Avis aux médias - La gouverneure générale prononcera le discours principal à la conférence de l'Université Trent en l'honneur de l'éminente historienne de l'Arctique Shelagh Grant





OTTAWA, ON , le 20 oct. 2022 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, prononcera le discours principal d'une conférence intitulée Northern Nationalisms, Arctic Mythologies, and the Weight of History (Les nationalismes nordiques, les mythologies de l'Arctique et le poids de l'histoire), le 22 octobre 2022. Organisée par l'Université Trent, la conférence est tenue en l'honneur de Shelagh Grant, éminente historienne de l'Arctique et ancienne professeure de cette université.

Date : le 22 octobre 2022

Heure : 12 h 15 HAE

Lieu : Champlain Great Hall, Université Trent, Peterborough, Ontario

Notes à l'intention des médias :

Le discours de la gouverneure générale est ouvert aux médias. Pour connaître les modalités d'inscription, veuillez communiquer avec Cara Walsh , agente des communications et des relations avec les médias, par courriel à [email protected] ou par téléphone au 705-748-1011, poste 6240.

À propos de la conférence

Organisée en l'honneur de Mme Shelagh Grant, Ph. D., cette conférence nationale réunira des chercheurs établis et émergents qui aborderont divers thèmes liés à l'étude du Nord canadien.

Éminente historienne de l'Arctique canadien, Shelagh Grant (1938-2020) a enseigné l'histoire et les études canadiennes à l'Université Trent pendant 17 ans. Elle a été la première historienne et la première femme à se voir décerner le Prix de la recherche scientifique sur le Nord, en 1996. Elle a siégé à divers comités consultatifs sur les politiques inuites, à des comités de rédaction et à des comités de recherche sur le Nord.

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022 à 09:00 et diffusé par :