et de leurs familles dans l'est de l'Ontario et l'ouest du Québec en recueillant, gérant et distribuant des fonds. Tous les profits de la loterie Rêve d'une vie du CHEO seront versés au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario.

Pour en savoir plus à propos de la solution Breathe Well, visitez : PanasonicBreatheWell.com

À propos de Panasonic Canada Inc.

Panasonic Canada Inc., filiale de la société Panasonic Corporation of North America, est un chef de file dans les technologies de style de vie des consommateurs et offre des solutions innovatrices en matière de mobilité intelligente, d'énergie durable, d'expériences immersives et de chaîne logistique intégrée pour ses entreprises et clients gouvernementaux. Désignée comme l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2022 et par Interbrand comme l'une des 100 meilleures marques mondiales en 2021, Panasonic est un partenaire technologique de premier plan et un intégrateur de solutions auprès de ses clients en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur les idées et les innovations de Panasonic, visitez : http://www.panasonic.com/

