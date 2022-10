Obtention d'une série de projets d'infrastructure, SNC-Lavalin contribue à renforcer les infrastructures hospitalières du Québec





MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une entreprise de services professionnels et de gestion de projets entièrement intégrée ayant des bureaux dans le monde entier, annonce aujourd'hui l'obtention d'une série de trois contrats avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) pour renforcer les infrastructures hospitalières sur des sites répartis sur le territoire québécois. D'importants travaux d'agrandissement et de réaménagement auront lieu à l'Hôpital de Chicoutimi, à l'Hôpital de Sept-Îles et à l'Hôpital Charles-Le-Moyne, à Longueuil. Les projets porteront principalement sur l'agrandissement et le réaménagement des salles d'opération et de certaines unités de soins spécialisées de ces établissements.

«?SNC-Lavalin a une longue expérience de travail sur des projets qui ont un impact unique et durable sur les villes et les collectivités qu'elle dessert au Canada et dans le monde entier?», a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. «?Nous savons que les gouvernements investissent massivement dans les infrastructures publics, notamment dans les soins de santé, et nous sommes bien positionnés pour saisir une bonne partie de ces investissements, car nous disposons de l'expertise régionale et mondiale de notre secteur Services d'ingénierie dans les domaines des soins de santé et des sciences de la vie.?»

Le groupe des Services d'ingénierie de SNC-Lavalin et ses partenaires au sein du consortium appuieront la Société québécoise des infrastructures en fournissant des services de conception, d'ingénierie détaillée, de surveillance des sites et de gestion de la modélisation des données du bâtiment ainsi que des services d'ingénierie de la valeur au cours des cinq prochaines années. SNC-Lavalin appuiera également le client dans sa volonté d'obtenir la certification environnementale LEED des bâtiments, en reconnaissance de la décarbonation des trois sites. Les équipes de projet interfonctionnelles, basées dans les bureaux de la Société à Montréal et à Québec, seront composées d'ingénieurs en structures et en génie civil, mécanique et électrique possédant une vaste expérience des projets hospitaliers.

«?Les travaux d'agrandissement et de modernisation de ces trois hôpitaux augmenteront sensiblement leur capacité et amélioreront les soins apportés aux patients dans la province?», a déclaré Ben Almond, président, Services d'ingénierie, Canada, SNC-Lavalin. «?Notre bilan en matière d'exécution de projets comme ceux-ci au Québec est bien connu, car nous avons livré une grande partie de l'infrastructure des soins de santé de la province. Et comme les salles d'urgence des hôpitaux demeurent surchargées partout au Canada, nous sommes prêts à appuyer d'autres partenaires du secteur public dans le cadre de projets d'expansion et d'optimisation.?»

Expertise en ingénierie dans le domaine des soins de santé et des sciences de la vie

SNC-Lavalin est un chef de file dans la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de projets de santé publique, tant à l'échelle locale que mondiale. Plus précisément au Québec, la Société a participé à certains des plus grands projets d'hôpitaux des dix dernières années. Ceux-ci comprennent :

Cela s'ajoute au travail considérable effectué par SNC-Lavalin dans le domaine des sciences de la vie pour appuyer l'innovation en matière de soins de santé dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie, y compris pendant la pandémie du COVID-19.

